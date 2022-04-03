В Кремле назвали гипотетически возможной встречу Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, Путин никогда не отказывался. Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда – тогда настанет черед такой встречи», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканал «Россия 1», передает РИА «Новости».

Также Песков выразил надежду, что в результате напряженных переговорных усилий Москва и Киев выйдут на подписание документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки.



«Я надеюсь, что в результате тех напряженных усилий, которые предпринимаются в плане переговоров российско-украинских, мы тоже выйдем на подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки», – сказал он.



За этим, по словам Пескова, уже последует непростой разговор и с ЕЭС, и с европейскими странами.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Тайипом Эрдоганом выразил признательность за его содействие в проведении переговоров России и Украины в Стамбуле.

Напомним, Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России и Украины и намерен поднять тему организации их встречи.

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