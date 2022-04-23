МКС уклонилась с помощью двигателей корабля «Прогресс» от космического мусора

Орбита МКС была скорректирована в субботу днем при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-18», чтобы уклониться от космического мусора, рассказали в Роскосмосе.

«Космический мусор позади, российский «Прогресс» увел МКС от столкновения с ним. Роскосмос в 16:25 мск провел внеплановую коррекцию высоты орбиты станции», – сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, двигатели «Прогресса МС-18» после включения проработали 623 секунды.

«После проведения маневра высота орбиты МКС, предварительно, увеличилась на 1,8 км», – пояснили в госкорпорации.

Сейчас российские двигатели являются единственным штатным средством поддержания высоты орбиты станции.

Ранее сообщалось о планах изменить траекторию движения МКС, чтобы уклониться от мусора днем 23 апреля.