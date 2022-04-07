Мишустин призвал создать российский аналог Аpp Store и Google Play Мишустин назвал сроки перестройки экономики России на работу в условиях санкций Мишустин рассказал о реализации инициатив «Единой России» в социальной сфере 7 апреля 2022, 15:55 Текст: Елизавета Булкина

Одним из важных направлений совместной работы «Единой России» и правительства является социальная газификация домовладений, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуме. По словам главы правительства, число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу превысило 750 тысяч, заключено уже более 300 тыс. договоров. «И это не просто километры газопроводов. А сотни тысяч семей, которые получат газ. Мы не можем обмануть их ожидания. Все будет реализовано», – приводятся его слова на сайте партии «Единая Россия». Ранее партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации – распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Такие меры поддержки действуют уже в 63 регионах. Также по инициативе «Единой России» социальная газификация будет распространена на домовладения с несколькими квартирами. Развитие первичного звена здравоохранения также является одним из приоритетных направлений народной программы «Единой России». По словам Мишустина, в прошлом году свыше тысячи поликлиник в регионах было отремонтировано, закуплено более 37 тыс. единиц медоборудования. Также в субъекты РФ было направлено 5,5 тыс. специальных автомобилей для врачей и фельдшеров, направлено в регионы 1600 машин скорой помощи. В минувшем году было построено и заменено почти 3 тысячи ФАПов для почти 8 млн сельских жителей. В малые населенные пункты, где нет возможности организовать ФАП, поставлено почти 1,5 тысячи передвижных медицинских комплексов. Там осмотры прошли более 3,5 млн человек, такая работа будет продолжена. Кроме того, была расширена программа медицинской реабилитации. Напомним, в сфере здравоохранения депутаты от партии намерены реализовать также комплекс законодательных и других мер, в том числе разработать и внедрить новый общероссийский стандарт первичной медпомощи, а также адресную программу по модернизации станций скорой помощи в отдаленных районах. «Единой России» предстоит сконцентрироваться на решении проблемы дефицита кадров первичного звена и лекарственном обеспечении. Также Мишустин рассказал и об обеспечении школьников младших классов горячим питанием. Оно было введено в школах по инициативе «Единой России» и президента. «По инициативе главы государства совместно с регионами обеспечили учеников младших классов бесплатным горячим питанием. То есть 7,5 млн детей. Это не прямая финансовая, но ощутимая помощь семьям, в которых они растут. Особенно, если речь не об одном ребенке, а о нескольких. И если мамы и папы целый день работают. Говорили об этом недавно на встрече с фракцией «Единой России». Попросил моего заместителя Татьяну Голикову держать вопрос на особом контроле», – сказал премьер-министр. Кроме того, широкополосный интернет проведен во все больницы, поликлиники, ФАПы, колледжи и вузы России, всего более чем в 75 тыс. социально значимых учреждений, сообщил Михаил Мишустин. По его словам, в прошлом году в самых разных российских регионах было открыто 324 детских сада, куда пошли более 50 тысяч детей. Кроме того, построено около сотни школ, а к 2025 году будет выполнена задача по строительству не менее 1,3 тысячи новых общеобразовательных организаций. Также, как отметил председатель правительства, 400 тыс. детей отдохнули по программе детского туристического кешбэка в прошлом году. Эта программа будет продолжена. Говоря о планах по капитальному ремонту действующих школ, он заверил, что все задачи будут решены. В прошлом году власти, по словам премьер-министра, закупили более 4 тыс. автобусов, чтобы дети могли добираться до школ. Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии.

Мишустин назвал пять краткосрочных приоритетов развития России в условиях санкций 7 апреля 2022, 14:22

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Власти России определили пять краткосрочных приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций, среди которых обеспечение бесперебойной деятельности предприятий, а также расширение свободы предпринимательства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Для себя мы определили пять сквозных, основных приоритетов на краткосрочную перспективу, которыми занимались последние недели», – сказал премьер во время отчета правительства в Госдуме, сообщает ТАСС. Первый приоритет – обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, второй – расширить свободу предпринимательства внутри страны, третий – «поддержать тех, кто особенно уязвим». Четвертым приоритетом Мишустин назвал обеспечение насыщенности российского рынка товарами, а пятым – необходимые секторальные меры поддержки. Премьер в своем выступлении далее подробнее остановился на каждом из этих направлений. Мишустин напомнил, что правительство запустило план первоочередных действий, являющийся результатом совместных усилий кабмина, парламента и регионов, а также учитывающий обратную связь от бизнеса, общественных организаций, деловых объединений и граждан. Ранее Мишустин заявил, что количество санкций против России превысило 6 тысяч, целью их введения был удар по каждому россиянину. В Думу внесли закон об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций 4 апреля 2022, 19:19

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Исполнение иностранных санкций в России руководителями коммерческих и иных организаций антироссийских санкций повлечет наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет, законопроект внесен в Госдуму. «Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников совместно с группой депутатов и сенаторов вносит поправки в Уголовный кодекс за исполнение антироссийских санкций на территории России», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Крашенинникова. Проектом предлагается дополнить часть вторую статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», предусматривающую уголовную ответственность за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком. Так, совершенные в целях соблюдения иностранных санкций деяния будут наказываться штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что в ГД в понедельник внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России. Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против РФ санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов. Политолог назвал 10 приемов политического мастерства Жириновского 7 апреля 2022, 02:52 Текст: Антон Антонов

Директор Центра политической конъюнктуры политолог Алексей Чеснаков назвал «10 технологических уроков – навыков для начинающего политического ньюсмейкера и дебатера», которые Владимир Жириновский «довел почти до абсолютного совершенства». Как заявил в Telegram Чеснаков, «лучшая возможность сохранить память о мастере – продолжать учиться у него». Первый навык в списке – «постоянно присутствовать в повестке». Жириновский «тщательно режиссировал это свое присутствие». Во-вторых, он «опережал конкурентов хотя бы на сантиметр», в-третьих – «был готов работать в любом формате» и «не стеснялся пробоваться в новых жанрах», в-четвертых – «знал, что нужно его аудитории» и «работал именно на нее». Кроме того, Жириновский «конструировал сигналы» и «понимал с самого начала, чем сегодня запомнится зрителю». Также он «не боялся идти на обострение и конфликты, когда необходимо». Еще один навык – «уметь вовремя спровоцировать оппонента». Как отмечает Чеснаков, Жириновский «не стеснялся импровизировать», так как «аудитория любит экспромты», и «не стеснялся прогнозировать», поскольку «аудитория хочет знать будущее». Наконец, он «никогда не пропускал ударов и сигналов, на которые требуется ответ». На ваш взгляд Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры? В целом улучшилось

В целом ухудшилось

Осталось изначально хорошим

Осталось изначально плохим

«Подумайте, когда вы действовали таким же образом? Для чистоты эксперимента и честности с самим собой – погуглите, что об этом вашем действии написали в СМИ. Если написали», – заявил Чеснаков, добавив, что «некоторые из приемов Жириновского», по его мнению, «еще войдут в учебные пособия». Чеснаков считает, что у Жириновского «есть чему поучиться», причем указанными «качествами мастерство Жириновского не ограничивается». Однако «оставшееся было скорее частью его личного политического искусства, которому нельзя научиться, и зависело от врожденных данных и мощнейшей интуиции». Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. В Госдуме почтили его память минутой молчания. Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью Жириновского. Российские политики также выразили соболезнования по поводу его смерти, отметив его талант и любовь к России. Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание пройдет в Колонном зале Дома союзов в пятницу. Кабмин подготовил новый пакет инициатив для поддержки российской экономики 5 апреля 2022, 21:48 Текст: Александра Юдина

Правительство России подготовило еще один пакет из около 20 инициатив по поддержке экономики России в условиях санкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики. «Проработано уже около 200 предложений, и сегодня обсудим еще один пакет инициатив – их около 20. Они охватывают несколько сфер, среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, по поддержке конкретных отраслей», – передает ТАСС его слова. Накануне Мишустин подписал постановление об увеличении доли государственного финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности в 2022 году. Такое решение стало частью комплексного плана по обеспечению устойчивости экономики страны в условиях санкций, оно позволит увеличить эффективность программы импортозамещения комплектующих. Мишустин назвал сроки перестройки экономики России на работу в условиях санкций 7 апреля 2022, 16:04 Текст: Ольга Иванова

Экономике России нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Государственной думе. «Время нужно экономике, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе не иметь хотя бы полгода, чтобы при таком ударе перестроиться», – цитирует его ТАСС. Ранее Мишустин заявил, что власти России определили пять краткосрочных приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций, среди которых обеспечение бесперебойной деятельности предприятий, а также расширение свободы предпринимательства. В Госдуме предложили ограничить работу СМИ недружественных стран 5 апреля 2022, 18:28 В случае выявления недружественных действий других государств в отношении российских СМИ Генпрокуратуре предлагается дать право оперативно запрещать или ограничивать деятельность на территории России СМИ этой страны, сообщил глава Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев. «Наша инициатива позволит российским компетентным органам оперативно отреагировать и дать зеркальный ответ на недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии. Пискарев отметил, что российские СМИ сегодня в массовом порядке подвергаются блокировке и дискриминации за рубежом. Причем это делается как на уровне отдельных провайдеров и владельцев соцсетей, так и на уровне государственных органов. Он напомнил, что в марте вещание телеканала Russia Today и агентства Sputnik запретил на своей территории Евросоюз. Российские СМИ и до этого подвергали дискриминации во многих странах Европы. «К примеру, в странах Прибалтики развернули кампанию по запугиванию и преследованию журналистов российских СМИ, а в Германии провели целую спецоперацию, чтобы не допустить вещание телеканала RT на немецком языке, хотя все требования законодательства были соблюдены», – рассказал парламентарий. «Наша поправка предоставляет право Генеральному прокурору или его заместителям в случае выявления таких недружественных действий иностранного государства оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России СМИ этой страны. Речь идет о запрете на распространение в России любых информационных материалов этого СМИ, в том числе посредством Интернета, прекращении аккредитации корреспондентов и закрытии его представительств в нашей стране. Это будет проявлением справедливости по отношению к нашим журналистам, подвергшимся дискриминации», – резюмировал глава Комиссии Госдумы. Во вторник Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства провела свое первое заседание и определила 11 приоритетных направлений работы. «Мы определили 11 направлений, по которым будут разрабатываться меры противодействия иностранному вмешательству», – сообщил председатель Комиссии. Комиссия, в частности, будет выстраивать работу в сфере противодействия внешнему вмешательству в федеральные и региональные выборы, в просветительскую, научную и образовательную деятельность, в региональную, экономическую, финансовую и антинаркотическую политику, в сферу здравоохранения. В числе важнейших задач Пискарев назвал противодействие деструктивному внешнему влиянию на несовершеннолетних, попыткам фальсификации истории, героизации нацизма и пропаганды неонацизма. В планах депутатов также борьба с деструктивной деятельностью иноагентов и противодействие использованию НКО, иностранных неправительственных организаций, СМИ и зарубежных соцсетей в ущерб интересам и безопасности России, а также противодействие массовому распространению фейков. Кроме того, Комиссия Госдумы видит своей задачей защиту цифрового суверенитета страны, включая регулирование деятельности «цифровых гигантов». Итогом работы Комиссии, по словам Пискарева, «должны стать разработка и принятие законов, направленных на защиту суверенитета и противодействие иностранному вмешательству». И первую такую инициативу, позволяющую оперативно дать зеркальный ответ тем странам, которые подвергают дискриминации или запрещают на своей территории российские СМИ, депутаты представили уже на первом заседании. Первый пакет льгот для ИТ-отрасли принес России 42 млрд рублей 7 апреля 2022, 14:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Первый пакет льгот для поддержки ИТ-отрасли принес России 42 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. «Первый пакет льгот, который мы приняли, принес нашей стране 42 млрд рублей – за счет расширения количества ИТ-компаний, создания новых стартапов, за счет их вклада в экономику, в том числе за счет увеличения экспорта этих услуг», – передает ТАСС слова Мишустина. Он также считает необходимым создавать условия для работы в РФ молодых талантливых ИТ-специалистов. «Главная задача – привлечь в этот сектор экономики талантливых молодых специалистов. Создать такие условия, чтобы они работали в России. Производили конкурентоспособные отечественные продукты. Обеспечили передовыми технологиями все отрасли – от медицины и образования до энергетики и космоса», – сказал премьер-министр. Мишустин напомнил, что правительство принимает большой комплекс мер для поддержки ИТ-отрасли. «Многие из них обозначены в указе президента и стали продолжением тех решений, которые мы реализовывали последние несколько лет», – отметил он. В частности, премьер отметил, что ИТ-компании освобождены от проверок и уплаты налога на прибыль на три года. «Предусмотрели льготные кредиты, чтобы у них было больше ресурсов для развития новых перспективных проектов. А их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии», – добавил он. Президент Владимир Путин 2 марта подписал указ о мерах по ускоренному развитию ИТ-отрасли в России. Документ подписан «в целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Так, российские IT-компании будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок. Они смогут брать кредиты по сниженной ставке – не более 3%. Их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва на время работы. Налоговые преференции распространят на разработчиков мобильных приложений и организации, которые занимаются реализацией, установкой и тестированием отечественных решений. Также для компаний отрасли упростят процедуры трудоустройства иностранцев и получения ими вида на жительство, следует из опубликованного указа президента. Напомним, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры оперативно подготовить предложения по поддержке российских IT-специалистов как в России, так находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение. «Единая Россия» предложила устроить детей-сирот ЛНР в приемные семьи в России 6 апреля 2022, 17:41 Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетил Луганск, где провел совещание по вопросу устройства детей-сирот из ЛНР и ДНР в приемные семьи в России. В мероприятии приняли участие глава комиссии партии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, глава ЛНР Леонид Пасечник и Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, говорится в сообщении на сайте ЕР. «Пребывание детей с территории Луганской народной республики в нашей стране должно быть максимально комфортным. Есть дети из многодетных семей, дети с инвалидностью. Очень важно, чтобы они смогли обрести семью в ближайшие сроки в России. Сегодня говорили о формировании штаба, который будет заниматься вопросом урегулирования законодательства, чтобы это стало возможным. Мы со своей стороны готовы оказать всестороннее содействие в решении этого вопроса», – рассказала по итогам совещания Львова-Белова. В свою очередь, Пасечник отметил, что задачей штаба, который возглавит Мария Львова-Белова, станет синхронизация законодательства Луганской народной республики и Российской Федерации, чтобы все шаги по поиску семей для детей и дальнейшему устройству в них решались в едином правовом поле. «Второй шаг лежит в практической плоскости – подбирать семьи под детишек. Речь идет и об усыновлении, и об опеке. Я искренне буду рад за детей, которые попадут в российские семьи. Это говорит о том, что мы один народ, у нас одни дети, одни семьи, у нас одни корни, одна культура, история», – подчеркнул он. Координировать работу от «Единой России» по данному направлению в ЛНР и ДНР будет зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. «Необходимо синхронизировать эту крайне важную работу и с организационной и законодательной стороны. Для этого создан совместный с ЛНР и ДНР штаб, куда войдут представители профильных органов исполнительной и законодательной власти России и народных республик Донбасса. Самое главное, как можно быстрее создать правовой механизм для того, чтобы помочь детям», – сказал он. Также в ходе поездки в Республику Турчак посетил пункт временного размещения в Луганском колледже физкультуры и спорта и пообщался с размещенными там жителями республик. Здесь эвакуированным предоставляют все необходимое, а для детей организованы творческие занятия. «Люди проходят первичную регистрацию. Остаются в этом ПВР на день-два и перенаправляются дальше. Договорились с главой ЛНР Леонидом Пасечником о направлении дополнительной гуманитарной помощи в аналогичный ПВР в Старобельском, куда также прибывают много эвакуированных жителей», – сообщил секретарь Генсовета «Единой России». Мишустин призвал создать российский аналог Аpp Store и Google Play 7 апреля 2022, 15:44 Текст: Алексей Дегтярёв

Российским разработчикам следует создать аналоги Аpp Store и Google Play, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом в Госдуме. «Обращаюсь, пользуясь случаем, – ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин», – цитирует Мишустина ТАСС. Он пояснил, что App Store и Google Play в скором времени могут закрыть возможность для скачивания приложений. Ранее сообщалось, что в апреле будет запущена альтернатива сервисов Apple Pay и Google Pay – приложение «СБПэй» на базе Системы быстрых платежей Банка России. Родители более 5 млн детей с начала мая смогут получить новое пособие 7 апреля 2022, 13:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Родители более 5 млн детей в возрасте 8–16 лет смогут получить новое ежемесячное пособие с мая до конца текущего года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. «Мы не оставили без внимания и семьи, которые находятся в трудном финансовом положении. Тем из них, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет, по решению президента с апреля начисляется новое ежемесячное пособие. С мая и до конца года оно будет выплачено родителям более пяти миллионов ребят», – передает ТАСС слова Мишустина в ходе отчета правительства в Госдуме. По его словам, правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, который предусматривает создание нового механизма определения нуждающихся в поддержке государства россиян. «Третий приоритет – поддержать тех, кто особенно уязвим. Мы подготовили и уже внесли в Госдуму пакет законопроектов, который предусматривает новый механизм определения [тех], кому нужна помощь государства», – заявил он, выступая с отчетом правительства в Госдуме. Мишустин попросил депутатов ускорить рассмотрение этого документа. Ранее Мишустин на заседании правительства заявил, что в мае начнутся выплаты на детей от восьми до 16 лет, их планируется зачислять за период с 1 апреля. Напомним, министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что новые выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с низкими доходами получат родители более чем 5 млн детей. По его словам, в мае семья получит пособия сразу за апрель и май. В ЕР рассказали о создании в регионах эффективных инструментов импортозамещения 6 апреля 2022, 13:12 Российские регионы начали выстраивать перспективный путь импортозамещения, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Этот путь, по его словам, основан на стабильном функционировании экономики в условиях санкционного давления и наращивании российских производственных мощностей. Для координации этой работы на федеральном уровне создана биржа импортозамещения, отметил зампред комитета по экономической политике. «Создан центр поддержки импортозамещения Новгородской области, и идет подбор механизмов, которые могут перестроить производственно-логистические цепочки. Важный пример – инициатива губернатора Рязанской области Николая Любимова, который создает Межрегиональную ассоциацию центров импортозамещений и кооперации. Четыре или больше регионов, Рязанская область в их числе, дали льготы по земле для инвесторов, которые приходят с импортозамещением. Это правильный путь, рассчитанный не только на сегодняшний день, но и на долгую счастливую перспективную жизнь в России», – приводятся его слова в Telegram-канале «Единой России». Ранее сообщалось, что правительство России подготовило еще один пакет из около 20 инициатив по поддержке экономики России в условиях санкций. Мишустин назвал цель санкций Запада против России 7 апреля 2022, 13:39 Текст: Наталья Ануфриева

Количество санкций против России превысило 6 тысяч, целью их введения был удар по каждому россиянину, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин отметил, что даже в период пандемии внешнее давление на Россию не ослабевало ни на один день, «однако новые санкции, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб», передает ТАСС. «Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего их уже свыше шести тысяч», – сказал он, подчеркнув, что речь идет как об индивидуальных, так и о секторальных санкциях. Однако, по его словам, главное то, что они «направлены против всех граждан». «Бывшие партнеры прямо соревновались, кто быстрее примет ограничительные меры, выпускали их практически ежедневно. Целью было создание паники и нанесение удара по каждому человеку», – подчеркнул глава кабмина. Также Мишустин заявил, что недружественные страны «не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной пиратской практике, если называть вещи своими именами», так как замораживая активы, они фактически ограбили страну. Ранее Мишустин заявил о развязанной против России экономической войне. Между тем среди россиян за неделю уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79%, а уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства составили 51,8% (+0,2п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8п.п. за неделю) соответственно. Политолог Анатолий Гагарин заявлял в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «общество понимает действия президента и правительства во внешней и внутренней политике, поскольку эти действия совершенно совпадают с мироощущением россиян». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России решили запустить новую программу расселения аварийного жилья 7 апреля 2022, 13:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские власти сейчас формируют новую программу по расселению аварийного жилья, на ее реализацию в ближайшие два года направят 45 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме. Глава кабмина обратил внимание, что отрасль сегодня демонстрирует существенный рост, «также как сельское хозяйство практически не зависит от импорта». В частности, по его словам, опережающими темпами идет расселение граждан из аварийного жилья. «132 тыс. человек смогли переехать из старых, непригодных для жизни домов. На это мы направили дополнительно более 160 млрд рублей. Люди, наконец, получили квартиры. Об этом мне также рассказывали жители Сахалинской области в ходе рабочей поездки на Дальний Восток», – передает ТАСС слова Мишустина. Премьер отметил, что это очень важная работа, которая продолжится по всей стране. Только за первый квартал текущего года получили новое жилье еще почти 70 тыс. человек, указал он. «По поручению президента сейчас формируем новую программу расселения. На ее реализацию в ближайшие два года предусмотрено 45 млрд рублей», – добавил он. В целом же, сообщил Мишустин, за прошедший год более 4 млн семей улучшили свои жилищные условия, было введено в эксплуатацию почти 93 млн квадратных метров жилья. «Это рекордный объем строительства жилья за всю историю нашей страны, включая советский период», – указал он. В то же время, продолжил премьер, важнейшим драйвером жилищного строительства является ипотека. «Было взято почти 2 млн кредитов, при этом четверть из них – по льготной программе на новостройки», – рассказал Мишустин. «И, конечно, будем и дальше создавать комфортную городскую среду, привлекать к этой работе местные власти», – заверил председатель правительства. Он напомнил, что в прошлом году для малых городов и исторических поселений расширили возможность участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов по благоустройству, увеличив сумму на выплату грантов с 5 до 10 млрд рублей. «Используя такие средства, победители смогут воплотить свои идеи в жизнь, что изменит облик многих населенных пунктов, обеспечит появление новых рабочих мест, в конечном счете повысит качество жизни на этих территориях», – подытожил Мишустин. Напомним, в декабре президент Владимир Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции утвердительно ответил на вопрос о продолжении действия программы переселения граждан России из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Депутаты новой волны от ЕР рассказали о мерах поддержки бизнеса и граждан в условиях санкций 7 апреля 2022, 12:18 Парламентарии рассказали об инициированных «Единой Россией» мерах поддержки бизнеса и граждан в новой экономической реальности. Депутаты новой волны выступили соавторами принимаемых решений и их проводниками в регионах избрания. Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева акцентировала внимание на теме трудовой занятости. «Всех беспокоят темпы роста безработицы. Именно поэтому наша партия вместе с Правительством инициировала выделение дополнительных средств для обеспечения трудовой занятости граждан. Партия инициировала поддержку трудоустройства молодых граждан. Работодатели, которые возьмут на работу граждан в возрасте до 30 лет, получат дополнительную субсидию на заработную плату», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Депутат также рассказала о партийной поддержке инструмента социальных контрактов: «Единая Россия» инициировала повышение их предельной суммы, чтобы граждане могли открыть свой бизнес. О важности соцконтрактов для граждан Цунаева знает не понаслышке: регион ее избрания – Новгородская область – реализует систему соцконтрактов с 2020 года. За время реализации проекта было заключено более 10 тыс. таких контрактов, а общий объем финансирования за 2021 и 2022 годы составил свыше 900 млн рублей. С предложением расширить возможность получения соцконтракта для обоих членов семьи, если они оказались в трудной жизненной ситуации, недавно выступил глава региона, губернатор новой волны Андрей Никитин. Инициатива была поддержана Владимиром Путиным. Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов поделился наблюдениями за тем, как идет процесс регионального осмысления импортозамещения. Он рассказал, что в Новгородской области – регионе его избрания – создан центр поддержки импортозамещения. «Идет скрупулезная работа по подбору тех механизмов, которые могут перестроить производственно-логистические цепочки», – подчеркнул спикер. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин поделился информацией об обеспечении транспортной доступности страны в условиях санкционного давления. Депутат прокомментировал меры господдержки авиационной отрасли: «уже перерегистрировали почти 900 самолетов на территории РФ, проводим их страхование и выдаем сертификаты летной годности, что является непременным условием для обеспечения безопасности полета. Также принято решение по поддержке аэропортов там, где сейчас закрыто движение, по выделению субсидий перевозчикам». В Госдуме разъяснили ответственность СМИ за распространение ложной информации 7 апреля 2022, 12:51 Текст: Елизавета Булкина

СМИ будут ответственны за воспроизведение именно заведомо ложной информации, в том числе касающейся Вооруженных сил, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя нормы внесенного в среду законопроекта о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ. «Там идет речь о заведомо ложной информации. Когда ложная информация выдается как правдивая. То есть когда редакция знает, что она ложная, но выдает ее за правдивую», – передает его слова РИА «Новости». Ранее в Госдуме предложили ограничить работу СМИ недружественных стран. Пискарев завил, что в случае выявления недружественных действий других государств в отношении российских СМИ Генпрокуратуре предлагается дать право оперативно запрещать или ограничивать деятельность на территории России СМИ этой страны.