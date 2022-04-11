Украинским танцовщикам пригрозили из-за показов «Лебединого озера» в Италии

Участники труппы «Украинский классический балет», выступающей с гастрольным турне в Италии, получили угрозы увольнения из-за показов балета Петра Чайковского «Лебединое озеро», пишет газета Repubblica.

«Танцоры нашей балетной труппы – сотрудники очень крупных театров, и вчера двум звездам Национальной оперы Украины Ольге Голице и Юрию Кекало, танцовщикам высочайшего международного уровня, по прибытии в театр было приказано не танцевать «Лебединое озеро» под страхом увольнения», – цитирует газета менеджера балетной труппы НатальюИорданову, передает РИА «Новости».

По ее словам, в отношении артистов также предполагались и «более серьезные обвинения». «Мне жаль, что культура неизбежно становится предметом эксплуатации», – заявила Иорданова.

При этом администрация Национальной оперы Украины в своем заявлении сообщила, что продюсерская компания запланировала 13 выступлений по городам Италии. Руководство оперы подчеркивают, что организаторы тура используют бренд Национальной оперы Украины, хотя переговоров с ними не велось и контрактов не заключалось.

«Особое возмущение вызывает показ балета «Лебединое озеро» Чайковского. Мы с сожалением узнали, что среди исполнителей, заявленных в этих выступлениях, есть артисты нашего театра, которые дали на это согласие в частном порядке. Все они предупреждены о дисциплинарной ответственности за участие в этих мероприятиях, предусмотренную их трудовыми контрактами. <…> Дирекцией направлен официальный протест организаторам этого гастрольного тура», – говорится в заявлении.

Представители итальянской стороны сообщили, что не согласны с решением украинских танцовщиков.

«Русская культура является достоянием человечества и западного мира в частности. <...> Культура должна объединять, наводить мосты между народами, а не разделять их», – говорится в заявлении, которое приводит местная газета il Resto del Carlino.

По словам асессора по культуре области Эмилия-Романья Мауро Феликори, запрет украинских властей на произведения русских авторов, которое он назвал «решением заставить Чайковского замолчать», не является «ни правильным, ни полезным».

Ранее несколько итальянских театров заменили в своей программе «Лебединое озеро» на другие спектакли из-за запрета сборной труппы Украинского классического балета танцевать под русскую музыку.

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