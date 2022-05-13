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Стало известно об участии офицеров из Британии в управлении ВСУ
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Британские офицеры действующего резерва, работающие под прикрытием, до сих пор регулярно участвуют в управлении украинскими военными на передовой, сообщили российские силовики со ссылкой на источники в ВСУ.
«С начала нашей спецоперации британские офицеры постоянно работают вблизи передовой, посещают командные пункты украинцев на наиболее опасных направлениях, вносят коррективы в действия командования ВСУ. Так, например, в Запорожье с конца апреля до 6 мая эти офицеры постоянно двигались от одного командного пункта до другого, недалеко от передовой, от Заградовки, в расположении 60-го отдельного пехотного батальона командного резерва ВСУ, до Александровки», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, помимо прямого управления украинскими войсками, координации действиями родами войск ВСУ, британцы «используют все средства разведки НАТО и оперативно реагируют на ее вводные, что помогло им организовать оборону по основным направлениям, с применением батальонный тактических групп на отдельных участках».
Сотрудник российских силовых структур рассказал также, что одним из формальных результатов деятельности рабочей группы английских офицеров является составление карт оперативной обстановки на украинском фронте для публичного распространения под «крышей» американского Института по изучению войны – Institute for the Study of War (ISW), базирующегося в Вашингтоне.
Напомним, российские силовики со ссылкой на источники в ВСУ сообщили, что еще до начала спецоперации России на Украине британские офицеры уже работали в украинском штабе АТО в Краматорске.
Появилась информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии. ВСУ в последние дни понесли катастрофические потери, когда попытались отбить остров.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Госдеп США выступил с заявлением о поставках ядерного оружия Украине
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Администрация США не допускает возможности поставок Украине ядерного оружия, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
«США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружения. Однако, что касается поставок ядерного оружия – об этом не может идти и речи», – сказала Донфрид в ходе слушаний в Сенате Конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине, передает РИА «Новости».
Также она напомнила о том, что США не будут ввязываться в конфликт между Россией и Украиной.
«Мы очень ясно даем понять России, что это не конфликт между Россией и Соединенными Штатами. Мы не собираемся напрямую ввязываться в эту войну», – сказала сотрудник внешнеполитического ведомства США, комментируя ситуацию на Украине.
При этом Донфрид утверждала, что Вашингтон сигнализирует Москве об отсутствии у него намерений, представляющих экзистенциальную угрозу для России.
«Президент [США Джо] Байден четко говорил, что мы не посылаем американские войска, чтобы принимать участие в этой войне. Так что я считаю, что мы ясно дали это понять. Наша цель здесь – положить конец войне, а не расширить ее», – заявила дипломат.
Ранее Россия заверила в отсутствии планов применять ядерное оружие на Украине.
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Сенатор США заблокировал выделение Киеву почти 40 млрд долларов
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Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму почти в 40 млрд долларов.
Пол указал на высокие риски в контексте государственных расходов, госдолга и инфляции. Он заявил, что американские власти «не могут спасать Украину, обрекая экономику США». Он призвал Конгресс США тщательно взвесить затраты, которые понесет казна в случае принятия инициативы. По его словам, «самая большая угроза для США сегодня – это госдолг, инфляция и обрушение доллара». Пол заявил, что сейчас США не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.
Сенатор хотел инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Киева. Поправка была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-Span.
В Сенате планировали единогласно поддержать пакет помощи Украине в ускоренном формате. При данной процедуре отказ хотя бы одного сенатора блокирует прохождение законопроекта в этом формате. Теперь инициатива будет рассмотрена сенаторами в обычном режиме, что потребует нескольких дней. Как ожидается, итоговое голосование пройдет уже на следующей неделе, передает ТАСС.
Напомним, Палата представителей Конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 млрд долларов. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщал, что на военную помощь Украине остается около 100 млн долларов, эти деньги закончатся уже в мае.
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Минобороны России озвучило потери ВСУ с начала спецоперации
Российские военные за время проведения спецоперации уничтожили уже более трех тысяч украинских танков и других бронемашин, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3022 танка и других боевых бронированных машин, 366 установок реактивных систем залпового огня, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2832 единицы специальной военной автомобильной техники», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее сообщалось, что ВС России за день перехватили один беспилотник и три баллистические ракеты «Точка-У» над островом Змеиный, а также пять беспилотников в других районах.
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Французский волонтер: Трупы в Бучу украинцы привезли для фотосессии
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Побывавший на Украине французский медик-волонтер Адриен Боке заявил в интервью Sud Radio, что трупы в Бучу привезли специально для фотосессии.
«Это точно постановка. Правда, там были трупы, но были трупы, которые привезли специально для фотосессии», – сказал он.
По словам Боке, о ситуации на Украине в Европе говорят те, кто не знает, что там реально происходит. Кроме того, француз отметил, что Запад поставляет оружие неонацистам.
«У них (азовцев) нацистская символика. Об этом не говорят, но достаточно просто посмотреть: это прежняя символика СС, которую можно встретить по всей Украине. Я работал с этими людьми. Вы знаете, о чем они говорили при мне? Они смеялись, говоря, что если столкнутся там с евреями или темнокожими, то снимут с них кожу и разрежут их на куски», – сказал медик.
Он также рассказал, что видел, как украинские боевики издевались над пленными россиянами, стреляя безоружным по коленям.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители Великобритании приезжали из Львова в город Бучу под Киевом, чтобы готовить информационные вбросы.
Вооруженные силы России уничтожили украинский комплекс С-300 и РЛС наведения
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Оперативно-тактической и армейской авиацией России уничтожены радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Коротыч Харьковской области, сообщает Минобороны.
За последние сутки «поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, уничтожены: в районе Одессы – радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области – склад ракетно-артиллерийского вооружения», сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Также высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северский Черниговской области. В результате ударов уничтожено более 320 националистов, выведены из строя 72 единицы военной техники.
Кроме того, ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районах населенных пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой народной республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великие Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля Донецкой народной республики, Окнино и Фабричное Луганской народной республики, Глубокое Черниговской области, Барвинок и Владимировка Днепропетровской области.
Отмечается также, что в районе острова Змеиный сбит один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» над населенными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, а также Гончаровка, Топольское и Донецк.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 821 беспилотный летательный аппарат, 303 зенитных ракетных комплекса, 3013 танков и других боевых бронированных машин, 364 установки реактивных систем залпового огня, 1471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2824 единицы специальной военной автомобильной техники.
Напомним, 9 мая стало известно, что в течение двух суток киевским режимом было предпринято несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана.
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Эксперт увидел нелепости в ролике CNN о «расстреле» киевлян «спецназом»
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«Сцена казни двух мирных граждан, которую якобы совершили 16 марта российские военные в автосалоне под Киевом – фейк. На это указывает несколько деталей на видео», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее CNN распространило видеозапись, на которой запечатлены якобы россияне в момент расстрела владельца и охранника киевского автосалона.
«Во-первых, у нас в армии нет таких микроавтобусов, на котором якобы приезжают к салону военные. У нас используется только боевая штабная техника, бронетехника. Никто на другом транспорте просто физически ехать не может – особенно в зоне боевых действий», – пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.
К тому же, отметил собеседник, на микроавтобусе зачем-то написано «танковый спецназ», но в российских танковых войсках спецназа нет. «Танкист – это танкист. Утверждать, что у нас есть танковый спецназ – то же самое, что предположить, что у нас воюют еще и воздушно-космические танкисты. И хотел бы я посмотреть, как этот гражданский микроавтобус заедет в расположение танковой роты или танкового батальона. Кто его туда пустит? Само по себе появление такого вида транспорта в танковом подразделении невозможно», – подчеркнул эксперт.
Кроме того, указал аналитик, такие бронежилеты, как на военных, уже давно не используют в российской армии. «Это форма не наша, бронежилетов с такой расцветкой, такой комплектации у нас давно не носят. К тому же на троих военных надеты каски, а на двоих нападавших – какие-то черные вязаные шапки, что очень странно», – отметил собеседник.
По версии CNN и украинских СМИ, инцидент произошел 16 марта, когда под Киевом шли бои. На видео показано, как якобы «российские военные» сначала обыскивают двоих сотрудников автосалона, а через несколько минут стреляют им в спины. Один из убитых, по этой версии, был владельцем автосалона, причем, CNN почему-то пишет, что «не хочет называть его фамилию». Другим был 68-летний Леонид Пляц, работавший там охранником.
По версии CNN, инцидент произошел на территории автосалона Camper-Group в 20 км от столицы в Киево-Святошинском районе. На сайте компании указано, что это крупнейший украинский импортер и продавец техники для караванинга и активного отдыха. В этой связи, странно также, что новость о гибели крупного бизнесмена с указанием фамилии до сих пор не появилась ни в одном украинским СМИ.
О том, что обозначенный американским каналом как «российский солдат» вооруженный человек на видео носит устаревший бронежилет, пишут и блогеры. Telegram-канал «Война с фейками» отмечает, что эта модель – 6Б23 – не поставляется в ВС РФ с 2014 года. Ее место занял более современный 6Б45 – именно он используется в ходе операции на Украине. Правда, устаревший 6Б23 используется в народной милиции ЛНР и ДНР, но ее под Киевом не было.
Блогеры также отмечают, что военные не стали бы ездить на простом микроавтобусе в зоне активных боев – это почти гарантированная смерть, ведь такая машина – крайне уязвимая мишень для любых видов стрелкового оружия.
При просмотре видео обращает на себя внимание ряд странностей в поведении вооруженных людей – сперва они спокойно обыскивают сотрудников автосалона, а потом через несколько минут, подкравшись из-за угла, стреляют им в спины, когда те просто идут по площадке.
Украинскиие СМИ не первый раз распространяют фейковую информацию. Ранее они публиковали сообщения о детях, прячущихся в подвалах в Харькове, в которой использовали фотографии из бомбоубежища Донецка, сделанные военным корреспондентом Ириной Лашкевич еще в 2018 году. «На фото бомбоубежище Донецка, в котором целые семьи прячутся от постоянных артобстрелов вооруженных сил Украины. Военный корреспондент Ирина Лашкевич сняла эти кадры в одном из районов Донецка (Петровка). В этом бомбоубежище образовалась целая коммуна из стариков, детей и взрослых», – говорилось в Telegram-канале «Война с фейками».
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Небензя рассказал французскому коллеге в ООН, что тот является «украинцем»
В образовательных программах современной Украины говорится, что почти все европейские народы вышли с территории этой страны, знает ли французский постпред Николя де Ривьера, что является украинцем? Спросил коллегу постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
«Тотальной украинизацией учебного процесса занимается министерство образования и науки Украины. В 2016 году это ведомство «с учетом исторических событий последних лет» утвердило 25 учебных программ», – рассказал Небензя, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «наиболее масштабной корректировке подверглись программы по истории и географии». Он продемонстрировал собравшимся учебник по географии для 8 класса под редакцией Масляка и Капирулина. «Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник», – отметил Небензя.
«Я взял это оттуда. В нем «железная логика»: поскольку предки французов – это галлы, то они пришли из Галичины, которая на Украине», – добавил он.
Ранее сообщалось, что в украинских учебниках истории Россия выступает агрессором и потенциальным врагом Украины, в них описана подготовка детей к войне.
ВКС России высокоточным оружием уничтожили на Украине РЛС производства США
В течение дня ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили четыре склада боеприпасов, радиолокационную станцию (РЛС) американского производства и уничтожили более 170 националистов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледара Донецкой народной республики, а также в районе Харькова радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», – передает его слова ТАСС.
Конашенков добавил, что результате ударов «были уничтожены свыше 170 националистов, а также выведена из строя 41 единица военной техники».
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки в ЛНР.
Ранее сообщалось, что оперативно-тактической и армейской авиацией России уничтожены радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Коротыч Харьковской области.
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Эксперт объяснил решение США ограничить передачу разведданных Украине
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«Американцы пытаются сделать вид, что они дистанцируются от конфликта на Украине. Однако их позиция постоянно меняется. Не удивлюсь, если через пару недель мы услышим новую версию по данному вопросу», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Washington Post сообщила, что разведке США запретили передавать данные о российском военном руководстве и о потенциальных целях на территории России.
«Все знают, что в Америке довольно сложная и многоуровневая система расшифровки любых разведданных. И они в полном объеме не делятся этой информацией даже со своими ближайшими партнерами – Британией и Израилем», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«С недавнего времени Украина также является важным союзником, но и ее Вашингтон старается очень аккуратно посвящать в детали получаемой информации. В первую очередь из-за того, что Россия, получив соответствующие подтверждения, расценит это как прямое вмешательство в конфликт», – пояснил собеседник.
По словам эксперта, Соединенные Штаты сейчас не готовы к такому развитию сценария. «Они активно создают видимость дистанцирования от происходящего на Украине, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. Все понимают, что в противном случае это обернется ядерной войной. США пока на это не пойдут», – подчеркнул Дудаков.
«Однако, – продолжает собеседник, – Вашингтон постоянно меняет свои красные линии. Изначально они говорили только о поставках легкого вооружения на Украину, потом перешли к тяжелому, а затем в ход пошли уже разведданные. Я не исключаю, что через две-три недели позиция США вновь может измениться и они переступят и эту черту».
Ранее власти Соединенных Штатов разработали внутреннее руководство для сотрудников разведки, запрещающее передачу Украине информации о местонахождении руководителей российских военных, а также любых данных, которые могут помочь Киеву атаковать российские цели за пределами Украины. Об этом сообщает Washington Post.
Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове, пишет «Коммерсант».
Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.
В прошлый четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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Киев захотел «подписать документ» об эвакуации с «Азовстали»
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Украинские власти хотят, чтобы был «подписан документ» о том, «как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали», заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
«Готовимся к подписанию», – заявила Верещук, сообщив, что начался «новый раунд переговоров вокруг дорожной карты» по эвакуации. По ее словам, «есть Красный Крест, они встречаются с россиянами». «Провели с ними (Международным комитетом Красного Креста), а также с ООН переговоры и дали им мандат», – приводит слова вице-премьера ТАСС.
Верещук заявила, что Анкара будет посредником в нынешнем раунде переговоров. Как заявила украинский вице-премьер, эвакуацию хотят провести в несколько этапов, сначала планируют эвакуировать тяжелораненых.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских на «Азовстали» не осталось.
В Минобороны России сообщали, что для украинских военнопленных созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. Также российские военные отмечали, что гарантируют соблюдение норм международного гуманитарного права для украинских националистов с «Азовстали» в случае, если они сложат оружие, передает РИА «Новости».
Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после попытки выйти с мариупольского машиностроительного завода «Азовмаш».
Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко выступил с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ.
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Газпром: Украина отклонила заявку на прокачку газа через «Сохрановку»
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Газпром поставляет газ для транзита в Европу через Украину только на станцию «Суджа», заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Оператор ГТС» заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции «Сохрановка» и «Новопсков», находящиеся под контролем России (на территории Луганской народной республики), объяснив это форс-мажором. Однако в Газпроме сообщили, что не получали необходимого подтверждения. Кроме того, перенос прокачки на ГИС «Суджа», которую контролирует Украина, технологически невозможен, отметили в российской компании. При этом Газпром отмечает, что полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги по транзиту оплачены, пишет Прайм.
При этом уточняется, что прокачка через «Сужду» в четверг составляет 50,6 млн кубометров, объем был подтвержден украинской стороной.
Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступления форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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Позиция России по вопросу возможного вступления Украины в ЕС изменилась
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С момента переговоров в Стамбуле российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Как заявил Полянский, когда шли переговоры в Стамбуле, Москва «не очень беспокоилась по поводу Евросоюза». Однако с тех пор «ситуация изменилась». Это произошло «после заявления господина Борреля», который сказал, что «война должна быть выиграна на поле боя», пояснил Полянский.
Он полагает, что сейчас позиция по поводу возможного вступления Украины в ЕС «более похожа на позицию относительно вступления Украины НАТО». Полянский указал, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву, в этом смысле Москва не видит видит большой разницы между ЕС и НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на UnHerd News.
В конце марта в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Тогда Москва заявила, что «не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз». Однако в апреле глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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WP: Разведке США запретили передавать Украине данные о российском военном руководстве
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Власти Соединенных Штатов разработали внутреннее руководство для сотрудников разведки, запрещающее передачу Украине информации о местонахождении руководителей российских военных, а также любых данных, которые могут помочь Киеву атаковать российские цели за пределами Украины, сообщает Washington Post.
Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове, пишет «Коммерсант».
Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.
В прошлый четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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Кулеба: Киев готов к переговорам с Россией
Киев готов к переговорам с Россией, однако не примет ультиматумы с российской стороны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном интервью немецкой газете «Вельт» в ходе своего визита в Германию.
«Мы готовы к переговорам. Однако мы не готовы принять российские ультиматумы», – отметил глава МИД Украины, подчеркнув, что в случае эскалации ситуации, «Киев нанесет ответный удар».
При этом Кулеба утверждал, что Россия не хочет садиться за стол переговоров, а намерена продолжать военные действия. «Настоящая проблема состоит в том, что Россия не проявляет готовности вести реальные и содержательные переговоры», – считает украинский министр, передает ТАСС.
Вместе с тем он заметил, что «Киеву для победы нужны три вещи: украинская стойкость, характер и боевая мощь, поставки необходимого оружия и санкции против России». «Если все три фактора сойдутся воедино, то мы выиграем эту войну», – заявил министр. В то же время он признал, что украинская экономика из-за происходящего пострадала сильнее, чем российская. «Хотя санкции очень важны и имеют эффект, они не могут остановить российскую военную машину до тех пор, пока Европа продолжает покупать российскую нефть и газ», – констатировал Кулеба.
В заключение глава МИД Украины отметил, что в краткосрочной перспективе Россия в экономическом отношении находится в лучшем положении, чем Украина. «Вот почему мы просим наших друзей и партнеров помочь нам экономически и позволить нам продолжать борьбу», – подчеркнул Кулеба.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал возобновить и сделать конкретнее переговоры России и Украины для быстрого достижения мирного урегулирования.
На Украине начали демонтаж монумента «Три сестры» на границе с Россией и Белоруссией
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Власти Черниговской области начали процедуру ликвидации монумента «Три сестры», расположенного на границе России, Белоруссии и Украины, сообщили в областной администрации.
«Начата процедура ликвидации монумента «Три сестры» в Сеньковке (село в Черниговской области, расположенное вблизи стыка границ РФ, Белоруссии и Украины – прим. ВЗГЛЯД). В областной администрации будут готовить пакет документов для снятия с учета <...> монумента в Сеньковке, посвященного дружбе народов Украины, России и Белоруссии», – говорится в сообщении на странице администрации в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.
После снятия монумента с учета это сооружение будет демонтировано.
Монумент «Три сестры» у пограничного стыка границ России, Белоруссии и Украины был открыт 3 мая 1975 года и символизирует дружбу народов. Композиция состоит из трех пилонов, на каждом изображен герб одной из союзных республик. Белые пилоны объединяет бронзовое кольцо, на которое нанесены барельефы со сценами общей истории.
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