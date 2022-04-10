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Канцлер Австрии сообщил о темах предстоящих переговоров с Путиным
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер накануне визита в Москву озвучил темы, которые намерен поднять на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
«Завтра я встречусь с Владимиром Путиным в Москве. Мы нейтральны в военном плане... Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», – написал Нехаммер в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что заранее проинформировал о предстоящей поездке в Москву своих европейских коллег – глав Еврокомиссии и Евросовета, канцлера Германии, президентов Турции и Украины. Накануне Нехаммер посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.
Ранее газета Kronen Zeitung сообщила, что канцлер Австрии Карл Нехаммер после субботнего визита в Киев планирует в понедельник посетить Москву.
Во Франции предсказали отказ о «нефтедоллара» в пользу рубля и юаня
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Попытка Соединенных Штатов изолировать Россию может привести к отказу от «нефтедоллара» в пользу рубля и китайского юаня, заявил французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles.
По мнению эксперта, антироссийская политика США «рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть», передает РИА «Новости».
«Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным», – уверен дель Валль. Политолог также отметил, что решение премьера Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях означает начало раскола в Евросоюзе по вопросу связей с Москвой.
«Похоже, скоро самому понятию «нефтедоллар» придет конец», – считает экономист. Автор публикации отмечает, что восстановлению курса рубля после введенных против Москвы западных санкций способствуют продолжение покупки российского газа европейскими странами и устойчивость торговых отношений России с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами. Кроме того, постоянный приток иностранной валюты России дает рост цен на нефть и природный газ, отметил эксперт.
Напомним, в пятницу в ходе торгов курс доллара упал ниже 73 рублей. В тот же день в британские эксперты предупредили, что введенные против России санкции могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы. Двуся днями ранее в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
Напомним также, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
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Польша отложила введение эмбарго на поставки газа и угля из России
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Польша запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы, заявил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский в интервью изданию Berliner Zeitung.
Польский дипломат напомнил, что Варшава ранее заявляла о готовности сделать это немедленно. «Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же», – приводит слова Шинковского РИА «Новости».
При этом замглавы внешнеполитического ведомства Польши признал, что единичный жест Варшавы не окажет значительного влияния на российскую экономику. «Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл», – заявил дипломат.
Ранее премьер Баварии Маркус Зедер предупредил, что в случае резкого отказа от газа из России Германия столкнется с массовой безработицей и социальными потрясениями.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну.
Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена как можно скорее отказаться от российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет. В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа для компаний и целых регионов Германии.
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
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В Госдуме предложили приостановить поставку газа в ЕС
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Россия должна временно прекратить поставлять в страны Евросоюза (ЕС) энергоресурсы до тех пор, пока ЕС не осознает, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
«Европейский союз продолжает свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России. В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями – временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», – пояснил Шеремет, передает РИА «Новости».
По его слова, в ЕС совершили роковую ошибку, выбрав себе в лучшие друзья США.
Ранее Шеремет осудил призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну» и предупредил об опасности попыток «подлить масла в огонь» на Украине.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что европейские компании – покупатели российского газа получили необходимые разъяснения об оплате, которая должна конвертироваться в рубли.
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Джонсон рассказал о поездке в Киев на «фантастическом» украинском поезде
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добирался в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским тайным поездом из Польши.
О визите Джонсона в Киев также не были осведомлены журналисты. Уже после переговоров британского премьера с Зеленским в Сети появилось видео, где Джонсон рассказал, что едет на «фантастическом» украинском поезде из Польши в Киев, передает RT в своем Telegram-канале.
Джонсон также обратился со словами благодарности к работникам Украинской железной дороги.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве и обсудили военную и финансовую поддержку Украины Британией.
После встречи с Зеленским в Киеве Джонсон заявил, что Великобритания намерена усиливать экономическое давление на Россию, принимая каждую неделю новые антироссийские санкции.
Пушилин заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран
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Россия, Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) сегодня противостоят не одной Украине, а целому конгломерату стран, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев.Live».
«Сейчас Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Российская Федерация здесь противостоят уже точно не одной Украине, а целому конгломерату стран. НАТО в чистом виде? Так, наверное, неправильно было бы сказать, но отдельные участники в виде частных военных компаний или прикомандированных инструкторов – они участвуют, и их немало», – приводит слова Пушилина ТАСС.
Как отметил глава республики, действия противника выглядят достаточно профессионально. «Я говорю сейчас не только об артиллерии, я говорю сейчас вообще в целом о тактике ведения боя, о выстраивании линии обороны», – объяснил он. Пушилин добавил, что за год или два нельзя приобрести такие навыки. «Нужно испробовать [их] на практике и, наверное, неоднократно. Потому что время так или иначе у них было ограничено, и спонтанными, молниеносными решениями это просто не могло быть», – считает глава ДНР.
Ранее в субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными, провокационными и могут привести к прямому военному противостоянию России и США.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». Тем временем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Британская Sun показала в Бородянке сотрудника СБУ с нашивкой «СС Галичина»
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Израильский политолог Яков Кедми обратил внимание на репортаж британской The Sun из поселка Бородянка в Киевской области, в котором присутствует сотрудник СБУ с нашивкой «СС Галичина» (запрещенная в России организация).
«Занятные патчи у СБУшников на Киевщине засветились в британской прессе – SS Galizien*. Но ведь это ручные неонацисты Запада, никакой [глава дипломатии Евросоюза Жозеп] Боррель в этом разбираться не будет», – написал Кедми в своем Telegram-канале.
Как сообщает издание «Военное обозрение», британская The Sun опубликовала видеоматериал, посвященный молебну по жертвам в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области, который ВСУ якобы сами вернули под свой контроль (в действительности ВС России организованно отвели части с киевского и черниговского направлений).
Как отмечает издание, на кадрах показан служитель украинской церкви (судя по амуниции, из недавно учрежденного института капелланов-униатов или ПЦУ), совершающий обряд на развалинах одного из жилых зданий в окружении нескольких сотрудников СБУ. При этом периметр оцеплен правоохранителями, журналистов больше чем гражданских лиц.
Но, как отмечает издание, пожалуй, самой большой неудачей съемочной группы стало то, что в кадрах постоянно мелькал сотрудник СБУ с символом «SS Galizien» (гитлеровская дивизия СС «Галичина» – запрещенное в России нацистское формирование), который сложно не заметить. Тем самым сами британские пропагандисты зафиксировали присутствие неонацизма на Украине. На это сразу обратили внимание зрители: «Это называется автогол»; «У них на спине SS Galizien? Действительно? Поздравления…»; «Я думал, что на Украине нет нацизма»; «Это ужасно. Но мы ведь это проигнорируем?».
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил о важности достижения целей по демилитаризации и денацификации Украины.
В начале марта официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что корни украинского национализма кроются в истории, в том числе в деятельности таких организаций, как Организация украинских националистов (ОУН*, запрещена в России). Как отметила дипломат, после начала Великой Отечественной войны националисты «органично влились» в силы вермахта, были созданы карательные силы: «Нахтигаль», «Роланд», «Легион Сушко», дивизия СС «Галичина», полк «Бранденбург», в состав которых влились нацисты, которые «желали смерти русскому (а подчас – и любому неукраинскому) населению запада СССР». Их совместные с вермахтом, СС и абвером действия, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, привели к гибели более пяти миллионов человек.
Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.
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В Госдуме предложили восстановить Таврическую губернию
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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил воссоздать Таврическую губернию в ее исторических границах.
«Считаю, что сегодня пришло время исторической справедливости. Пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым, как оплот развития, безопасности и стабильности», – пояснил Шеремет, передает РИА «Новости».
По его словам, некогда в Таврическую губернию, административно-территориальную единицу Российской империи с центром в Симферополе, входили территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины.
Шеремет добавил, что будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться.
Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что территории современной Одессы, Херсона и до Запорожья и Мариуполя никогда в истории не входили в состав Украины, относились к Крыму и связаны были исключительно с Россией.
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Роскосмос впервые показал схему работы ядерного буксира «Зевс»
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Роскосмос впервые представил схему работы аппарата «Зевс» на базе Транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной энергоустановкой, принцип работы описан в журнале «Русский космос».
Согласно представленной схеме, теплоноситель, в роли которого выступает газ, прокачивается через реактор, где выделяется тепло под действием распада атомных ядер. Нагретый газ вращает турбину, которая соединена с генератором для выработки электричества, и компрессором, благодаря которому теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру, передает РИА «Новости».
При прокачке теплоносителя через теплообменные аппараты происходит сброс тепла. Для того чтобы реализовать этот процесс, теплоноситель второго контура одновременно подается в радиаторы-излучатели. Энергию получают полезная нагрузка и электроракетные двигатели. Как отмечается в журнале, их удельный расход рабочего тела в двадцать с лишним раз ниже, чем у химических аналогов.
Также в журнале демонстрируются один из вариантов реактора мегаваттного класса и блок ТЭМ, собранный на базе такого реактора.
Первая российским миссия «Зевса» к Юпитеру займет 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. «Зевс» и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне проведут ее облет и вернутся к Земле. Затем к «Зевсу» пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.
Ранее сообщалось, что макет орбитального комплекса «Зевс» с ядерной энергодвигательной установкой, который «Роскосмос» планирует использовать для полетов в дальний космос, впервые была представлена за рубежом – на Международном астронавтическом конгрессе в ОАЭ.
Ходаковский призвал спасать Россию от печальных глобальных перспектив
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Командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский заявил, что необходимо не спасать Донбасс и Украину от неофашистов, а спасать Россию от печальных глобальных перспектив, попутно спасая Донбасс и зачищая пространство от неонацистов.
«Вчера прочитал одну статью, в которой отображена техническая часть правды о положении дел на подконтрольных нам бывших (надеюсь) украинских территориях. Там и про несогласованность действий разных структур, и про непродуманность решений, и про неэффективность нашей пропаганды... много замечаний, и все по существу, хоть и гиперболизировано», – написал Ходаковский в Telegram.
При этом, по его словам, есть в этой статье ключевой момент, которым автор «демонстрирует ущербность собственной позиции» и «позиции официальных властей». В частности, автор статьи говорит о том, что Россия не может предложить украинцам больше, чем Европа.
«Там был, дескать, европейский выбор, стремление к лучшему, будущее для их детей в цивилизованном мире... А мы что можем предложить – беспрепятственно отмечать Девятое мая?» – говорится в сообщении.
Ходаковский подчеркнул, что пора прекратить рассуждать в рамках линейной логики: «Были фашисты, а мы спасители-антифашисты; мы вас освободили – будьте счастливы».
«Они привыкли жить так, как они жили, мало кто из них хотел, чтобы кто-то приходил и от чего-то их спасал. Это в большинстве своем обыватели провинциального типа, которые рассуждают простыми житейскими категориями, и сложные конструкты в их головах и душах не приживаются», – заявил он.
По его словам, «нам нужно понимать, что мы делаем свое дело для нас самих, для нашего, не их будущего».
«Они либо могут стать частью этого будущего, либо остаться сбоку, либо покинуть зону нашего влияния. Мы пришли решать свои задачи. Не спасать Донбасс, не спасать Украину от неофашистов, а спасать Россию от печальных глобальных перспектив, попутно спасая Донбасс и зачищая пространство от неофашистов. Мы должны быть добрыми к населению, мы должны сделать все, чтобы восстановить их уровень жизни, предоставить им условия для развития – но мы не должны их учить во что им верить и как им думать. Мы должны сами научиться правильно верить и правильно думать, чтобы мы сами не считали, что наша духовность и наша жизнь – это только Бессмертный полк и Девятое мая. А когда мы это поймем сами – тогда и они это примут, потому что поверят», – добавил он.
Ранее Ходаковский заявил, что если националистов выпустить за пределы Мариуполя, с ними потом вновь придется столкнуться на других территориях, где они продолжат заниматься своей преступной деятельностью.
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Греческие портовики отказались перевозить военные грузы НАТО на Украину
Работники порта в греческих Салониках отказались принимать участие в отправке военных грузов НАТО на Украину, из-за чего возникли столкновения с полицией, сообщили СМИ.
«В греческих Салониках портовые рабочие и активисты не словом, а делом пытаются остановить отправку военных грузов НАТО на Украину. Доходит до драк с полицией, применения слезоточивого газа и арестов. Но и полицейским там прилетает», – сообщает Telegram-канал «Хайлайт | Новости».
Ранее рабочие греческой железнодорожной компании TrainOSE отказались участвовать в перевозке бронетехники НАТО из порта Александруполис к украинской границе.
Напомним, в Греции на фоне роста цен в мире в нескольких супермаркетах ввели временные количественные ограничения на продажу муки, подсолнечного и кукурузного масла.
Политолог объяснил, почему Джонсон счел украинский поезд «фантастическим»
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«Премьера Британии во время поездки в Киев, вероятно, охранял британский спецназ SAS, который счел бронированный поезд самым безопасным видом транспорта», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Джонсон рассказал о поездке в Киев на «фантастическом» украинском поезде.
«Думаю, секретность визита Джонсона в Киев была условно секретной, и Лондон сообщил Москве обо всем заранее, указав, в каком поезде поедет премьер. Но все равно служба безопасности политика сочла самолет слишком опасным в данном случае средством передвижения, поскольку у Украины еще остаются средства ПВО, и ВСУ могли, что называется, «сдуру» зарядить ракетой по борту Джонсона», – пояснил политолог Марат Баширов.
По его словам, бронированный поезд, в котором везли британского лидера, есть почти у каждой страны, где есть железнодорожное сообщение. В аналогичном поезде путешествовал по России лидер КНДР Ким Чен Ын, напомнил Баширов.
«Это такие резиденции, где, по сути, можно жить некоторое время. Мы видим на фото Джонсона около стола, где он, видимо, проводил совещание. Думаю, британский премьер назвал этот поезд фантастическим из-за его роскоши. Судя по всему, он сравнивал с лондонским метро, а в британском аналоге такого поезда ему ездить не доводилось», – сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добирался в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским тайным поездом из Польши.
О визите Джонсона в Киев также не были осведомлены журналисты. Уже после переговоров британского премьера с Зеленским в Сети появилось видео, где Джонсон рассказал, что едет на «фантастическом» украинском поезде из Польши в Киев, передает RT в своем Telegram-канале. Джонсон также обратился со словами благодарности к работникам Украинской железной дороги.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве и обсудили военную и финансовую поддержку Украины Британией.
После встречи с Зеленским в Киеве Джонсон заявил, что Великобритания намерена усиливать экономическое давление на Россию, принимая каждую неделю новые антироссийские санкции.
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Кадыров: В Мариуполе остались лишь недобитые горстки бандеровцев
Скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Скоро и сам Мариуполь будет свободен на все 100 процентов. В принципе, главные задачи здесь выполнены. Остались лишь недобитые горстки бандеровцев. По ним тоже идет работа, и она будет закончена», – написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что спецоперацию в Мариуполе курирует депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, это означает, что «нужный результат можно считать обеспеченным целиком и полностью».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%».
Позже заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, есть проблемы с зачисткой промзоны.
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Иран ввел санкции против США за терроризм и нарушение прав человека
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Власти Ирана внесли 24 граждан Соединенных Штатов в санкционный список за поддержку терроризма и нарушения в области прав человека, говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.
«Эти лица <…> причастны к введению односторонних незаконных санкций США в отношении народа и правительства Ирана, к финансированию и к поддержке террористических группировок и терактов, а также способствовали репрессивным действиям Израиля в регионе, в особенности в отношении угнетенной палестинской нации», – приводит текст заявления ТАСС
В МИД Ирана также подчеркнули, что «эти действия являются нарушением основополагающих принципов международного права и основных прав человека и служат ярким примером преступления против человечности».
Большинство включенных в санкционные списки Ирана американцев работали в государственных учреждениях США в период президентства Дональда Трампа.
Напомним, в январе президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе выступления в Госдуме РФ предсказал распад НАТО из-за попыток помешать самоидентификации народов.
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ВС России уничтожили штаб и место базирования нацбата «Днепр» в Днепропетровской области
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Вооруженные силы России высокоточными ракетами морского базирования уничтожили в Днепропетровской области штаб и место базирования нацбатальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников», – приводит его слова ТАСС.
Конашенков уточнил, что ВС России с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета.
Ранее сообщалось, что Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению боевой бронированной техники ВСУ.
Днем ранее в течение дня авиацией и ракетными войсками России было уничтожено 65 военных объектов Украины, среди них четыре командных пункта и узла связи, а также три беспилотника, в том числе «Байрактар ТБ-2».
Также в Минобороны заявили, что на военном аэродроме Миргород высокоточными ракетами с воздуха уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения.
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Опубликованы доказательства удара ВСУ «Точкой-У» по Краматорску
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Серийный номер упавшей на Краматорск ракеты «Точка-У» говорит о ее принадлежности Вооруженным силам Украины, сообщает донецкий телеканал «Юнион».
«Виден серийный номер ракеты «Точка-У». До этого [в обстрелах] на Донбассе засветились украинские ракеты Ш91565, Ш91566. Та же серия, что в Краматорске, отличия – 13 единиц в серийнике [серийном номере]», – говорится в Telegram-канале СМИ, передает Ura.ru.
Ранее Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ.
Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.
Между тем на Украине заявили, что число жертв удара превысило 50 человек.
Напомним, глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по фейкам, в которых утверждается, что удар якобы нанесли ВС России. Также расследование ведется и по факту самого удара.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто стоит за убийством людей в Краматорске.
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