Поезд с гуманитарной помощью отправился из Приморья в ЛНР и ДНР

Российское радио спасло с завода «Азовсталь» семью из трех человек

Глава семьи Михаил Савин в одном цеху «Азовстали» нашел радио и настроил его на волну «Вести ФМ», где и услышал про гуманитарный коридор, только после этого они решились выйти.

«Мы когда обзавелись приемниками, мы об этом (о возможности покинуть территорию «Азовстали» по гуманитарному коридору – прим. ВЗГЛЯД) узнали, и я вот супругу заставил все-таки выйти оттуда. Обычное радио, «Вести ФМ», [на радио говорили] о том, что нужно выходить с белыми флагами и идти в сторону ДНР либо российских войск», – заявил Михаил Савин в интервью телеканалу «Россия 24».

Семья Савиных решила укрыться на заводе после того, как обстрелы стали приближаться к их жилому дому, расположенному на территории «Азовстали». Глава семьи Михаил Савин проработал мастером на заводе около 20 лет, а его жена Наталья Савина – около 15 лет переводчиком. В итоге они просидели в бункере на заводе с 8 марта по 28 апреля, передает РенТВ.

По словам Михаила, когда семья прибыла на завод, он уже не работал – был остановлен. На тот момент там уже были военные ВСУ, «но особо их видно не было».

«Мы смотрели за оборудованием и укрывались. 8-го числа [марта] выдвинулась колонна из нашего цеха во главе с нашим начальником, который остался один из всего руководства комбината в сторону Запорожья. На выезде из города их обстреляли. Половина людей вернулась к нам, а половина осталась в городе в «Красном Кресте». На следующий день выехала в Запорожье», – рассказал Михаил.

По его словам, в их бункере на заводе остались 75 человек. Бункер должен быть в каждом цеху – то есть в районе 35. «Вода, еда – все у нас было. Генератор у нас был, нас обеспечил начальник цеха. Генератором дизельным для электричества. Готовили еду. Еда была в столовой», – рассказал Савин.

По его словам, участники формирования «Азов» появились 10 марта. Их было человек пять, приехали на маленьком фургоне. Они сказали мирным жителям, что тем придется просидеть в бункере две недели. Потом националисты появились 24 марта и предложили эвакуироваться пешком в сторону центральных проходных.

«У нас старики, которые передвигаются с палочками – они могут только на машинах ездить», – сказал Михаил. «Кроме того, в бункере был младенец, которому 4 месяца. Идти людям пришлось бы около 7 километров», – добавил он.

По словам Натальи, азовцев интересовал бункер, а не люди. «Потому что, во-первых, они увидели, что у нас есть генератор, есть электричество, есть условия. Он достаточно большой, комфортный. А мы там, мирные, сидим и занимаем», – рассказала женщина.

«Азовцы начинали разговоры издалека, пока отвечали на вопросы людей о том, что сейчас происходит с городами их родных, при этом в их ответах было много нестыковок. Наталья предположила, что азовцы обманывали людей, что бы их удержать на заводе. По ее словам, мирные люди никому не доверяли, а также боялись ВСУ, потому что помнят события 2014–2015 годов, когда были зверства и преступления против мирных жителей.

В итоге азовцы заняли на заводе бункер, идентичный тому, в котором была семья Савиных.

Супруги рассказали, что националисты приносили сводки о событиях, «написанные в кичливой, довольно эмоциональной» форме. По словам Натальи, людей держали в страхе, говоря, что нет гарантий безопасной эвакуации.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя и разблокировать «Азовсталь». «На переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам», – приводит слова Зеленского ТАСС.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать». «Самое главное то, что ООН может сделать для того, чтобы действительно разблокировать «Азовсталь», для того, чтобы действительно сохранить жизни людям», – сказал он.

В четверг генсек ООН сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле напомнили слова президента России о порядке выхода с территории «Азовстали».

Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.

Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД