Актрису из сериала «Территория» оштрафовали за дискредитацию ВС России

Суд повторно оштрафовал актрису из телесериала «Территория» Ксению Отинову за надписи, дискредитирующие Вооруженные силы России, которые она нанесла на жилом доме, стене здания и автобусной остановке в Кудымкаре. Ей назначен штраф в 30 тыс. рублей, сообщили в Кудымкарскoм городском суде Пермского края.

«Заседание состоялось сегодня. Суд признал ее виновной. Актрису привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан»), ей назначен административный штраф в размере 30 тыс. рублей», – цитирует РИА «Новости» суд.

По словам представителя суда, Отинова может обжаловать решение в десятидневный срок.

Ранее Отиновой дали штраф в 15 тыс. рублей за несколько надписей, которые, как посчитал суд, дискредитируют российскую армию. Их девушка начертила маркером на входных дверях подъездов домов на трех улицах в Кудымкаре.

Согласно данным суда, актриса признала вину в обоих вменяемых ей инцидентах.

Ксения Отинова родилась в Кудымкаре, окончила Пермский государственный институт культуры. В Коми-Пермяцком драмтеатре с 2021 года. Снималась в мистическом телесериале «Территория», где исполнила роль студентки филфака Татьяны. Действие сериала разворачивается в Пермском крае, авторы при создании многосерийного фильма активно обращались к уральскому фольклору.

Ранее бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали по административной статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию Вооруженных сил России.