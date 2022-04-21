Путин попросил Шойгу представить российских военных к наградам

Президент Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу представить российских военных к наградам за освобождение Мариуполя.

«Представьте, пожалуйста, предложение по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам. Ясно, что в таких случаях по-другому не бывает...», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, надо обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий для российских военных, участвующих в спецоперации.

«В этой связи нужно, кроме исполнения всех социальных обязательств перед нашими военнослужащими, особенно перед теми, кто получил ранения, перед семьями погибших наших товарищей, обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий. Но мне кажется, что этого недостаточно. Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки. А в отдельных случаях подумать и об увековечении памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей в Донбассе, для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны», – сказал Путин.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.