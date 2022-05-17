Берлускони посетовал на отсутствие способных вести переговоры с Путиным лидеров

Ни у Европы, ни у мира нет лидеров, которые могли бы вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры по ситуации вокруг Украины, заявил лидер итальянской партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

«У нас нет лидера в мире, у нас нет лидера в Европе», – заявил Берлускони. Он напомнил, что «один из мировых лидеров, который должен был привести Путина за стол переговоров», оскорбил его, а другой – генсек НАТО Йенс Столтенберг – «заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана». Как подчеркнул Берлускони, «с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол», передает РИА «Новости» со ссылкой на ANSA.

Берлускони указал, что Италия также участвует в конфликте, поставляя оружие Киеву – не только «легкое оружие», но и «танки и тяжелые вооружения». Это, по его словам, означает, что «санкции сильно повлияют на экономику» страны. Кроме того, «еще больший ущерб будет в Африке, а затем, возможно, будут волны беженцев».

Берлускони, который является евродепутатом, недавно голосовал за резолюцию Европарламента, осуждающую Россию за военную операцию на Украине и призывающую европейские правительства прекратить закупки российских энергоносителей.