Британские офицеры действующего резерва, работающие под прикрытием, до сих пор регулярно участвуют в управлении украинскими военными на передовой, сообщили российские силовики со ссылкой на источники в ВСУ.

«С начала нашей спецоперации британские офицеры постоянно работают вблизи передовой, посещают командные пункты украинцев на наиболее опасных направлениях, вносят коррективы в действия командования ВСУ. Так, например, в Запорожье с конца апреля до 6 мая эти офицеры постоянно двигались от одного командного пункта до другого, недалеко от передовой, от Заградовки, в расположении 60-го отдельного пехотного батальона командного резерва ВСУ, до Александровки», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, помимо прямого управления украинскими войсками, координации действиями родами войск ВСУ, британцы «используют все средства разведки НАТО и оперативно реагируют на ее вводные, что помогло им организовать оборону по основным направлениям, с применением батальонный тактических групп на отдельных участках».

Сотрудник российских силовых структур рассказал также, что одним из формальных результатов деятельности рабочей группы английских офицеров является составление карт оперативной обстановки на украинском фронте для публичного распространения под «крышей» американского Института по изучению войны – Institute for the Study of War (ISW), базирующегося в Вашингтоне.

Напомним, российские силовики со ссылкой на источники в ВСУ сообщили, что еще до начала спецоперации России на Украине британские офицеры уже работали в украинском штабе АТО в Краматорске.

Появилась информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии. ВСУ в последние дни понесли катастрофические потери, когда попытались отбить остров.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

