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Берлускони посетовал на отсутствие способных вести переговоры с Путиным лидеров
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Ни у Европы, ни у мира нет лидеров, которые могли бы вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры по ситуации вокруг Украины, заявил лидер итальянской партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.
«У нас нет лидера в мире, у нас нет лидера в Европе», – заявил Берлускони. Он напомнил, что «один из мировых лидеров, который должен был привести Путина за стол переговоров», оскорбил его, а другой – генсек НАТО Йенс Столтенберг – «заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана». Как подчеркнул Берлускони, «с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол», передает РИА «Новости» со ссылкой на ANSA.
Берлускони указал, что Италия также участвует в конфликте, поставляя оружие Киеву – не только «легкое оружие», но и «танки и тяжелые вооружения». Это, по его словам, означает, что «санкции сильно повлияют на экономику» страны. Кроме того, «еще больший ущерб будет в Африке, а затем, возможно, будут волны беженцев».
Берлускони, который является евродепутатом, недавно голосовал за резолюцию Европарламента, осуждающую Россию за военную операцию на Украине и призывающую европейские правительства прекратить закупки российских энергоносителей.
Напомним, американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил, что Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
Минобороны: Начат вывоз раненых боевиков с «Азовстали» в ДНР
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С военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
На данный момент в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики «для оказания им всей необходимой помощи», отметили в Минобороны России.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
Шольц назвал цель Запада в ситуации на Украине
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Цель Запада должна заключаться в том, чтобы Россия не вышла победителем из конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц заявил, что следует беспокоиться из-за возможной «эскалации». «Но это не должно нас парализовать. Мы должны иметь возможность принимать разумные, весьма осознанные и весьма смелые решения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на RTL.
Отвечая на вопрос, какова должна быть цель Запада, он сказал, что Россия не должна выйти победителем из этого конфликта. Преследование других целей, по его мнению, «было бы неверным» решением, учитывая, что Россия – ядерная держава.
Шольц призвал Москву вывести войска с территории Украины. Он заявил, что «до сих пор не прослеживается понимания, что это нужно закончить как можно быстрее». «Также мы постоянно должны внимательно следить за тем, чтобы не принимать решения, которые сделают нас стороной конфликта», – сказал канцлер. По его мнению, «для России есть только один выход из этой ситуации: когда она достигнет соглашения с Украиной, и это не должен быть навязанный мир».
Напомним, Шольц заявил, что единственной возможностью снятия санкций с России является заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом. При этом, по его словам, Берлин не примет «никакого навязанного мира» Украине со стороны России.
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Эксперт: Нейтральная Швейцария заколебалась
Швейцария, рассматривая варианты активизации сотрудничества с НАТО, в очередной раз «переосмысляет» свой нейтралитет, заявил политолог Федор Лукьянов.
Как заявил Лукьянов в Telegram, «образцово-показательная нейтральная страна Швейцария заколебалась». «Минобороны говорит о вариантах активизации сотрудничества с США и НАТО, проведении совместных учений в условиях меняющейся ситуации с безопасностью в Европе», – сообщил он.
По словам Лукьянова, «представить себе всерьез, что Швейцария боится России, фантазии не хватает». Он считает, что «тут явно другое – Запад консолидируется на военно-блоковой основе, весьма быстро, и всем, кто относится к сообществу, надо как минимум обозначить движение в указанном направлении». «Так что Швейцария в очередной раз «переосмысляет» свой нейтралитет. Отнюдь не впервые», – заявил политолог.
Reuters сообщает, что министерство обороны Швейцарии готовит отчет о вариантах обеспечения безопасности, которые включают в себя совместные военные учения со странами НАТО. В отделе политики безопасности министерства заявили, что «в конечном счете, возможны изменения в интерпретации нейтралитета».
Напомним, как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
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Ходаковский: С «Азовстали» эвакуируют только тяжелораненных украинских боевиков
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Процесс вывоза раненых украинских солдат с завода «Азовсталь» продолжается, тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках, заявил командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
«Процесс эвакуации продолжается. Это тяжелораненые, которых выносят на носилках. Ни легкораненых, ни живых, дееспособных азовцев никто сейчас не выпускает», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, речь идет только о тяжелораненых. «Я так понимаю, было принято решение на самом высоком уровне, чтобы все-таки обменять тяжелораненых на российских военнопленных», – добавил Ходаковский
Он отметил, что этот процесс не совсем похож на сдачу в плен, потому что речь идет о лежачих раненых военнослужащих ВСУ или «Азова». Он также сообщил, что украинская сторона попросила разминировать проходы для эвакуации своих раненых.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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В ЕС намерены помочь Украине опустошить ее хранилища зерна
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Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», – сказал он, передает ТАСС.
Боррель подчеркнул, что для этого рассматриваются все пути, включая морской, но проблема в том, что там все заминировано.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
В ДНР заявили о сдаче в плен десяти украинских военных с «Азовстали»
С завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами, заявил командир одного из подразделений внутренних войск ДНР Александр Ходаковский.
«Из «нашего» тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами», – написал он в Telegram.
Ранее Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
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Эксперты: Судьба сдавшегося гарнизона Мариуполя будет перед глазами каждого солдата ВСУ
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Авторы проекта «Ватфор» сравнили «судьбу гарнизона Мариуполя» с «армией Паулюса» в Сталинградском котле.
«Как говорил Штирлиц, запоминается последнее слово. Поэтому неважно, сколько они там героично тримали оборону, а важно, что в итоге они сдались. В Сталинграде Шестая армия Паулюса тоже продержалась два с половиной месяца, но помнят ее не за это», – говорится в сообщении в Telegram.
Авторы проекта «Ватфор» указывают, что «о судьбе 6А, которую обещали спасти и которую в итоге бросили умирать, помнил каждый немецкий солдат». Отмечается, что «до Сталинграда немцы спокойно оставались в окружении», так как были уверены, что их «будут снабжать» и «деблокируют». Однако «после Сталинграда отступали целыми фронтами, а порой и бежали либо, будучи окруженными, быстро сдавались».
«Будут ли новые котлы на донецком фронте, мы еще увидим – но если будут, судьба гарнизона Мариуполя будет стоять перед глазами каждого украинского солдата», – сказано в сообщении. Подчеркивается, что «важно показать, что в плену украинским солдатам будет лучше, чем в обороне». Как заявляют автора проекта, «в окопах новости разлетаются моментально, и если российских турбопатриотов будут бесить кадры азовцев в госпитале, на лечении, живых и даже накормленных – то просто помните, все это показывают не для вас».
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках.
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Пленных «азовцев» вывозят на автобусах с буквой Z
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Сдавшихся в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) вывозят с «Азовстали» в Мариуполе на автобусах с буквой Z, следует из видео в Сети.
Авторы проекта «Ватфор» в Telegram приводят один из комментариев к новостям: «Но вообще, один провоз азовцев в автобусах с буквой Z гигантской, который сейчас даже Reuters показывает, означает огромную победу в информационной войне».
Как передает Reuters со ссылкой на очевидцев, пять автобусов прибыли в Новоазовск поздно вечером в понедельник. Замглавы минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что с «Азовстали» вывели 264 украинских военных.
Всего, по данным Reuters, было около десятка автобусов, пишет «Украинская правда».
Corriere della Sera опубликовала видеозапись того, как автобусы в сопровождении российской военной техники отъезжают от завода.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал сдачу в плен боевиков с «Азовстали». В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Позднее стало известно, что с «Азовстали» вышли и сдались в плен 264 боевика, среди них – 53 раненых, которых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. Остальные были отправлены в сторону Еленовки, утром им предстоят допросы. Как сообщают СМИ, во вторник сдача в плен продолжится.
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Зеленский признал сдачу в плен боевиков с «Азовстали»
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сдачу в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) на «Азовстали» в Мариуполе.
Зеленский заявил, что «герои нужны Украине живыми». «Благодаря действиям украинских военных – вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят», – приводит его слова «Московский комсомолец».
Новое видеообращение Зеленский записал на час с лишним позже обычного. Его комментарий по ситуации вокруг «Азовстали» уложился в минуту, после чего украинский президент перешел к другим темам.
Как пишет издание, с «Азовстали» вышли и сдались в плен 264 боевика, среди них – 53 раненых, которых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. Остальные были отправлены в сторону Еленовки, утром им предстоят допросы. По данным Первого канала, на «Азовстали» заблокированы еще 2227 человек. Во вторник сдача в плен продолжится.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках.
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Посол ЛНР рассказал о формировании «Северодонецкого котла»
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«Ситуация в Северодонецке сложная. Идут внутригородские бои, а также военные действия на подступах к городу с северной, восточной и южной сторон», – рассказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в республике предсказали окружение ВСУ в Северодонецке и Лисичанске.
«По нашим данным, в городе сейчас остались только батальоны территориальной обороны и некоторые националистические батальоны. И у них есть свои разночтения по вопросу, что делать дальше: оставлять город или нет», – отметил дипломат.
«Бои идут жесткие, за каждую улицу. При этом все прекрасно понимают, что в ближайшее время Северодонецк и Лисичанск могут быть отрезаны от основной группировки ВСУ, которая расположена в районе Славянска и Краматорска», – подчеркнул собеседник.
«Была прорвана линия обороны противника в районе Попасной, есть движение союзнических сил со стороны Изюма. Как только будут перерезаны основные артерии, Северодонецк и Лисичанск будут закупорены», – рассказал Мирошник. «Складывающаяся ситуация оказывает и серьезное морально-психологическое давление на вооруженные формирования противника, находящиеся внутри котла», – добавил он.
«Подразделения ВСУ и нацбатов видят ситуацию в Мариуполе. Они также видят, что и здесь котел готов закрыться. Поэтому есть попытки сложить оружие, что категорически не устраивает официальный Киев», – заметил посол.
«Нам также известно о закрытых распоряжениях, наделяющих особыми полномочиями командиров ВСУ. Они могут наказывать и расстреливать всех, кто намерен сдаться», – заключил он.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что последние контролируемые Украиной города Луганской народной республики Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены.
В то же время в районе Рубежного (ЛНР) нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши. Как рассказал представитель народной милиции республики Иван Филипоненко, «при обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ «Заря» в Рубежном были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши, которые руководили операцией по обороне Рубежного и завода».
Филипоненко также отметил, что показания пленных солдат территориальной обороны ВСУ свидетельствуют о беспринципности и трусости инструкторов из стран НАТО, которые не считают за людей ни своих подопечных из числа украинских военных, ни мирных жителей Донбасса. «Они первыми покидают позиции, оставляя неподготовленных солдат на неминуемую гибель ради сохранения собственных жизней», – передает ТАСС слова официального представителя народной милиции ЛНР.
В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после стремительного наступления российской армии оборона завода «Заря» в Рубежном потерпела поражение, он перешел под контроль бойцов спецподразделений «Ахмат» и военнослужащих ЛНР.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Кремль объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины
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Потенциальное вступление Украины в НАТО могло бы привести к территориальному спору России с государством, входящим в альянс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе», – цитирует его ТАСС.
Ранее в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин пообещал ответ на расширение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции
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Россия ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции, заявил президент Владимир Путин на саммите ОДКБ в Кремле.
«Расширение военной инфраструктуры на эту территорию (Финляндии и Швеции), безусловно, вызовет нашу ответную реакцию», – передает его слова ТАСС.
«Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – добавил Путин.
При этом он отметил, что само вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угрозу для России.
«Что касается расширения [НАТО], в том числе за счет новых членов альянса – Финляндии, Швеции, у России нет проблем с этими государствами. Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает», – сказал он.
Ранее в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины.
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Мишустин отменил присуждение премии согласившемуся поставить спектакль о Бандере Туминасу
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Бывший художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас исключен из числа получателей правительственной премии в области культуры за 2021 год.
Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
«Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства РФ 2021 года в области культуры», – говорится в распоряжении кабинета министров.
Напомним, что Римас Туминас, покинувший Россию, в авторской передаче пранкеров Вована и Лексуса заявил, что готов принять участие в постановке спектакля «Мой друг Бандера», чтобы объяснить, что националист «не сделал сильно плохого евреям».
В феврале министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения Туминаса из Театра им. Вахтангова на фоне событий на Украине.
В мае стало известно, что режиссер Римас Туминас, который был художественным руководителем Театра имени Евгения Вахтангова с 2007 года, покидает свою должность из-за болезни.
Российские средства ПВО сбили два Су-25, один Су-24 и десять беспилотников ВСУ
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Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины. А в районе острова Змеиный российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-24, сообщило Минобороны.
«Над населенными пунктами Новосветловка Луганской народной республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой народной республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Также ПВО ВС России сбили в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха.
Кроме того, «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповки Харьковской области».
ВС России поразили 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой народной республики, а также Берестовое Луганской народной республики. В результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего. Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях», – добавили в Минобороны.
Также были перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2949 единиц специальной военной автомобильной техники», – уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.
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Эрдоган: Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО
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Турция не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО и просит руководство стран не обижаться, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы не можем сказать «да». Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются», – приводит его слова РИА «Новости».
Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает против поддерживающих террористов стран, поэтому Швеция и Финляндия должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями.
В воскресенье президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что готов обсуждать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом его вопросы по поводу вступления Финляндии в НАТО.
Ранее Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
6 мая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.
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