Бурятия присоединилась к автопробегу «Zа мир без нацизма!»

Бурятия встретила участников автопробега Федерации независимых профсоюзов России и присоединилась к акции «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!» В автопробеге приняли участие более 300 автомобилей и 1000 жителей республики.

«Наши деды, наши прадеды в Великую Отечественную победили фашизм, победили нацизм. Сегодня нацизм возродился. И, к сожалению, нам приходится снова очищать мир от этой «заразы» – защищать будущее нашей страны, спасать жизни людей. Вся страна, как всегда, в трудное время поднялась. Люди сплотились и пошли. И этот пробег показывает единство всей страны. И пусть весь мир знает – нас 140 миллионов! И мы победим всех! Этот автопробег пройдет по всей стране. К нему будут присоединяться люди во всех городах. Пусть все видят, что от Владивостока до Калининграда люди вместе!» – приветствовал участников автопробега глава Бурятии Алексей Цыденов, слова которого приводятся на официальном портале республики.

Автоколонну из Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области и Забайкальского края жители Бурятии встретили на площади Советов, где собралось более 300 автомобилей. К автопробегу присоединились профсоюзы Бурятии, члены «Боевого братства», Федерации автомобильного спорта Бурятии, а также множество жителей Улан-Удэ.

«Я хочу поблагодарить всех жителей Бурятии, всех профсоюзных активистов, которые сегодня пришли для того, чтобы поддержать не то что нас, а цель автопробега. Обычно профсоюзы на первомайских мероприятиях говорят о достойной заработной плате, о достойных рабочих местах. Но сегодня мы говорим о поддержке наших Вооруженных сил, поддержке спецоперации и нашего президента. Сегодня мы склоняем голову в память о тех наших героях, которые пали смертью храбрых, выполняя свой воинский долг. Вечная память героям! Сегодня мы говорим о том, что несмотря на любые санкции, которые пытаются ввести против нас, мы все равно их преодолеем, если будем сплоченными внутри себя!» – сказал заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Более 1000 жителей из Бурятии на всем пути следования автоколонны приветствовали участников автопробега. Каждый человек, пришедший на акцию, сказал свои слова поддержки.

«Россия – это моя Родина. Это самое важное для человека – Родина и дом. Я сам воевал за свою страну. Сегодня наши ребята отстаивают наше будущее. Вернитесь живыми и здоровыми! Мы с вами!» – сказал ветеран боевых действий Сергей Копылов.

«Я еду из Владивостока и до самого Волгограда. К участию в автопробеге меня сподвигнула его идея – за мир без нацизма, за труд, за май! Спасибо за теплый прием», – поделился эмоциями участник автопробега Валерий Кирьяков.

Автопробег стартовал во Владивостоке 12 апреля и проходит в поддержку труда, российской армии и президента Владимира Путина. Завершится автопробег 9 мая на Мамаевом Кургане в Волгограде, где пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.