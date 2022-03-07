Bloomberg сообщил о подготовке ЕС санкций против российских судов и портов

Страны Евросоюза готовят новые санкции в отношении России, которые могут коснуться военных технологий, морских судов физических лиц из санкционного списка, а также российских портов, сообщил Bloomberg.

«Правительства европейских стран близки к завершению подготовки нового пакета санкций против России», – передает Ura.ru со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, Россию ждет расширение санкционного списка физлиц, а также наложение ограничений на их суда. Кроме того, санкции заденут и военные технологии.

В четверг сенаторы-республиканцы США предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, в США началось обсуждение санкций против энергосектора России.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый сектора.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США принуждают Европу предать планету из-за российского газа.