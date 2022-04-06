Стало известно о подготовке СБУ убийства мирных граждан в Черниговской области

В Черниговской области украинскими спецслужбами готовится убийство нескольких местных граждан якобы за «пособничество» Вооруженным силам России, сообщил источник в одном из российских правоохранительных ведомств.

«5 апреля в 12.38 гражданин Украины Руслан Бондаренко при общении с неустановленным местным жителем по имени Игорь (это требует уточнения, вероятно проживает в Семеновском районе Черниговской области) просил предоставить ему данные «трех-четырех граждан, сколько получится», которых можно застрелить за возможное пособничество военнослужащим Вооруженных Сил России», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Убийство может быть запланировано на 6 апреля, поскольку в этот день в один из приграничных населенных пунктов должны приехать группы украинских военных или членов территориальной обороны.

«При этом Бондаренко сообщил, что сбросит на мессенджер WhatsApp «критерии» или условия отбора граждан», – сказал источник.

Бондаренко, по словам собеседника, является сотрудником Новгород-Северского регионального отдела СБУ. Он привел его личные данные: 18.10.1985 года рождения, паспорт НМ 006837, житель Новгорода-Северского Черниговской области, возможный адрес проживания – улица Ворошилова, дом 17.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.

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