Насмерть забившие предполагаемого педофила жители Урала приговорены

Забившие насмерть предполагаемого педофила, которого оговорили дети, трое жителей города Верхняя Пышма Свердловской области получили от 10 лет и 1 месяца до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре региона.

«Верхнепышминский городской суд назначил мужчине 1988 года рождения наказание в виде 15 лет лишения свободы; мужчине 1989 года рождения – в виде 19 лет лишения свободы; девушке 1997 года рождения – в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы. Мужчины будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, девушка – в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Все трое признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Кроме того, мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

В свою очередь в СУ СК заявили, что подсудимая женщина узнала от своего малолетнего ребенка и от дочери подруги о том, что сожитель их общей знакомой якобы совершил в отношении детей противоправные действия.

«Женщина, желая отомстить этому гражданину, попросила двух ранее знакомых мужчин помочь учинить над ним расправу. Вечером 22 августа 2020 года все трое сообщников пришли к потерпевшему в дом, расположенный в садовом товариществе в городе Верхняя Пышма, где сильно избили пострадавшего», – говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК.

Также они надругались над избитым. В результате причиненных повреждений потерпевший скончался. Необходимо при этом отметить, что якобы имевший место факт насилия в отношении несовершеннолетних детей своего подтверждения не нашел.