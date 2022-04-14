В Новосибирске начался патриотический марафон «Zа Россию»

Патриотический марафон «Zа Россию» стартовал в Новосибирске на площади Пименова, он проходит у стен Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ).

Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков в рамках своего выступления перел собравшимися назвал марафон важным событием, помогающим россиянам сплотиться вокруг общих ценностей в непростой исторический период, передает его слова Сиб.фм. «Культура, искусство, творчество были и остаются созидательной силой, которая поддерживает и укрепляет наше единство», — сказал Зимняков.

Во время концерта будет организован телемарафон между малыми и средними городами Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.

В рамках марафона пройдет концерт, на котором запланировано выступление групп «Смысловые галлюцинации» и «СерьГа». Также выступят местные группы «АЯ», «Солнце Маяк», рок-музыкант Сергей Бобунец и приглашенный гость из Москвы поэт Игорь Караулов.

Волонтеры раздают пришедшим зеркальные фигурки в форме сердец для эстафеты «Свет наших сердец», которая пройдет в конце марафона. Завершится он в 21.00.

Напомним, 13 апреля автопробег под лозунгом «Za мир! Труд! Май! / Zа мир без нацизма!» прошел в Комсомольске-на-Амуре. Участники акции выстроили свои автомобили в форме буквы «V» на парковке у драматического театра. Затем колонна автомобилей проехала по городу под сигналы встречных автомобилей.



Старт данной акции был дан 12 апреля во Владивостоке. Колонны из этого города, а также Хабаровска, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Тулы направятся в Москву, где встретят 1 мая – праздник весны и труда – на Красной площади. А к 9 мая объединенная колонна доберется до Волгограда, где на Мамаевом кургане состоится торжественный митинг.



