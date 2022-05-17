Путин связал происходящее вокруг Украины с непродуманной политикой Запада

Все последние события вокруг Украины связаны с непродуманной политикой Запада, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития отечественной нефтяной отрасли.

«Все, что происходит сегодня, в том числе и, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада», – приводит его слова ТАСС.

По словам Путина, эти страны «на протяжении десятилетий игнорировали абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощряли националистические, неофашистские элементы в киевском руководстве, пренебрежительно относились к проблемам, которые складывались на юго-востоке Украины, и по сути в течение восьми лет способствовали продолжению боевых действий, начатых киевским режимом восемь лет тому назад».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.