Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским на этой неделе, намерен поднять тему организации их встречи.

«Я полон решимости провести переговоры как с господином Путиным, так и с господином Зеленским, как только вернусь (из Узбекистана). На этих переговорах мы поблагодарим их обоих от себя и от имени моего народа и скажем: «Наша цель – собрать вас вместе как можно скорее». В этом контексте мы готовы принять у себя встречу на уровне глав государств. А пока очень важно обеспечить временное прекращение огня», – сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана, передает РИА «Новости».

Также Эрдоган назвал важным шагом решение России существенно сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

«Считаю, что встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле придали весомый импульс мирному процессу. Решение России о значительном сокращении военных операций в Киеве и Чернигове действительно является важным шагом. Точно так же заявления глав государств о том, что они могут собраться вместе, когда будет согласовано соглашение, показывают, насколько важен этот шаг. Мы ожидаем, что они будут реализованы, и война закончится до того, как она принесет новые смерти и разрушения. Конечно же, благодаря нашей активной дипломатии и взвешенному подходу, мы были рады провести у себя важную встречу», – сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не будет участвовать в санкциях против России, по его словам, позиция Анкары в вопросе санкций в отношении России не изменилась.

Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

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