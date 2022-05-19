Ростех задумался о производстве батарей для электромобилей «Москвич»

Ростех прорабатывает производство батарей для электротранспорта, которые также смогут использоваться в электромобилях «Москвич», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Ростех прорабатывает производство батарей для электротранспорта, которыми смогут оснащаться в том числе электромобили «Москвич». Необходимый технологический и производственный задел для этого есть. Внедрены технологии производства литий-ионных аккумуляторов, которые позволяют изготавливать батареи с различными характеристиками по номинальному напряжению, емкости и размеру в зависимости от потребностей заказчика», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В Ростехе отметили, что разработка батарей, которые обладают улучшенными качествами и могут обеспечивать автономную работу устройств при температурах от -50°C до +50°C, осуществлялась в рамках программы импортозамещения.

Как сообщил генеральный конструктор АО «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев в ходе международной выставки «Хелираша–2022», компания форсирует программу производства двигателя ВК-650В для вертолета «Ансат» и двигателя ВК-1600В для вертолета Ка-62.

«В первую очередь нужно ремоторизировать вертолеты «Ансат» и «Ансат-У», поэтому программа ВК-650В переформатирована. <...> Задачи по ВК-650В на ближайшее будущее с учетом новой концепции следующие: провести стендовые испытания образцов доработанных двигателей, обеспечить вертолет натурными макетами в этом году для компоновки систем, в следующем году – поставить двигатели для летных испытаний, в конце 2024 года получить сертификат и начать серийное производство», – сказал он.

Как уточнил Елисеев, в настоящее время оформляются стыковочные графики по программе ВК-650В и дополнительное техническое задание на этот двигатель. Перед специалистами «ОДК-Климов» стоит задача, чтобы в максимально сжатые сроки получить отечественную силовую установку для вертолета «Ансат».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства.

100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность России в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех». Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы Депранса столицы Дмитрий Пронин.