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Путин начал телефонные переговоры с Эрдоганом
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Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган начали телефонные переговоры, сообщил турецкий телеканал A Haber.
Телеканал при этом характеризует контакты между российским и турецким лидерами как критически важные. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на Украине, передает ТАСС.
Напомним, Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России и Украины и намерен поднять тему организации их встречи.
Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Путин обвинил Запад в обмане из-за прекращения лизинга самолетов
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Партнеры из стран Запада обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолетов и действие договоров лизинга, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
«Месяц назад европейские и американские компании в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными сервисными компаниями в России. По сути, они обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов», – передает его слова ТАСС.
«Оставлю сейчас в стороне последствия такого решения для самих зарубежных организаций, включая утраченную репутацию и прямые убытки. Отмечу только, что российские компании в полном объеме выполняли действующие договоры и были готовы выполнять их и дальше. Однако западные страны сделали свой шаг, и мы на него, конечно, должны ответить», – сказал Путин.
Глава государства предложил «исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в ближайшее время не будет». «Мы не собираемся ни от кого закрываться, и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются», – отметил он.
Путин добавил, что у России есть все возможности для того, чтобы авиационная отрасль не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития. «Прежде всего нужно поддержать наши авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую, ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России. Это оперативные, неотложные меры», – заключил президент.
Напомним, Европа запретила России покупать европейские самолеты и потребовала вернуть те, что находятся в парке российских перевозчиков. Зачастую самолеты российских перевозчиков им не принадлежат, а собственником являются лизинговые компании. Проблема оказалась в регистрации самолетов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями за рубежом. Президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков. В этом случае выдавать сертификаты на полеты может сама Россия.
Медведев назвал российское продовольствие «тихим оружием»
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От российских поставок зависит продовольственная безопасность многих стран, «продовольствие – наше тихое, но грозное оружие», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. Получается, что наше продовольствие – наше тихое оружие. Тихое – но грозное. И если кто не знает или забыл, то экспорт нашей сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений – он составил более 37 млрд долларов в прошлом году», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что Россия – крупнейший производитель зерновых, наряду с Индией и Китаем, а в последние годы – крупнейший экспортер пшеницы.
Он также отметил, что разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей. По его мнению, приоритет в поставках продовольствия – российский внутренний рынок. «При этом государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям», – отметил он.
Медведев выразил готовность «поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям». «Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях. Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем», – написал он в сообщении.
Ранее Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа. Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет.
Немецкий эксперт назвала прекращение поставок российского газа катастрофой для экономики Германии
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Прекращение поставок газа из России чревато катастрофическими последствиями для экономики, устранить ущерб удастся лишь с большим трудом, выразила мнение советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер, которая консультирует правительство ФРГ по вопросам строительства и энергетики.
«Если остановятся базовые отрасли промышленности, возникнет эффект домино, который будет уже невозможно остановить и можно будет исправить лишь с большим трудом», – передает Deutsche Welle (внесен в список СМИ-иноагентов) ее слова со ссылкой на агентство dpa.
При этом в качестве примера Мессари-Беккер указала на строительную промышленность, которая, по ее словам, «в решающей степени» зависит от таких нуждающихся в газе отраслей, как химическая, сталелитейная и цементная промышленность. «В строительной отрасли пострадали бы почти полмиллиона рабочих мест», – отметила она.
Кроме того, советник правительства призвала политиков «мобилизовать без идеологии все национальные резервы» и при необходимости рассмотреть вопрос о продлении срока эксплуатации таких обычных электростанций, как угольные. Это «в любом случае уместнее, чем ставить под угрозу социальную рыночную экономику, строившуюся на протяжении десятилетий», – подчеркнула она.
По словам политика, главная цель заключается в том, чтобы любыми средствами избежать ситуации, при которой из-за нехватки газа придется выбирать, какие предприятия снабжать топливом, а какие – нет. Такой выбор станет неизбежным, если в Германии активируют режим чрезвычайной ситуации в газовой сфере, пояснила она.
Накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле. Кроме того, Путин информировал коллегу по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях.
«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.
В свою очередь, Шольц «не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», – уточнили в пресс-службе канцлера. Также Шольц заявил, что «платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на которого санкции не распространяются, а затем банк конвертирует деньги в рубли».
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Депутат: В условиях санкций Россия сможет производить самолеты
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«Главное, что Путин на первое место ставит интересы людей – пассажиров, работников отрасли. К примеру, решено выплатить им компенсации за вынужденный простой», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя решения президента по вопросам развития авиаперевозок и авиастроения.
«Совещание по развитию авиационных перевозок и авиастроения, которое провел Путин, очень важно для страны. Его итоги выходят за рамки вопросов промышленной политики», – считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР). Он упомянул временное ограничение на полеты в ряд аэропортов центральной части и юга России и отметил, что глава государства предложил компенсировать расходы таких аэропортов на время их вынужденного простоя.
«Кстати, я бы лично предложил персоналу таких аэропортов, чтобы не терять время, пройти пока переподготовку, повысить свою квалификацию. Было бы очень разумно дать сотрудникам возможность лучше подготовиться к будущему возобновлению полетов, к возросшему потоку пассажиров», – отметил собеседник.
Наумов высоко оценил решение Путина дотировать отрасль, чтобы для рядовых пассажиров сохранился приемлемый уровень стоимости билетов. Еще одним важным аспектом депутат назвал заботу Путина об авиакомпаниях, предпринимателях и в целом о рынке пассажирского авиасообщения. «Рынок сможет сохраниться таким, каким он сложился в нашей стране – с конкуренцией и разнообразием перевозчиков. Обычно в такой ситуации всегда все перерастает в какую-нибудь одну госмонополию. Но Путин показал понимание ценности предпринимательского опыта, накопленного разными авиакомпаниями. Это нужно не только для сохранения внутреннего рынка, но и для его будущего расширения, в том числе за счет стран Евразийского экономического союза – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии», – подчеркнул парламентарий.
Наумов назвал еще один итог совещания: авиастроение России сохранит все накопленные компетенции. «За десятилетия у нас наработаны современные подходы к проектированию и созданию целостных продуктов в авиации. Не надо переживать по поводу запчастей и сервиса. Мы сами сможем производить самолеты. У нас есть 18 исследовательских университетов, которые получили поддержку в рамках программы «Приоритет-2030», – пояснил парламентарий.
По его словам, России, в частности, нужен хороший самолет для ближнемагистральных рейсов, который целесообразно использовать между регионами. «Не надо постоянно всем летать через Москву, можно напрямую летать, условно говоря из Магнитогорска в Екатеринбург», – сказал парламентарий. «По итогам совещания приняты системные меры, которые должны быть реализованы в достаточно короткий срок», – подытожил депутат.
В четверг президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития авиаперевозок и авиастроения. Он, в частности, поручил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Президент призвал поддерживать операционную деятельность российских авиакомпаний в новых экономических условиях не за счет пассажиров. Путин указал, что объем внутрироссийских авиаперевозок в этом году должен вырасти, а пассажиропоток составить не менее 100 млн человек.
«Значительной финансовой нагрузкой для авиационных компаний остаются лизинговые платежи, а также платежи по аккредитивам. Такую нагрузку, безусловно, нужно снизить», – добавил глава государства.
В свою очередь вице-премьер Юрий Борисов на совещании сообщил, что российский самолет МС-21 сможет выпускаться серийно только с отечественным двигателем ПД-14, при этом серийное производство самолета сдвинется на год-два. По его словам, Россия сможет эксплуатировать и остающийся в стране парк иностранных самолетов. Борисов уточнил, что вопрос эксплуатации остающихся у российских авиакомпаний самолетов Boeing и Airbus прорабатывается Минтрансом, Минпромторгом, а также транспортным и промышленным блоками правительства.
Власти Украины собрались обвинить Россию в минировании Черного моря
Украинские власти пытаются переложить вину за создание минной опасности в Черном море на Россию, выдавая устаревшие мины украинских военно-морских сил в проливе Босфор и у побережья Румынии за российские, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Украинские власти в попытке уйти от ответственности за создание минной опасности в Черном море цинично пытаются обвинить в этом Российскую Федерацию. Так, в заявлении министерства иностранных дел Украины указано, что обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии мины якобы были использованы российской стороной в качестве «бесконтрольных дрейфующих боеприпасов», – приводит слова Мизинцева ТАСС
Генерал подчеркнул, что Вооруженными силами РФ в ходе проведения специальной военной операции строго и неукоснительно реализуется весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей. «Морское минное оружие не применялось и применяться не будет», – заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации.
Мизинцев подчеркнул, что заявление об использовании мин российской стороной «по своему содержанию некомпетентно, абсурдно и поражает своей наглостью и глупостью».
По его словам, обнаруженные морские якорные мины российскими компетентными специалистами идентифицированы как изделие 730, состоящее на вооружении только военно-морских сил Украины. «В Военно-морском флоте РФ мины подобного типа на вооружении отсутствуют, они утилизированы еще до 2016 года», – пояснил генерал.
Ранее в четверг Минобороны РФ обвинило Киев в силовом удерживании иностранных судов в украинских портах под угрозой затопления. Днем ранее министр обороны России Сергей Шойгу обвинил власти Украины в создании угрозы гражданскому судоходству в Черном море.
В понедельник Турция заявила об обнаружении мины в Черном море, после чего ВМС Турции обезвредили найденную в Черном море у границы с Болгарией украинскую мину. В тот же день Минобороны РФ предупредило об опасности украинских морских мин для причерноморских государств. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинские мины вызвали срочную реакцию Турции и Румынии.
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Путин поручил обеспечить возврат пассажирам денег за отмененные рейсы
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения поручил правительству в сжатые сроки обеспечить возврат денежных средств гражданам, купившим билеты на авиарейсы, которые были отменены.
«Многие рейсы, на которые граждане купили уже билеты, отменены как по международным, так и по внутренним маршрутам. Мы обсуждали сегодня и вчера эти вопросы с коллегами. Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что партнеры из стран Запада обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолетов и действие договоров лизинга.
Уровень одобрения деятельности Путина среди россиян вырос за неделю до 79%
Среди россиян за неделю уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
«Показатель одобрения деятельности Президента с 21 по 27 марта 2022 года составил 79,0% (+1,1п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 51,8% (+0,2п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8п.п. за неделю) соответственно», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4п.п. за неделю), премьер-министру Михаилу Мишустину – 63,1% (+0,5п.п. за неделю), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 41,1% (-4,8п.п. за неделю), главе КПРФ Геннадию Зюганову – 27,5% (-1,2п.п. за неделю), Сергею Миронову – 27,1% опрошенных (-3,5п.п. за неделю), Алексею Нечаеву – 8,4% (+0,0п.п. за неделю).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41,0% (-0,8п.п. за неделю), КПРФ – 11,2% (+0,1п.п. за неделю), ЛДПР – 8,5% (+0,6п.п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,8% (+0,4п.п. за неделю) и «Новые люди» – 4,6% (-0,3п.п. за неделю).
Опрос проводится с января по март методом телефонного интервью среди 1600 человек старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поддержка спецоперации на Украине и в целом действий президента Владимира Путина со стороны россиян беспрецедентно растет, на это указывают данные всех социологических организаций.
Путин заявил о необходимости новых мер для укрепления внутренней безопасности России
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности (СБ) России, он обсудил вопрос о дополнительном предотвращении угроз в сфере внутренней безопасности.
«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства предоставил слово для доклада министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, а также международные телефонные разговоры.
Дирижер Мастранжело: Россия не стирает ни одну культуру
В отличие от того, что происходит в Европе, мы не стираем ни одну культуру, делаем вклад в развитие мировой культуры, заявил газете ВЗГЛЯД всемирно известный итальянско-российский дирижер и пианист, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранжело.
Мастранжело заявил, что он очень доволен «результатом конкурса, организованного Президентским фондом поддержки культурных инициатив».
«Опера (немецкого композитора Альберта) Лорцинга давно привлекала наше внимание, но, символично, что нам предстоит реализовать проект в 2022 году – в юбилейный год Петра I. Я считаю, что в текущее время это событие приобретает еще более особое значение. Петр I сыграл чрезвычайно важную роль в развитии России и ее культуры. Символично, что его юбилей приходится именно на этот год», – отметил он.
Дирижер также указал, что «в последние недели мы наблюдаем ужасную тенденцию, которая всячески пытается заглушить русскую культуру, но это нас не пугает, мы будем работать еще усерднее, чтобы наш голос как артистов и музыкантов был услышан».
«Знаменательно, что опера «Царь и плотник» была написана немцем. В отличие от того, что происходит в Европе, мы не стираем ни одну культуру, наоборот делает вклад в развитие мировой культуры. Мы демонстрируем наш плюрализм и любовь к искусству без ограничений и фобий», – подчеркнул музыкант.
Напомним, император Петр I родился 30 мая (9 июня) 1672 года, в 2022-м ему «исполняется» 350 лет.
Фабио Мастранжело с 2012 года и по настоящее время является главным дирижером ГСО «Symphonica ARTica» Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Кривошапко. С августа 2013 года – художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл».
С 2015 года – художественный руководитель и главный дирижер основанного им Камерного оркестра «Северная симфониетта». C 2016 года – художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра «Северная Симфония».
С сентября 2018 года является главным дирижером Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».
Ранее президент России Владимир Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии.
«В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», – сказал он.
Президент напомнил о кадрах кинохроники, запечатлевших сожжение книг на площадях немецких городов. Вместе с тем стало известно, что украинские националисты заставили продавца русской литературы в Киеве сжечь книги.
Путин поручил выработать меры по решению проблем лизинговых платежей авиакомпаний
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Необходимо снизить нагрузку авиакомпании по лизинговым платежам, и уточнить объем программы субсидирования авиаотрасли, заявил президент России Владимир Путин в четверг на совещании по поддержке авиаотрасли.
«Значительной финансовой нагрузкой для авиационных компаний остаются лизинговые платежи, а также платежи по аккредитивам. Такую нагрузку, безусловно, нужно снизить», – цитирует ТАСС главу государства.
По поводу лизинговых платежей Путин напомнил, что значительная их часть «предполагалась к уплате компаниям из так называемых недружественных стран, а они нарушили свои контрактные обязательства».
«В этой связи прошу правительство подготовить комплекс мер по решению проблем лизинговых платежей. Естественно, принимая во внимание то, резидентом какой страны является та или иная лизинговая компания», – заключил президент.
Также он дал поручение правительству уточнить объем программы субсидирования авиаотрасли.
«Министр транспорта [РФ Виталий Савельев] назвал конкретные параметры такой программы (субсидирования авиаотрасли). Я вижу и знаю о спорах, которые идут на этот счет. Предлагаю, конечно, ориентироваться, прежде всего, на это», – отметил Путин.
«Тем не менее цифра, которая звучит, 65 млрд рублей, или 47 млрд, или 113 млрд – поскольку нет все-таки в правительстве единства в том, как нужно осуществлять эти подсчеты, связанные с субсидированием, давайте мы поставим для начала цифру 100 млрд, если иметь ввиду 10% на резерв, то как раз получится 110 млрд», – добавил президент и подчеркнул, что при необходимости можно будет сумму скорректировать.
Ранее Путин заявил, что партнеры из стран Запада обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолетов и действие договоров лизинга.
Напомним, Европа запретила России покупать европейские самолеты и потребовала вернуть те, что находятся в парке российских перевозчиков. Зачастую самолеты российских перевозчиков им не принадлежат, а собственником являются лизинговые компании. Проблема оказалась в регистрации самолетов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями за рубежом. Президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков. В этом случае выдавать сертификаты на полеты может сама Россия.
Путин подписал указ о выплатах для нуждающихся семей с детьми от 8 до 17 лет
В России с 1 апреля начнутся выплаты семьям с детьми от восьми до 17 лет, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«В целях повышения доходов семей, имеющих детей, постановляю установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации», – сообщается в указе.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Премьер-министр Михаил Мишустин в марте сообщал, что в мае начнутся выплаты на детей от восьми до 16 лет, их планируется зачислять за период с 1 апреля.
Ранее президент России предложил принять решение, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет. Путин заявил также, что российское руководство создаст единую систему поддержки будущих мам и семей с детьми до 18 лет.
Путин объяснил санкции нежеланием России плясать под чужую дудку
Санкции Соединенных Штатов против России введены, поскольку наша страна не захотела плясать под чужую дудку, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в авиационной отрасли.
«Нелегитимные санкции, ограничения вводились против нашей страны постоянно, на протяжении многих лет. Их цель – сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал в производстве, финансах, технологиях», – цитирует Путина ТАСС.
Он подчеркнул, что все санкции были подготовлены заранее, и они были бы введены в любом случае.
«По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями», – подвел итог глава государства.
До этого в ходе совещания он уже отмечал, что введенные западными странами антироссийские санкции – это плата за свободу и независимость.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Песков рассказал об итогах беседы Путина и Драги
Итоги разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Марио Драги, которые считались целесообразными, уже изложены, Россия продолжает спецоперацию на Украине, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Все что мы считали целесообразным сказать по итогам этого разговора, мы изложили в нашем сообщении. Специальная операция продолжается», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе телефонного разговора с ним президент России Владимир Путин выразил мнение, что время для его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским еще не пришло.
Путин поручил запустить программу компенсации части затрат на перелеты по России
Президент России Владимир Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах.
«В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы, прошу правительство запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили – программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах», – сказал Путин, подводя итоги совещания по ситуации в авиационной отрасли, передает ТАСС.
Также он указал, что нужно поддерживать операционную деятельность российских авиакомпаний не за счет пассажиров. Путин указал, что объем внутрироссийских авиаперевозок в 2022 году должен вырасти, пассажиропоток должен составить не менее 100 млн человек.
«Обозначу конкретный ориентир: объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен, конечно, вырасти по сравнению с прошлым годом, а число перевезенных пассажиров <...> по итогам года должно составить не менее 100 млн человек», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия будет наращивать внутренние авиаперевозки, но ее самолеты продолжат летать и за рубежом, где возможно.
Белгородский губернатор заверил в отсутствии дефицита топлива после пожара на нефтебазе
Пожар на нефтебазе не приведет к дефициту топлива в Белгородской области, все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме, заверил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Вижу очереди на АЗС, поэтому еще раз уточняю информацию для белгородцев. В регионе у компании Роснефть две нефтебазы: в Белгороде и Губкине. В данный момент Роснефть перераспределяет запасы из базы в Губкине по области. С учетом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от 5 до 13 дней. Проблемы с топливом в области нет и не будет», – написал он в своем Telegram-канале.
Также Гладков уточнил, что все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме. «У всех имеются собственные емкости, базы и собственные источники поставки. Поэтому на всех заправках области бензин в наличии. Его запас по всей области – на 15-18 дней», – отметил он.
В пятницу утром на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека.
Горели восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. кубометров каждый. Всего в очаге пожара находились 16 резервуаров. Началось расселение жителей домов на трех улицах рядом с предприятием.
Позднее стало известно, что пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, нанесенного с территории России.
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