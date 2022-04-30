Кабмин профинансирует перевод частных домов с угольного отопления на газ и электричество

В ДНР рассказали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески

«Противник по сути уже загнан в котел. Когда он окончательно замкнется в районе Славянска, дело пойдет значительно быстрее. Пока же основная задача – спасти как можно больше мирных жителей», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в республике.

«На данный момент штурм крупных городов не ведется. Если же в целом говорить об основных фронтах, там все идет согласно изначально сформированному плану», – рассказал газете ВЗГЛЯД официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Сложно говорить о каких-то прогнозах в нынешних условиях. Сейчас мы исходим только из одного – либо тебя убьют, либо ты останешься жить. Здесь нельзя просто прогнозировать и следовать командам. Для нас крайне важно сохранить как можно больше наших людей», – подчеркнул Басурин.

«Пески и Авдеевка – важнейшие направления. По укрепрайонам ВСУ работает артиллерия и авиация. Мы понимаем, что их строили на протяжении последних восьми лет и взламывать эту оборону непросто», – сказал в свою очередь депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Собеседник предположил, что Донбасс сегодня – один из самых милитаризованных регионов мира. «Наши военные непрерывно ведут работу по уничтожению сил противника. Очевидно, что нам потребуется еще какое-то время для того, чтобы серьезно переломить ситуацию», – утверждает депутат.

«Но противник уже фактически находится в котле. Перекрываются различные поставки, в том числе оружия и продовольствия. В районе Славянска этот котел должен окончательно замкнуться, тогда дела пойдут значительно быстрее. Сейчас же мы выводим из зоны боестолкновений как можно больше мирных жителей», – заключил Бердичевский.

Напомним, число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек, сообщил источник в силовых структурах. Москва уделяет особое внимание эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, несмотря на препятствия со стороны Вооруженных сил Украины.

Также в пятницу стало известно, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, заявил мэр города Алексей Кулемзин. А накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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