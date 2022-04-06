Британцы раскритиковали Джонсона за обращение на русском языке

Читатели Daily Mail разозлились из-за призыва премьера Британии Бориса Джонсона к россиянам «искать правду» о ситуации на Украине после провокации в Буче.

Так, в своем обращении к россиянам политик посоветовал использовать VPN, чтобы получать «независимую информацию» о происходящем, а также делиться ею. По его мнению, история будет помнить тех, кто мыслил «иначе», сообщает РИА «Новости».

Многие пользователи посчитали, что слова главы британского правительства лишь усиливают напряженность, а некоторые призвали его позаботиться в первую очередь о своей стране.

«Джонсон призывает русский народ к революции? Похоже на то. Он разжигатель войны: вместо того, чтобы призывать к мирным встречам, продолжает подливать масла в огонь. Ему бы лучше просто помолчать», – подчеркнула mary smith.

«Возможно, Борису стоит прислушаться к собственному совету!» – считает Itmakessense.

«Где были все эти лидеры, когда захватывали Ирак и Ливию?» – задался вопросом Prada.

«Почему бы вам не уделить больше внимания своим гражданам, которые месяц за месяцем борются за выживание?» – возмутился ID3455678.

«Борис, дружище, русские не верят ничему, что извергают на Западе. Большинство россиян поддерживают спецоперацию. Конфликт на Украине идет с 2014 года, но западные СМИ по большей части игнорировали его освещение», – написал Truthbetold000.

«Да уж, мы точно будем помнить, что вы больше волнуетесь за Украину, чем за Британию», – подытожили читатели.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой. При этом постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что страны Запада никак не отреагировали на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД