В ЕР рассказали о достижениях в импортозамещении лекарств Депутат: Все фракции Госдумы поддержали действия правительства в условиях санкций 7 апреля 2022, 22:55

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Правительство реализует все те инициативы по смягчению последствий западных санкций, которые были предложены «Единой Россией» и другими фракциями Госдумы. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД депутат Елена Цунаева. В четверг премьер Михаил Мишустин выступил перед нижней палатой с ежегодным отчетом. Он рассказал о планах по минимизации влияния санкций на экономику, а также о мерах по поддержке граждан и бизнеса. «Наша фракция увидела в отчете главы правительства перед депутатами реализацию своих инициатив – тех, которые мы ранее подробно обсуждали в рамках подготовки возможных решений правительства в ответ на санкции», – отметила депутат Госдумы от «Единой России», первый замглавы комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Остальные фракции оказались едины в высокой оценке решений правительства, добавила депутат. Коллега Цунаевой по фракции, зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко также отметила, что правительство обеспечило реализацию инициатив, которые в минувшем году выдвинула «Единая Россия». Среди этих инициатив: планы по бесплатной газификации домовладений, запуск программы по капитальному ремонту школ, горячее питание для младших школьников, закупка новых машин скорой помощи и школьных автобусов, перечислила Занко. Эти и многие другие предложения были собраны и подготовлены гражданскими активистами, общественными организациями – и включены в Народную программу «Единой России», напомнила депутат. Партия создала работающий механизм, благодаря которому мнение гражданского общества стало влиять на принятие государственных решений, подчеркнула Занко. По ее словам, это особенно важно в последние годы, когда возрастает роль некоммерческих организаций. «Общественные организации всегда одними из первых приходят на помощь. Так было во время пандемии, когда потребовалась помощь добровольцев, так происходит и сейчас во время санкционного давления на нашу страну. Некоммерческий сектор по праву стал полноценным субъектом, влияющим на политику государства», – отметила депутат. В четверг глава правительства Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом в Госдуме. Премьер-министр, в частности, рассказал о том, как реализуются инициативы «Единой России» в социальной сфере. Так, число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу превысило 750 тысяч, заключено уже более 300 тысяч договоров, сообщил Мишустин. Мишустин также поделился результатами программы развития первичного звена здравоохранения также является одним из приоритетных направлений народной программы «Единой России». В прошлом году свыше тысячи поликлиник в регионах было отремонтировано, закуплено более 37 тыс. единиц медоборудования, направлено 5,5 тысяч специальных автомобилей для врачей и фельдшеров, 1,6 тысяч машин скорой помощи. Мишустин также не мог не упомянуть особые условия, в которых сейчас приходится работать российской власти – количество западных санкций против нашей страны превысило 6 тысяч. По мнению премьер-министра, экономике России нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых обстоятельствах. Мишустин перечислил пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций. Первый приоритет – обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, второй – расширить свободу предпринимательства внутри страны, третий – «поддержать тех, кто особенно уязвим». Четвертым приоритетом Мишустин назвал обеспечение насыщенности российского рынка товарами, а пятым – необходимые секторальные меры поддержки. Добавим, что согласно опубликованным в начале апреля данным ВЦИОМ, уровень одобрения работы премьер-министра и правительства вырос соответственно до 51,8% (вырос на 0,2 процентных пункта) и 52,4% – что на 0,8% выше прошлого показателя. Уровень доверия Мишустину составляет 63,1% – он вырос на 0,5 процента.

Мишустин назвал пять краткосрочных приоритетов развития России в условиях санкций 7 апреля 2022, 14:22

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Власти России определили пять краткосрочных приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций, среди которых обеспечение бесперебойной деятельности предприятий, а также расширение свободы предпринимательства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Для себя мы определили пять сквозных, основных приоритетов на краткосрочную перспективу, которыми занимались последние недели», – сказал премьер во время отчета правительства в Госдуме, сообщает ТАСС. Первый приоритет – обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, второй – расширить свободу предпринимательства внутри страны, третий – «поддержать тех, кто особенно уязвим». Четвертым приоритетом Мишустин назвал обеспечение насыщенности российского рынка товарами, а пятым – необходимые секторальные меры поддержки. Премьер в своем выступлении далее подробнее остановился на каждом из этих направлений. Мишустин напомнил, что правительство запустило план первоочередных действий, являющийся результатом совместных усилий кабмина, парламента и регионов, а также учитывающий обратную связь от бизнеса, общественных организаций, деловых объединений и граждан. Ранее Мишустин заявил, что количество санкций против России превысило 6 тысяч, целью их введения был удар по каждому россиянину. Мишустин назвал сроки перестройки экономики России на работу в условиях санкций 7 апреля 2022, 16:04 Текст: Ольга Иванова

Экономике России нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Государственной думе. «Время нужно экономике, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе не иметь хотя бы полгода, чтобы при таком ударе перестроиться», – цитирует его ТАСС. Ранее Мишустин заявил, что власти России определили пять краткосрочных приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций, среди которых обеспечение бесперебойной деятельности предприятий, а также расширение свободы предпринимательства. Мишустин призвал создать российский аналог Аpp Store и Google Play 7 апреля 2022, 15:44 Текст: Алексей Дегтярёв

Российским разработчикам следует создать аналоги Аpp Store и Google Play, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом в Госдуме. «Обращаюсь, пользуясь случаем, – ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин», – цитирует Мишустина ТАСС. Он пояснил, что App Store и Google Play в скором времени могут закрыть возможность для скачивания приложений. Ранее сообщалось, что в апреле будет запущена альтернатива сервисов Apple Pay и Google Pay – приложение «СБПэй» на базе Системы быстрых платежей Банка России. Политолог назвал 10 приемов политического мастерства Жириновского 7 апреля 2022, 02:52 Текст: Антон Антонов

Директор Центра политической конъюнктуры политолог Алексей Чеснаков назвал «10 технологических уроков – навыков для начинающего политического ньюсмейкера и дебатера», которые Владимир Жириновский «довел почти до абсолютного совершенства». Как заявил в Telegram Чеснаков, «лучшая возможность сохранить память о мастере – продолжать учиться у него». Первый навык в списке – «постоянно присутствовать в повестке». Жириновский «тщательно режиссировал это свое присутствие». Во-вторых, он «опережал конкурентов хотя бы на сантиметр», в-третьих – «был готов работать в любом формате» и «не стеснялся пробоваться в новых жанрах», в-четвертых – «знал, что нужно его аудитории» и «работал именно на нее». Кроме того, Жириновский «конструировал сигналы» и «понимал с самого начала, чем сегодня запомнится зрителю». Также он «не боялся идти на обострение и конфликты, когда необходимо». Еще один навык – «уметь вовремя спровоцировать оппонента». Как отмечает Чеснаков, Жириновский «не стеснялся импровизировать», так как «аудитория любит экспромты», и «не стеснялся прогнозировать», поскольку «аудитория хочет знать будущее». Наконец, он «никогда не пропускал ударов и сигналов, на которые требуется ответ». На ваш взгляд Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры? В целом улучшилось

В целом ухудшилось

Осталось изначально хорошим

Осталось изначально плохим

«Подумайте, когда вы действовали таким же образом? Для чистоты эксперимента и честности с самим собой – погуглите, что об этом вашем действии написали в СМИ. Если написали», – заявил Чеснаков, добавив, что «некоторые из приемов Жириновского», по его мнению, «еще войдут в учебные пособия». Чеснаков считает, что у Жириновского «есть чему поучиться», причем указанными «качествами мастерство Жириновского не ограничивается». Однако «оставшееся было скорее частью его личного политического искусства, которому нельзя научиться, и зависело от врожденных данных и мощнейшей интуиции». Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. В Госдуме почтили его память минутой молчания. Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью Жириновского. Российские политики также выразили соболезнования по поводу его смерти, отметив его талант и любовь к России. Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание пройдет в Колонном зале Дома союзов в пятницу. Первый пакет льгот для ИТ-отрасли принес России 42 млрд рублей 7 апреля 2022, 14:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Первый пакет льгот для поддержки ИТ-отрасли принес России 42 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. «Первый пакет льгот, который мы приняли, принес нашей стране 42 млрд рублей – за счет расширения количества ИТ-компаний, создания новых стартапов, за счет их вклада в экономику, в том числе за счет увеличения экспорта этих услуг», – передает ТАСС слова Мишустина. Он также считает необходимым создавать условия для работы в РФ молодых талантливых ИТ-специалистов. «Главная задача – привлечь в этот сектор экономики талантливых молодых специалистов. Создать такие условия, чтобы они работали в России. Производили конкурентоспособные отечественные продукты. Обеспечили передовыми технологиями все отрасли – от медицины и образования до энергетики и космоса», – сказал премьер-министр. Мишустин напомнил, что правительство принимает большой комплекс мер для поддержки ИТ-отрасли. «Многие из них обозначены в указе президента и стали продолжением тех решений, которые мы реализовывали последние несколько лет», – отметил он. В частности, премьер отметил, что ИТ-компании освобождены от проверок и уплаты налога на прибыль на три года. «Предусмотрели льготные кредиты, чтобы у них было больше ресурсов для развития новых перспективных проектов. А их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии», – добавил он. Президент Владимир Путин 2 марта подписал указ о мерах по ускоренному развитию ИТ-отрасли в России. Документ подписан «в целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Так, российские IT-компании будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок. Они смогут брать кредиты по сниженной ставке – не более 3%. Их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва на время работы. Налоговые преференции распространят на разработчиков мобильных приложений и организации, которые занимаются реализацией, установкой и тестированием отечественных решений. Также для компаний отрасли упростят процедуры трудоустройства иностранцев и получения ими вида на жительство, следует из опубликованного указа президента. Напомним, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры оперативно подготовить предложения по поддержке российских IT-специалистов как в России, так находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение. Родители более 5 млн детей с начала мая смогут получить новое пособие 7 апреля 2022, 13:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Родители более 5 млн детей в возрасте 8–16 лет смогут получить новое ежемесячное пособие с мая до конца текущего года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. «Мы не оставили без внимания и семьи, которые находятся в трудном финансовом положении. Тем из них, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет, по решению президента с апреля начисляется новое ежемесячное пособие. С мая и до конца года оно будет выплачено родителям более пяти миллионов ребят», – передает ТАСС слова Мишустина в ходе отчета правительства в Госдуме. По его словам, правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, который предусматривает создание нового механизма определения нуждающихся в поддержке государства россиян. «Третий приоритет – поддержать тех, кто особенно уязвим. Мы подготовили и уже внесли в Госдуму пакет законопроектов, который предусматривает новый механизм определения [тех], кому нужна помощь государства», – заявил он, выступая с отчетом правительства в Госдуме. Мишустин попросил депутатов ускорить рассмотрение этого документа. Ранее Мишустин на заседании правительства заявил, что в мае начнутся выплаты на детей от восьми до 16 лет, их планируется зачислять за период с 1 апреля. Напомним, министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что новые выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с низкими доходами получат родители более чем 5 млн детей. По его словам, в мае семья получит пособия сразу за апрель и май. Мишустин назвал цель санкций Запада против России 7 апреля 2022, 13:39 Текст: Наталья Ануфриева

Количество санкций против России превысило 6 тысяч, целью их введения был удар по каждому россиянину, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин отметил, что даже в период пандемии внешнее давление на Россию не ослабевало ни на один день, «однако новые санкции, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб», передает ТАСС. «Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего их уже свыше шести тысяч», – сказал он, подчеркнув, что речь идет как об индивидуальных, так и о секторальных санкциях. Однако, по его словам, главное то, что они «направлены против всех граждан». «Бывшие партнеры прямо соревновались, кто быстрее примет ограничительные меры, выпускали их практически ежедневно. Целью было создание паники и нанесение удара по каждому человеку», – подчеркнул глава кабмина. Также Мишустин заявил, что недружественные страны «не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной пиратской практике, если называть вещи своими именами», так как замораживая активы, они фактически ограбили страну. Ранее Мишустин заявил о развязанной против России экономической войне. Между тем среди россиян за неделю уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79%, а уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства составили 51,8% (+0,2п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8п.п. за неделю) соответственно. Политолог Анатолий Гагарин заявлял в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «общество понимает действия президента и правительства во внешней и внутренней политике, поскольку эти действия совершенно совпадают с мироощущением россиян». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мишустин пообещал открытие альтернативного магазина приложений для Android к лету 7 апреля 2022, 16:24 Текст: Алексей Дегтярев

В России ведется разработка альтернативного магазина приложений для Android, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом в Госдуме. «Минцифры и ведущие компании уже сегодня делают наш альтернативный магазин на Android, который к лету – обещали, я сам лично этим вопросом занимаюсь – должен уже работать», – цитирует премьера ТАСС. Российские разработчики смогут через «свою точку» позволить пользователям скачивать приложения и заниматься дальнейшей разработкой. Он пояснил, что App Store и Google Play в скором времени могут закрыть возможность для скачивания приложений. Также ранее в четверг в ходе выступления в Госдуме Мишустин обратился к российским разработчикам с призывом создать аналоги Аpp Store и Google Play. В России решили запустить новую программу расселения аварийного жилья 7 апреля 2022, 13:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские власти сейчас формируют новую программу по расселению аварийного жилья, на ее реализацию в ближайшие два года направят 45 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме. Глава кабмина обратил внимание, что отрасль сегодня демонстрирует существенный рост, «также как сельское хозяйство практически не зависит от импорта». В частности, по его словам, опережающими темпами идет расселение граждан из аварийного жилья. «132 тыс. человек смогли переехать из старых, непригодных для жизни домов. На это мы направили дополнительно более 160 млрд рублей. Люди, наконец, получили квартиры. Об этом мне также рассказывали жители Сахалинской области в ходе рабочей поездки на Дальний Восток», – передает ТАСС слова Мишустина. Премьер отметил, что это очень важная работа, которая продолжится по всей стране. Только за первый квартал текущего года получили новое жилье еще почти 70 тыс. человек, указал он. «По поручению президента сейчас формируем новую программу расселения. На ее реализацию в ближайшие два года предусмотрено 45 млрд рублей», – добавил он. В целом же, сообщил Мишустин, за прошедший год более 4 млн семей улучшили свои жилищные условия, было введено в эксплуатацию почти 93 млн квадратных метров жилья. «Это рекордный объем строительства жилья за всю историю нашей страны, включая советский период», – указал он. В то же время, продолжил премьер, важнейшим драйвером жилищного строительства является ипотека. «Было взято почти 2 млн кредитов, при этом четверть из них – по льготной программе на новостройки», – рассказал Мишустин. «И, конечно, будем и дальше создавать комфортную городскую среду, привлекать к этой работе местные власти», – заверил председатель правительства. Он напомнил, что в прошлом году для малых городов и исторических поселений расширили возможность участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов по благоустройству, увеличив сумму на выплату грантов с 5 до 10 млрд рублей. «Используя такие средства, победители смогут воплотить свои идеи в жизнь, что изменит облик многих населенных пунктов, обеспечит появление новых рабочих мест, в конечном счете повысит качество жизни на этих территориях», – подытожил Мишустин. Напомним, в декабре президент Владимир Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции утвердительно ответил на вопрос о продолжении действия программы переселения граждан России из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Мишустин рассказал о реализации инициатив «Единой России» в социальной сфере 7 апреля 2022, 15:55 Текст: Елизавета Булкина

Одним из важных направлений совместной работы «Единой России» и правительства является социальная газификация домовладений, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуме. По словам главы правительства, число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу превысило 750 тысяч, заключено уже более 300 тыс. договоров. «И это не просто километры газопроводов. А сотни тысяч семей, которые получат газ. Мы не можем обмануть их ожидания. Все будет реализовано», – приводятся его слова на сайте партии «Единая Россия». Ранее партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации – распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Такие меры поддержки действуют уже в 63 регионах. Также по инициативе «Единой России» социальная газификация будет распространена на домовладения с несколькими квартирами. Развитие первичного звена здравоохранения также является одним из приоритетных направлений народной программы «Единой России». По словам Мишустина, в прошлом году свыше тысячи поликлиник в регионах было отремонтировано, закуплено более 37 тыс. единиц медоборудования. Также в субъекты РФ было направлено 5,5 тыс. специальных автомобилей для врачей и фельдшеров, направлено в регионы 1600 машин скорой помощи. В минувшем году было построено и заменено почти 3 тысячи ФАПов для почти 8 млн сельских жителей. В малые населенные пункты, где нет возможности организовать ФАП, поставлено почти 1,5 тысячи передвижных медицинских комплексов. Там осмотры прошли более 3,5 млн человек, такая работа будет продолжена. Кроме того, была расширена программа медицинской реабилитации. Напомним, в сфере здравоохранения депутаты от партии намерены реализовать также комплекс законодательных и других мер, в том числе разработать и внедрить новый общероссийский стандарт первичной медпомощи, а также адресную программу по модернизации станций скорой помощи в отдаленных районах. «Единой России» предстоит сконцентрироваться на решении проблемы дефицита кадров первичного звена и лекарственном обеспечении. Также Мишустин рассказал и об обеспечении школьников младших классов горячим питанием. Оно было введено в школах по инициативе «Единой России» и президента. «По инициативе главы государства совместно с регионами обеспечили учеников младших классов бесплатным горячим питанием. То есть 7,5 млн детей. Это не прямая финансовая, но ощутимая помощь семьям, в которых они растут. Особенно, если речь не об одном ребенке, а о нескольких. И если мамы и папы целый день работают. Говорили об этом недавно на встрече с фракцией «Единой России». Попросил моего заместителя Татьяну Голикову держать вопрос на особом контроле», – сказал премьер-министр. Кроме того, широкополосный интернет проведен во все больницы, поликлиники, ФАПы, колледжи и вузы России, всего более чем в 75 тыс. социально значимых учреждений, сообщил Михаил Мишустин. По его словам, в прошлом году в самых разных российских регионах было открыто 324 детских сада, куда пошли более 50 тысяч детей. Кроме того, построено около сотни школ, а к 2025 году будет выполнена задача по строительству не менее 1,3 тысячи новых общеобразовательных организаций. Также, как отметил председатель правительства, 400 тыс. детей отдохнули по программе детского туристического кешбэка в прошлом году. Эта программа будет продолжена. Говоря о планах по капитальному ремонту действующих школ, он заверил, что все задачи будут решены. В прошлом году власти, по словам премьер-министра, закупили более 4 тыс. автобусов, чтобы дети могли добираться до школ. Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии. Депутаты новой волны от ЕР рассказали о мерах поддержки бизнеса и граждан в условиях санкций 7 апреля 2022, 12:18 Парламентарии рассказали об инициированных «Единой Россией» мерах поддержки бизнеса и граждан в новой экономической реальности. Депутаты новой волны выступили соавторами принимаемых решений и их проводниками в регионах избрания. Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева акцентировала внимание на теме трудовой занятости. «Всех беспокоят темпы роста безработицы. Именно поэтому наша партия вместе с Правительством инициировала выделение дополнительных средств для обеспечения трудовой занятости граждан. Партия инициировала поддержку трудоустройства молодых граждан. Работодатели, которые возьмут на работу граждан в возрасте до 30 лет, получат дополнительную субсидию на заработную плату», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Депутат также рассказала о партийной поддержке инструмента социальных контрактов: «Единая Россия» инициировала повышение их предельной суммы, чтобы граждане могли открыть свой бизнес. О важности соцконтрактов для граждан Цунаева знает не понаслышке: регион ее избрания – Новгородская область – реализует систему соцконтрактов с 2020 года. За время реализации проекта было заключено более 10 тыс. таких контрактов, а общий объем финансирования за 2021 и 2022 годы составил свыше 900 млн рублей. С предложением расширить возможность получения соцконтракта для обоих членов семьи, если они оказались в трудной жизненной ситуации, недавно выступил глава региона, губернатор новой волны Андрей Никитин. Инициатива была поддержана Владимиром Путиным. Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов поделился наблюдениями за тем, как идет процесс регионального осмысления импортозамещения. Он рассказал, что в Новгородской области – регионе его избрания – создан центр поддержки импортозамещения. «Идет скрупулезная работа по подбору тех механизмов, которые могут перестроить производственно-логистические цепочки», – подчеркнул спикер. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин поделился информацией об обеспечении транспортной доступности страны в условиях санкционного давления. Депутат прокомментировал меры господдержки авиационной отрасли: «уже перерегистрировали почти 900 самолетов на территории РФ, проводим их страхование и выдаем сертификаты летной годности, что является непременным условием для обеспечения безопасности полета. Также принято решение по поддержке аэропортов там, где сейчас закрыто движение, по выделению субсидий перевозчикам». Мишустин: Жизненно важные лекарства подорожали не более чем на 5% 7 апреля 2022, 15:05 Текст: Ольга Иванова

Правительство контролирует цены на жизненно важные лекарства, они подорожали не более чем на 5%, в ходе доклада в Госдуме заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Ситуация с лекарствами делится на две части – жизненно важные и все остальные. По жизненно важным мы контролируем цены через систему маркировки, видим цену, объем, запасы в режиме онлайн и в разрезе каждой аптеки. Они в общей ситуации практически не подорожали, до 5%. И этот рост в основном обоснован ростом цен на субстанции – то, что случилось за последний месяц, особенно», – цитирует его ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который коснется урегулирования лекарственных препаратов и медицинских изделий в России в условиях санкций. До этого в Минздраве заявили, что в России в настоящее время нет дефицита лекарственных препаратов и предпосылок к нему; производство и поставки жизненно важных препаратов продолжаются, а сокращение поставок некоторых лекарств не связаны с санкционными ограничениями. Волонтеры «Мы Вместе» и «Единой России» доставили гумпомощь в Херсонскую область 7 апреля 2022, 16:52 С начала недели по населенным пунктам Херсонской области добровольцы вместе при содействии военных Росгвардии развезли уже более 20 тонн продуктов первой необходимости. Гуманитарный груз уже доставили в населенные пункты Казацкое, Новая Каховка и Новые Лагеря, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Мы приезжаем в очередной населенный пункт, раздаем все, что привозим и выясняем потребности. Одним нужны лекарства от болезней щитовидки, другим – от давления, третьим жаропонижающие для детей. Я уж не говорю о крупах, муке, масле, тушенке. Многие плачут, скрывают лица. Они запуганы украинской националистической властью, нацбатальонами, ВСУ. Люди просят, чтобы мы вернулись и привезли то, что необходимо для поддержания жизни. И мы возвращаемся, – рассказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич. Добровольцы не только привозят гумпомощь, но и выясняют потребности людей, составляя адресные списки с перечнем всего необходимого. По словам жителей, большая часть магазинов не работает. Особо остро стоит вопрос и с лекарствами. Доставка гуманитарной помощи в Херсонскую область продолжается. В гуммиссии участвуют добровольцы движения «Мы Вместе», куда вошли участники команд «Молодежка ОНФ», МГЕР и волонтерской роты. Между тем Российский Красный Крест (РКК) отправил в Ростовскую и Воронежскую области первую партию продуктовых и аптечных ваучеров для помощи беженцам из Донбасса и Украины – всего более 17 тыс. Получат их как проживающие в пунктах временного размещения, так и те, кто разместился вне их. «Всего мы отправили 2200 ваучеров «Пятерочки» и 15 тыс. аптечных ваучеров. Проживающие на территории Воронежской области смогут воспользоваться ваучерами в сети аптек «Здоровый город» с 6 апреля. А в Ростовской области переселенцы смогут воспользоваться ими в сети «Аптеки Дона» с 16 апреля. Люди смогут закупить любые лекарства исходя из своих потребностей», – приводятся на сайте РКК слова главы организации Павла Савчука. Также в пункты временного размещения было передано более 1000 единиц бытовой техники, в том числе ноутбуки, телевизоры, микроволновые печи, холодильники, планшеты, а также медицинское оборудование. В ЕР рассказали о достижениях в импортозамещении лекарств 7 апреля 2022, 19:32 За последние 10 лет в России построили 40 новых фармацевтических заводов, более 70% лекарств из списка жизненно необходимых производятся в России, заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев («Единая Россия») по итогам отчета правительства РФ. «Уже 71% наименований препаратов, входящих в список жизненно необходимых и важнейших, производятся в России. Могу уверенно сказать, что зачастую на российских предприятиях более современное оборудование, чем на европейских. Благодаря жестким требованиям регуляторов, высокой квалификации специалистов, современным технологиям и субстанциям, приобретённым на тех же заводах, где покупает основная мировая фарма, лекарственные препараты отечественного производства по качеству, эффективности и безопасности идентичны своим аналогам, произведенным в Евросоюзе или США», – приводятся его слова на сайте ЕР. Вместе с тем, Нифантьев обратил внимание, что это лишь начало пути. Независимо от того, будет ли выбран путь опоры на внешние государства или же производство ключевой продукции полностью локализуют в России, работу над производством лекарств, субстанций для них, медтехники и медизделий нельзя останавливать. «Полное замещение любого лекарственного препарата потянет за собой не только необходимость производства субстанций и интермедиатов, но и оборудования смежных отраслей, чтобы у нас не остановились фармацевтические заводы из-за отсутствия нужного качества картона, а кассы торговых предприятий – из-за отсутствия ленты. Развитие индустрии неизбежно повлечет за собой науку, потребность в инженерных решениях, переформатирует текущий спрос на рабочие специальности, создаст новый, более качественный рынок труда и в конечном итоге приведет к существенному росту благосостояния и налогооблагаемой базы», – отметил Нифантьев. По его словам, «показательный пример развития фармацевтической отрасли может быть перенесен на любую сферу деятельности. Импортозамещение, которое мы вынуждены сегодня делать, может и должно стать трамплином развития страны. Но необходимо смелее выходить из уютных моделей экономики и вставать на протекционистские рельсы», – заключил депутат. В Госдуме разъяснили ответственность СМИ за распространение ложной информации 7 апреля 2022, 12:51 Текст: Елизавета Булкина

СМИ будут ответственны за воспроизведение именно заведомо ложной информации, в том числе касающейся Вооруженных сил, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя нормы внесенного в среду законопроекта о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ. «Там идет речь о заведомо ложной информации. Когда ложная информация выдается как правдивая. То есть когда редакция знает, что она ложная, но выдает ее за правдивую», – передает его слова РИА «Новости». Ранее в Госдуме предложили ограничить работу СМИ недружественных стран. Пискарев завил, что в случае выявления недружественных действий других государств в отношении российских СМИ Генпрокуратуре предлагается дать право оперативно запрещать или ограничивать деятельность на территории России СМИ этой страны.