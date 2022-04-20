Путин заявил об отсутствии импортных компонентов в МБР «Сармат»

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20 апреля, среда  |  Последнее обновление — 18:21  |  vz.ru
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Каковы шансы России отсудить у Запада свои резервы

ЦБ РФ хочет через суд вернуть стране замороженные 300 млрд долларов CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Россия будет доказывать в суде неправомерность заморозки Западом почти половины накопленных золотовалютных резервов – около 300 млрд долларов. Именно это беспрецедентное в мировом масштабе решение привело к драконовским мерам по движению капитала в стране, заявил ЦБ РФ. О чем говорит опыт Венесуэлы и Ирана в подобных делах? Подробности...
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Пленные британцы могут сбить русофобскую волну Лондона

Английские боевики Шон Пиннер (слева) и Эйден Эслин решили помочь Украине на поле боя кадр из видео
Допросы пленных британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Эслина следует вести публично и даже «стримить» их в Сети, считают российские медиаменеджеры. Своей сдачей в плен Пиннер и Эслин «создали для российской пропаганды мощный информационный повод», вторят им члены британского парламента. Как российская сторона могла бы максимально эффективно использовать попавший ей в руки козырь в информационной войне? Подробности...
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Зачем бывший Люксембург решил присоединиться к ДНР

Россия признала ДНР в границах бывшей Донецкой области Украины Михаил Терещенко/ТАСС
Жители поселка Розовка Запорожской области проголосовали за присоединение к соседней ДНР. Донецк уже взял на себя заботу о территории, месяц назад очищенной от ВСУ, но решение схода в Розовке явно стало сюрпризом. Почему экс-райцентр, который в прошлом был немецкой колонией Люксембург, решил выйти из состава Украины? Подробности...
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Россия случайно отомстила Чехии

«Мне всегда было стыдно, когда я видел, как чехи обходятся с украинскими мигрантами», рассказал Вацлав Клаус Michal Krumphanzl/CTK/ТАСС
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что своей показательной «любовью к Украине» Европа прикрывает ненависть к России. Клаус знает, о чем говорит: Прага намеренно испортила отношения с Москвой еще в 2021-м, а теперь вынуждена расплачивается – пусть не за это, но за то, что весь ЕС остается заложником внешней политики США. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Европейцам не дадут «устать» от конфликта с Россией

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас весьма велика вероятность того, что руководителям Европы придется втягивать свои народы в новые конфликты и бедствия. И масштаб этих бедствий должен быть таким, чтобы и дальше не заниматься комплексным решением застарелых проблем. Подробности...

Трагедия Иловайска повторяется в виде Мариупольской катастрофы

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Современная Украина уникальна. За краткую историю своего существования она обзавелась немалым количеством символов, все до единого из которых оказались символом жестокого поражения. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Запад готовил против русских оружие, которым истребил индейцев

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Европейцы при завоевании Америки случайно открыли и на полную катушку использовали страшное биологическое оружие – вирусы смертельных эпидемий, имевшие избирательное действие на иные расы и этносы. Подробности...
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Сенатор США за войну с Россией

Вторая фаза спецоперации началась

Британия познала цену русофобии

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Надо ли преподавать историю России в школах с 1 класса?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поздравил военных с успешным испытанием новой баллистической ракеты «Сармат»
    В МИД не исключили обстрелов территории России оружием США Путин заявил об отсутствии импортных компонентов в МБР «Сармат» В Минобороны заявили о перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат» В Польше начали сносить три памятника советским солдатам
    Стало известно о выводе всех мирных жителей с территории «Азовстали» Путин выступил против Норманской теории создания Руси Bloomberg: Германия заменит советские танки в Восточной Европе ради Украины Мединский резко ответил Венедиктову про переговоры с Украиной
    Путин поддержал идею создать объединяющее всех детей России движение Путин поддержал идею поднимать флаг России и исполнять гимн в школах Медведев процитировал «Искусство войны» Сунь-цзы, объясняя спецоперацию на Украине СМИ: СК возбудил дело в связи с демонстрацией скульптуры «Большая мать»

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    Путин заявил об отсутствии импортных компонентов в МБР «Сармат»

    20 апреля 2022, 17:59

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали, что ускорит ее передачу на вооружение, заявил президент Владимир Путин.

    «Особо подчеркну, что при создании «Сармата» использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. И, конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружение Ракетных войск стратегического назначения», – цитирует Путина ТАСС.

    В среду глава государства поздравил российских военных с успешным испытанием МБР «Сармат».

    РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».


    Путин пообещал наступление мира в Донбассе
    		    20 апреля 2022, 13:39
    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря России в Донбассе наступит мир. Он заверил, что Россия будет действовать последовательно и добьется того, что жизнь в Донбассе нормализуется.

    «Так и будет!» – сказал Путин, говоря о наступлении мира в Донбассе, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия будет действовать последовательно и добьется положения, при котором жизнь в Донбассе постепенно нормализуется.

    «К сожалению, и в Луганской народной республике очень много изменилось в худшую сторону. Потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии и боевые действия. И конечно, людям было очень-очень тяжело. По-другому складывалась жизнь у людей в Крыму, Севастополе – это очевидно. Но та трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской народной республике, заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сейчас все хорошо знают. Прежде всего, я об этом сказал в самом начале, целью этой операции является помощь нашим людям, проживающим на Донбассе», – отметил Путин, передает РИА «Новости»

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. 

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    Кремль спросили об условиях встречи Путина и Зеленского

    20 апреля 2022, 13:09

    Текст: Наталья Ануфриева

    Москва много раз объясняла, что должно предшествовать гипотетически возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сказал, что «мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи». Так он прокомментировал вопрос, обсуждалась ли эта тема между Путиным и премьером Израиля Нафтали Беннетом, передает ТАСС.

    Говоря о заявлении посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о готовности Иерусалима принять возможную встречу Путина и Зеленского, представитель Кремля отметил, что израильская сторона «не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу».

    Ранее посол заявил, что его страна подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу Путина и Зеленского.

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    Путин выступил против Норманской теории создания Руси
    		    20 апреля 2022, 15:05
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Норманская теория не объясняет образование Русского государства независимо от того, что у варяга Рюрика – основателя русской княжеской династии – могли быть в том числе и славянские корни, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей».

    Один из школьников – финалистов конкурса «Большая перемена» рассказал президенту о своем увлечении историей призвания варягов на Русь и, в частности, упомянул, что Рюрик по происхождению мог быть «посередине» между варягами и славянами, сообщает ТАСС.

    «Может быть, ты и прав», – заметил в ответ Путин. По словам президента, «есть мнение, что у него (Рюрика) то ли мама была славянка, [то ли] что-то в этом роде, и не случайно Рюрик оказался в конечном итоге в Новгороде, его призвали на служение туда не случайно, он имел какое-то отношение или его родственники имели определенное отношение к славянам, к славянским землям, к Новгороду и так далее».

    По словам Путина, «правда и истина – она, как правило, посередине находится, это и есть золотая середина, наверняка».

    «Но то, что [Рюрик] с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, это совсем не значит, что верна эта Нормандская теория образования Русского государства», – продолжил Путин. «Его же призвали! Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял. А если его кто-то призвал, то значит квазигосударственные и протогосударственные структуры уже существовали на этой территории», – пояснил президент.

    Как подчеркнул глава государства, история дает понимание, «откуда мы пришли, как мы развивались, и исходя из этого можно строить наши планы на будущее, потому что надо понимать базу, основу, фундамент, на котором строилось Российское государство».

    Ранее Путин заявил, что знание истории и уважительное отношение к наследию Отечества поможет черпать силы и вдохновение, а также делать верные выводы из прошлого. 

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    Путин поддержал идею создать объединяющее всех детей России движение
    		    20 апреля 2022, 14:23
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» поддержал инициативу школьницы из Севастополя о создании движения, объединяющего детей со всей России.

    Учащаяся школы № 54 имени Юрия Гагарина в Севастополе Диана Красовская предложила президенту создать детское движение, которое бы объединило ребят со всей России, сообщает ТАСС.

    «Мы с ребятами из «Большой перемены» запустили акцию «Рука помощи», помогаем детям Донбасса, собираем канцелярские принадлежности. Сформировались целые региональные команды «Большой перемены». Было бы здорово, если бы появилось наше общее детское движение, которое бы нас всех объединяло», – сказала она.

    Путин поблагодарил школьницу и ее единомышленников за организацию акции.

    «Что касается организации детского движения, у нас есть различные направления, «Юнармия» есть и так далее, но что касается общероссийского движения, об этом надо подумать», – сказал Путин.

    Ранее девочка рассказала главе государства, что восемь лет назад переехала с родственниками в Севастополь из Луганска. После этого Диана зачитала стих собственного сочинения, посвященный Донбассу и Севастополю, в котором выразила чувство гордости за свою Родину.

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    Путин поздравил военных с успешным испытанием новой баллистической ракеты «Сармат»
    		    20 апреля 2022, 17:46
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Сегодня с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний.

    Глава государства подчеркнул, что аналогов этому оружию в мире не появится еще в течение долгого времени, передает ТАСС.

     

    Путин отметил, что успешное испытание МБР «Сармат» заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России.

    Минобороны в среду сообщило, что первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний произведен с космодрома Плесецк Архангельской области.

    «В 15.12 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат», – уточнили в ведомстве.

    Там подчеркнули, что задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета.

    «Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», – заключили в министерстве.

    РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана». 

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    Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ боеприпасом «Краснополь»

    20 апреля 2022, 09:15

    Текст: Наталья Ануфриева

    Министерство обороны опубликовало видео уничтожения пункта управления мотопехотного подразделения ВСУ высокоточным боеприпасом «Краснополь».

    На кадрах с камеры беспилотника-наводчика демонстрируется, как в расположенный в промзоне пункт управления попадает снаряд, после чего тот исчезает под столбом дыма, передает РИА «Новости».

    «Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» был нанесен по разведанному пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ, находящемся в здании промышленной застройки. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен», – говорится в описании к видео.

    Ранее Минобороны показало работу Су-34 на Украине.

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    Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту Украины

    20 апреля 2022, 10:21

    Текст: Ольга Никитина

    Министерство обороны опубликовало видео того, как фронтовые бомбардировщики Су-34 наносят бомбовый удар по военному объекту Украины.

    В ролике, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, показан взлет Су-34 с подвешенными под фюзеляж бомбами. Затем на кадрах аэрофотосъемки демонстрируется авиаудар по промышленной застройке. Здания на видео напоминают строения завода «Азовсталь» в Мариуполе.

    «В ходе выполнения боевой задачи экипажи ВКС России отработали практические авиационные удары по заглубленным долговременным укрепленным сооружениям, используемыми националистическими формированиями, и складам с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства», – сообщили в Минобороны.

    Там уточнили, что нанесение авиаударов выполнялось одиночно и парами, а результаты поражения фиксировали средства объективного контроля самолетов и беспилотники.

    В Минобороны ранее предупреждали, что Вооруженные силы России могут нанести удары по центрам принятия решений в Киеве после попыток диверсий и обстрелов российских населенных пунктов.

    Напомним, российские Вооруженные силы совместно с силами ЛНР и ЛНР приступили ко второй фазе спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, по каким направлениям будет вестись наступление и какие силы противостоят натиску российских военных.

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    Коментарии (0)
    Путин заявил о замене ушедших иностранных точек питания российскими

    20 апреля 2022, 15:10

    Текст: Елизавета Булкина

    Российские точки питания заменят ушедшие иностранные предприятия, это улучшит качество обслуживания, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    «Если они будут уходить, то действительно – возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан», – передает его слова РИА «Новости».

    Путин добавил, что многие иностранные предприятия общественного питания используют российские продукты: «на 50%, на 60% и некоторые почти на 90%».

    «В любом случае мы будем поддерживать развитие этого вида деятельности. Это относится как раз к той сфере, которая каждый день востребована. Кушать хочется всем и каждый день, и ни один раз в день», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством.

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    Путин поддержал идею поднимать флаг России и исполнять гимн в школах
    		    20 апреля 2022, 15:22
    Фото: Михаил Терещенко/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Занятия по историческому просвещению в школах необходимо ввести для борьбы с фейками, с которыми столкнулись школьники, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей».

    Также глава государства поддержал проведение церемонии поднятия флага и исполнения гимна государства в школах, но только там, где такие церемонии можно проводить достойно.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов напомнил, что с 1 сентября следующего учебного года в начале учебной недели в каждой школе будет исполняться гимн и подниматься государственный флаг.

    «Сергей Сергеевич, что касается гимна, флага. Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно», – передает слова Путина ТАСС.

    Он добавил, что «там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока перенести» внедрение данной традиции. Президент отметил, что сама процедура должна соответствовать значимости этих символов.

    Ранее Кравцов заявил, что теперь «историческое образование начнется в школах с первого класса». В Кремле подчеркнули, что Министерство просвещения может принимать такие решения, как введение курса истории в школах с первого класса. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что сами дети интересуются всем тем же, что и взрослые.

    Кравцов пояснил, что отдельных уроков истории с первого класса в школах вводить не планируется. Он уточнил, что изучать дисциплину будут в рамках других предметов. 

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    Путин и Пашинян выступили за увеличение доли расчетов в нацвалютах в ЕАЭС

    19 апреля 2022, 21:14

    Текст: Вера Басилая

    Россия и Армения выступают за развитие интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), включая увеличение доли расчетов в национальных валютах, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    «Путин и Пашинян выступили за поступательное продвижение интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, реализацию стратегических направлений развития интеграции, включая создание внутреннего рынка без ограничений, барьеров и изъятий, увеличение доли расчетов в национальных валютах», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

    Кроме того, лидеры высказались за дальнейшее углубление взаимодействия в формате СНГ по всем направлениям, «в том числе с целью координации позиций по актуальным международным вопросам, повышения уровня социально-экономического развития и расширения культурно-гуманитарных связей государств – участников Содружества».

    Ранее президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян во время переговоров выразили намерение сообща преодолевать санкционные вызовы.

    Напомним, в Кремле анонсировали подписание пакета документов во время визита Пашиняна в Москву. 

    Коментарии (0)
    Бербок не нашла у Германии вооружений для отправки на Украину

    20 апреля 2022, 14:04

    Текст: Ольга Никитина

    Германия сейчас не располагает вооружениями, которые могла бы в краткосрочной перспективе поставить Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок по итогам переговоров в Риге с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

    «У нас в краткосрочной перспективе не имеется ничего, что мы могли бы сейчас действительно быстро и без промедления поставить», – приводит ее слова ТАСС.

    В этой связи, по ее словам, Берлин согласился поддержать партнеров, которые могли бы предоставить Киеву оружие советского производства, с которым знакомы военные Украины.

    Напомним, посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью немецким СМИ выразил разочарование позицией канцлера Германии Олафа Шольца, отказавшего Киеву в новых поставках тяжелых вооружений. Мельник заявил, что бундесвер, вопреки заявлению Шольца, может поставлять Киеву то оружие, в котором нуждается Украина, и даже назвал конкретные виды вооружений. Заявления украинского посла возмутили немцев, которые призвали посадить дипломата «в танк до Киева». По их словам, Мельник принял бундесвер «за магазин самообслуживания».

    Популярность Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. Немцы терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев, часто это проявляется именно на уровне посла – Андрея Мельника.

    Напомним также, Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что нота направлена «по всем странам». При этом в США российское предостережение назвали «пустыми угрозами».

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    Путин поручил создать новую стратегию взаимодействия России с ВТО из-за санкций

    20 апреля 2022, 17:12

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Правительство должно подготовить стратегию действий России со Всемирной торговой организаций, соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин.

    Глава государства на совещании по вопросам развития отечественного металлургического комплекса напомнил, что в отношении российских компаний были введены незаконные ограничения со стороны Запада.

    «Речь не только о запрете на поставку готовой продукции, но и о приобретении некоторых компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры и так далее», – приводит слова президента сайт Кремля.

     

    Путин подчеркнул, что такие меры идут вразрез с принципами ВТО, о приверженности которым постоянно говорили европейские лидеры.

    Он поручил правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов и подготовить обновленную стратегию действий России в ВТО. Это необходимо сделать к 1 июня 2022 года.

    Президент указал, что необходимо поддержать и стимулировать внутренний спрос в России. Это необходимо сделать за счет увеличения объемов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, а также за счет широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция.

    «Повторю: для поддержки спроса на отечественный металл необходимо запускать долгосрочные проекты и программы, эффект от реализации которых будет ощутим для всей экономики, для российских регионов и жителей. Прошу сегодня отдельно остановиться на этой теме», – сказал он.

    Путин отметил, что недружественные шаги в отношении российских металлургов принимались в угоду «сиюминутным политическим интересам», были перечеркнуты связи, наработанные годами, эти связи базировались на деловой репутации, взаимном интересе и экономической эффективности.

    «Эти ключевые, опорные для бизнеса понятия оказались лишними в политической игре евробюрократов. Если говорить напрямую, то интересы европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниями производят товары, обеспечивают занятость, были просто проигнорированы, отставлены в сторону», – заявил президент.

    Ранее Россия запретила экспорт легированного лома в недружественные страны – на него приходится подавляющая часть зарубежных поставок.

    Ученые Института немецкой экономики в Кельне заявляли о серьезной зависимости Германии не только от российского газа, но и от поставок никеля, палладия и хрома, которые необходимы для обеспечения ключевых отраслей экономики ФРГ.

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    Путин пожелал производителям одежды из России занять место ушедших западных брендов

    20 апреля 2022, 15:43

    Текст: Ольга Иванова

    Если с российского рынка кто-то из производителей одежды уходит, хотелось бы, чтобы отечественные производители заняли это место, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    «Безусловно, свято место пусто не бывает, и мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место», – цитирует его РИА «Новости».

    Президент отметил, что государство будет поддерживать отечественных дизайнеров и производителей одежды. «Не буду перечислять все виды поддержки в области малого и среднего бизнеса, а это, безусловно, относится к малому и среднему бизнесу, но будем думать и предлагать эти решения, будем всячески развивать», – отметил он.

    По мнению главы государства, дизайн одежды абсолютно точно должен быть успешным с точки зрения импортозамещения. «Конечно, сейчас нужно больше внимания, времени и денег, больше поддержки со стороны государства направить на создание соответствующих материалов, тканей, оборудования. Но все-таки в основе успеха вашего вида деятельности (дизайн одежды) лежит творческое начало», – добавил президент.

    Путин пояснил, что многие известные дома мод находятся во Франции и Италии, странах, где, как и в России, творческое начало довольно сильно развито.

    С российского рынка уже ушли H&M, Asos, Inditex, которая управляет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Zara Home, Uterqüe, Stradivarius, Lefties, Bershka, Adidas, McDonald's, S&P, Victoria's Secret и многие другие. Часть из них лишь приостановили работу. 

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    Путин посоветовал россиянам посмотреть Камчатку

    20 апреля 2022, 14:07

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин посоветовал всем, кто не был, съездить на Камчатку. По его словам, в нее «немудрено влюбиться», потому что это уникальное место.

    «Очень красивое место. Всем рекомендую, кто не был, обязательно туда съездить. Она впечатляет, конечно, немудрено влюбиться. Это уникальное место. Очень много, конечно, нужно сделать для инфраструктуры», – сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей», передает ТАСС.

    Путин отметил, что российские власти будут и дальше развивать внутренний туризм.

    «Мы будем поддерживать направления внутреннего туризма, развивать, будем дальше льготировать все, что связанно с этим – создание инфраструктуры, налоговые льготы. Все это будем развивать», – передает слова главы государства РИА «Новости».

    Путин добавил, что распространение фото- и видеоматериалов помогают развивать туризм, порождая желание съездить в один из уголков России.

    Напомним, в прошлом году туристический поток в Долину Гейзеров на Камчатке вырос на 60%, до 8 тыс. человек, и достиг исторического максимума.

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    Путин пообещал создать сотрудникам IT благоприятные условия

    20 апреля 2022, 14:49

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Российское руководство намерено создать для работников IT максимально благоприятные условия, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» участник встречи сообщил, что вместе с командой составил предложения по дополнительной поддержке IT-сектора.

    «Не беспокойтесь, [это] не будет [оставлено] без внимания. Говорю совершенно серьезно», – цитирует Путина ТАСС.

    Он заверил, что самым внимательным образом изучит подготовленные предложения. «Наша цель – создать максимально благоприятные условия для тех, кто работает в IT-сфере. В широком смысле этого слова», – указал глава государства.

    Ранее президент подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры.

    До этого в Минцифры сообщали, что российские компании в сфере IT смогут оформлять своим сотрудникам отсрочку от прохождения армейской службы на портале Госуслуг.

    В марте ведомство выступило с инициативой распространить меры поддержки в условиях санкций на специалистов в области информационной безопасности.

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