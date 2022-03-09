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США задумались о санкциях против Росатома
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Белый дом рассматривает возможность введения санкций против Росатома, сообщил журналист Ари Наттер.
Сотрудник Bloomberg заявил, что санкции грозят «огромными последствиями для внутренней добычи урана и операторов атомных электростанций». Наттер отметил, что решение еще не принято, передает РИА «Новости».
Как отмечает Bloomberg, это может повлиять на добычу урана и работу АЭС в США, так как Россия поставляет 16,5% от общего объема его импорта в Соединенные Штаты. Помимо этого, санкции могут повлиять на сотрудничество Росатома с Ираном, с которым Вашингтон в настоящее время пытается восстановить ядерную сделку, передает ТАСС.
Тем временем официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают контакты с Россией по поводу восстановления ядерной сделки с Ираном и не хотят увязывать этот вопрос с санкциями из-за событий на Украине.
Напомним, источник Reuters заявил, что введенный властями Соединенных Штатов запрет на импорт российских энергоносителей в США не касается урана. При этом представители энергетической отрасли США настаивают, чтобы Белый дом не запрещал импортировать уран из России, несмотря на спецоперацию на Украине.
Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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США признали наличие секретных биолабораторий на Украине
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Вашингтон пытается не допустить перехода под контроль сил России биологических исследовательских объектов на Украине, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.
«На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», – приводит ТАСС ответ заместителя госсекретаря США по политическим делам на вопрос о том, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие.
Нуланд также был задан вопрос о том, считает ли она, что в случае какого-либо инцидента на Украине, связанного с биологическим или химическим оружием, ответственность за это будет нести российская сторона. «У меня нет сомнений в этом», – ответила она. «Это хрестоматийный российский метод – обвинять других в том, что они сами планируют сделать», – выступила с утверждением замгоссекретаря США по политическим делам.
Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. В этой связи Москва призвала создать в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) рабочую группу открытого состава в интересах большинства государств-участников.
Напомним, 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. В СК допустили возбуждение уголовного дела о создании биологического оружия на Украине.
Посольство России сочло обвинения против Брэнсон в США частью кампании против Москвы
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Посольство России считает выдвинутые в США против председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) Елены Брэнсон претензии частью кампании против Москвы.
Посольство заявило в Telegram, что «выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно необоснованны, это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает «охоту на ведьм» в худших традициях маккартизма».
Преследование Брэнсон рассматривается как враждебная акция.
«Тем самым США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия», – подчеркивает посольство.
Отмечается, что официальные лица из США продолжают игнорировать призывы Москвы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к конституции страны. «Требуем прекращения гонений на соотечественников», – подчеркнули в посольстве.
Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
Работа КСОРС в США направлена на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия.
В ноябре 2021 года КСОРС сообщил о приостановке своей деятельности в США на фоне расследования американских спецслужб о нарушениях закона об иностранных агентах. Брэнсон заявила тогда, что как минимум несколько сотен представителей русскоязычной общины в США были допрошены ФБР, передает РИА «Новости».
В данный момент она находится в России.
Обвинение считает, что с 2011 года Брэнсон продвигала интересы России, организовывала встречи для российских чиновников с американскими политиками и представителями бизнеса, при этом не уведомляя американские власти и не регистрируясь в качестве иноагента.
Ей также предъявлены обвинения в причастности к мошенническим схемам получения американских виз для российских официальных лиц.
В заявлении Минюста говорится, в ходе допроса ФБР в 2020 году Брэнсон якобы предоставила ложные показания, заявив, что никогда не получала просьб от российских чиновников координировать встречи с американскими политиками и бизнесменами.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Госдума выразила солидарность с живущими в США выходцами из нашей страны, оказавшимися под давлением властей.
Военная прокуратура выяснит, почему к операции на Украине привлекли срочников
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В Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания Владимира Путина категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины.
«До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По его словам, «в связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания».
Ранее Минобороны сообщило, что среди военнослужащих, учавствоваших в спецоперации на Украине, было обнаружено несколько срочников. «Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Однако на одно из подразделений, выполнявших задачи тылового обеспечения, «было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона». «Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – сообщил представитель Минобороны.
Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
На Украине оценили готовность Киева на нейтральный статус страны
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Заявление партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность страны, показывает, что Киев согласился объявить нейтральный статус государства, говорится в статье украинского издания «Страна.ua».
Как передает РИА «Новости», правящая партия Украины опубликовала заявление, в котором констатировала невозможность вступления в НАТО в ближайшие годы. В Киеве заявили о необходимости заключить новый международный договор, который заменит Будапештский меморандум и будет гарантировать безопасность страны от лица «США, Турции и государств-соседей». Также вариант Украины о гарантиях безопасности предлагает Москве юридически зафиксировать признание украинской государственности и гарантировать «отсутствие угроз Киеву».
«Заявление партии «Слуга народа» очень знаковое, так как впервые от украинской власти прозвучала формулировка – как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия. По сути, в правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут) и сопроводили условием по гарантиям безопасности, которые бы дали и Запад, и Турция, и Россия», – считает украинское издание.
Издание отмечает, что хотя во время боевых действий заявление украинских властей «кажется не очень актуальным», оно может стать базой для будущих компромиссов после завершения российской спецоперации.
Накануне Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО.
Москва заявила об отсутствии доверия публичным заявлениям Зеленского
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Опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за «специфического состояния» украинского лидера, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что «всерьез анализировать эти заявления не представляется возможным» в связи с «фактором достаточно специфического состояния» украинского лидера, передает радио Sputnik.
«Очевидно, что состояние неадекватное. И в каком состоянии, и какое заявление он делает – это все говорит о том, что просто нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», – отметила она.
По словам дипломата, очевидно также и то, что те тексты, которые озвучивает украинский лидер, зачитываются «с листа»: «Это кто-то все ему пишет. Учитывая, что киевский режим много лет находится в ручном управлении у США, несложно предположить, откуда идут все эти установки».
Захарова добавила, что публичные заявления на высшем уровне должны подтверждаться конструктивом украинской позиции в ходе переговорного процесса с Россией.
«Либо в качестве какого-то действительно оформленного решения, но опираться на интервью, заявления, комментарии в социальных сетях невозможно, если мы говорим об украинской стороне. Это и в лучшие времена никогда не являлось ориентиром их позиции», – сказала она.
Ранее на Украине оценили готовность Киева на нейтральный статус страны. До этого Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО.
Танкиста из Красноярского края наградили званием Героя России
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Звание Героя России присвоили офицеру-танкисту, капитану Алексею Левкину из Красноярского края, звание присвоено за бои с националистами в ходе спецоперации на Украине, сообщил губернатор края Александр Усс.
«Нашему земляку, капитану Алексею Левкину присвоено звание Героя России. Во время выполнения боевой задачи его рота столкнулась с подразделениями националистов. Проявив мужество и отвагу, Левкин лично уничтожил два танка и три БМП. А когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, организовал отход подразделения и вынос раненых», – написал Усс во «ВКонтакте».
Он пояснил, что Левкин остался прикрывать раненых, после чего добрался до возвышенности и корректировал артиллерийский огонь на протяжении всей ночи. Также капитан передавал разведданные на командный пункт. Всего силами танковой роты Левкина было уничтожено восемь танков и три БМП.
Ранее президент России Владимир Путин также присвоил комбату батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге звание Героя России посмертно.
До этого глава государства присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду за прорыв обороны на Украине.
В Минобороны России сообщили об интенсивной перегруппировке украинских войск
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В Министерстве обороны России сообщили, что на всех направлениях гуманитарных маршрутов 9 марта отмечена интенсивная перегруппировка украинских войск и нацбатальонов, а также перемещение техники.
«С 10 часов утра на всех направлениях отмечена интенсивная перегруппировка подразделений ВСУ и националистических батальонов, перемещение вооружения и военной техники, а также наращивание сил и средств», – заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.
Украинская сторона ведет непрерывный огонь по позициям ВС России в пригородах, а также обстреливает гуманитарные коридоры, которые сама же попросила открыть.
«С 09:57 непрерывный артиллерийский и минометный огонь, в том числе по позициям Вооруженных сил России в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной, практически не прекращается», – заявил Мизинцев.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев.
Минобороны: Украинские националисты совершили провокацию против Чернобыльской АЭС
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Украинские военные силы нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС, сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания, заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны России генерал армии Николай Панков.
«Украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию. Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Панкова.
Отмечается, что сейчас украинская сторона не выполняет никаких ремонтных работ. Белорусской стороной в оперативном режиме проработан вопрос восстановления энергоснабжения.
«В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов», – добавил Панков.
Додон заявил о давлении США на Молдавию для введения невыгодных санкций против России
Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал власти страны не поддаваться давлению со стороны США и не вводить санкции против России, которые могут привести к коллапсу молдавскую экономику.
Додон в Telegram выразил надежду, что «молдавским властям хватит стойкости и мудрости не поддаваться давлению, не присоединяться к западным антироссийским санкциям, действовать, исходя из национальных интересов, и сохранить нейтралитет в этот очень сложный период».
«В противном случае нас ждет полный экономический, социальный и энергетический коллапс с катастрофическими последствиями для граждан и экономических агентов, которые и так еле выживают», – подчеркнул он.
Додон также привел недавнее высказывание заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, которая сообщила, что Вашингтон принуждает страны присоединиться к антироссийским санкциям.
Ранее США пригрозили Китаю последствиями игнорирования санкций против России.
Российские войска вскрыли факты зачистки Украиной следов создания биологического оружия
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Заявления госдепа США о биолабораториях на Украине свидетельствуют о том, что в Вашингтоне опасаются попадания хранящихся на объектах патогенов в руки экспертов из России, считает посол России в США Анатолий Антонов.
«Заявления представителя госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», – передает РИА «Новости» слова Антонова.
Согласно данным посла, в ходе спецоперации на Украине ВС РФ вскрыли факты экстренной зачистки «киевским режимом» следов военно-биологической программы. Имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: «возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней».
Как отмечает Антонов, заказчиком работ, проводимых в биолабораториях на территории Украины, является Пентагон.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.
Российские военные эвакуировали иностранцев с Украины в Крым на бронепоезде
Расчет бронепоезда Южного военного округа обеспечил эвакуацию граждан нескольких государств с Украины по железной дороге, сообщила пресс-служба Черноморского флота.
«Из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа были доставлены 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей. <…> Безопасность доставки иностранных граждан в город Армянск Республики Крым обеспечил расчет бронепоезда Южного военного округа. В дальнейшем будет решаться вопрос по скорейшей доставке всех граждан иностранных государств на родину», – приводит текст сообщения ТАСС.
Уточняется, что эвакуированы 166 граждан Турции, 41 гражданин Украины, а также граждане Египта, Азербайджана, Пакистана, Швеции, Италии, Бразилии, Марокко и Индии. Посадка на поезд, в который вошли пять пассажирских вагонов, была обеспечена близ населенного пункта Антоновка Херсонской области. Эвакуация обеспечивалась по заявкам от иностранных граждан, поданным в военную комендатуру Херсона.
Накануне Россия предложила Украине объявить режим тишины и согласовать с 10.00 мск 9 марта открытие гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Россия призвала Украину к непрерывному обмену информацией по эвакуации населения. Москва рекомендовала Киеву оповестить о режиме тишины и обеспечении гуманитарных коридоров представителей посольств иностранных государств, структуры ООН, ОБСЕ, МККК.
Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на состоявшемся во вторник ночью заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.
В понедельник помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались. По его словам, Россия на переговорах с Украиной поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров, украинская сторона заверила, что со вторника гуманитарные коридоры заработают. Позже глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский информировал, что Россия подготовила около 400 автобусов для вывоза украинцев по гуманитарным коридорам, но эвакуация сорвалась из-за украинских военных на местах, которых не контролирует Киев. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией.
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Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов
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Отказ США от российских энергоресурсов приведет к значительным колебаниям на мировых рынках, а рядовые американцы, сталкивающиеся с ростом цен на бензин, еще больше пострадают, говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне.
Как подчеркнули в диппредставительстве, в США не задумываются о том, что рестрикции – это всегда обоюдоострое оружие. «Рядовые американцы [уже] сталкиваются с растущими ценами на бензин, электроэнергию и отопление, а с введением новых санкций пострадают еще больше. Очевидно, что отказ от наших ресурсов приведет к значительным колебаниям и на мировых энергорынках, негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в самих США», – приводит текст комментария посольства России ТАСС.
«Санкционное давление США на Россию уже давно перешло все границы политического и экономического смысла. Последние несколько недель продемонстрировали это совершенно четко. Сегодняшнее решение Вашингтона запретить закупки нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России из той же категории. Цель – продемонстрировать готовность пожертвовать собственными интересами ради того, чтобы «побольнее ударить» нашу страну».
«России есть куда перенаправить нашу высококачественную и конкурентоспособную продукцию. Американской стороне пора осознать иллюзорность попыток продиктовать свою волю и заставить нас отказаться от защиты национальных интересов при помощи санкционной дубины», – подчеркнули в посольстве.
Ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США в связи с санкциями против России. Он признал, что власти Соединенных Штатов ничего не могут сделать с этим.
Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.
Минобороны примет меры, чтобы исключить попадание срочников на Украину
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В частях ВС России, участвующих в спецоперации, обнаружились несколько военнослужащих срочной службы, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
Он пояснил, что на одно из подразделений, выполнявших задачи тылового обеспечения, «было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона».
«Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – заключил представитель ведомства.
Во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что ВС России за сутки уничтожили 32 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления, три радиолокационные станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения техники.
В Кремле заявили о возможном изменении перечня недружественных России стран
Перечень недружественных для России стран не догма, а руководство к действию, он может меняться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что перечень «не окончательный, это не догма, а руководство к действию, он может меняться», передает ТАСС.
Напомним, в перечень в данный момент входят США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Виргинские острова (Британские), Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией).
Эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России после начала специальной военной операции на Украине.
Кремль озвучил требования России по Крыму, ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является российским регионом, это Украине надо признать де-факто и де-юре, а что касается ЛНР и ДНР – это суверенные государства.
Песков отметил, что Крым - российский регион, «нужно знать это и де-факто, и де-юре». Говоря о ДНР и ЛНР, Песков отметил, что это суверенные, независимые государства, они признаны Россией, передает РИА «Новости».
«Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать», – сказал Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО. Говоря по поводу признания Крыма и республик Донбасса, Зеленский заявил о возможности обсуждать этот вопрос.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева.