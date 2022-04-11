Путин встретится с канцлером Австрии один на один

На встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено, сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

«Визит согласован таким образом, что будет исключительно беседа один на один, никаких СМИ и после никаких мероприятий с прессой», – сказал Шалленберг по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе, передает РИА «Новости».

Нехаммер накануне прибыл в Москву для переговоров с Путиным по ситуации на Украине, которые состоятся в понедельник. Канцлер Австрии отмечал, что его страна «нейтральна в военном плане».

9 апреля Нехаммер посетил Украину, где встретился с президентом этой страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.

Напомним, в начале апреля Нехаммер высказывался против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.