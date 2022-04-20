Путин поздравил военных с успешным испытанием новой баллистической ракеты «Сармат»

Путин выступил против Норманской теории создания Руси

Норманская теория не объясняет образование Русского государства независимо от того, что у варяга Рюрика – основателя русской княжеской династии – могли быть в том числе и славянские корни, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей».

Один из школьников – финалистов конкурса «Большая перемена» рассказал президенту о своем увлечении историей призвания варягов на Русь и, в частности, упомянул, что Рюрик по происхождению мог быть «посередине» между варягами и славянами, сообщает ТАСС.

«Может быть, ты и прав», – заметил в ответ Путин. По словам президента, «есть мнение, что у него (Рюрика) то ли мама была славянка, [то ли] что-то в этом роде, и не случайно Рюрик оказался в конечном итоге в Новгороде, его призвали на служение туда не случайно, он имел какое-то отношение или его родственники имели определенное отношение к славянам, к славянским землям, к Новгороду и так далее».

По словам Путина, «правда и истина – она, как правило, посередине находится, это и есть золотая середина, наверняка».

«Но то, что [Рюрик] с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, это совсем не значит, что верна эта Нормандская теория образования Русского государства», – продолжил Путин. «Его же призвали! Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял. А если его кто-то призвал, то значит квазигосударственные и протогосударственные структуры уже существовали на этой территории», – пояснил президент.

Как подчеркнул глава государства, история дает понимание, «откуда мы пришли, как мы развивались, и исходя из этого можно строить наши планы на будущее, потому что надо понимать базу, основу, фундамент, на котором строилось Российское государство».

Ранее Путин заявил, что знание истории и уважительное отношение к наследию Отечества поможет черпать силы и вдохновение, а также делать верные выводы из прошлого.