Экономисты оценили влияние санкций на инфляцию в России

Российским гражданам не стоит паниковать из-за падения рубля к американской и европейской валютам, заявил аналитик и экономист Александр Разуваев.

«Что касается крика по поводу того, что рубль падает, инфляция растет. Действительно, падение рубля разгоняет инфляцию, но не все так страшно. Падение рубля к доллару на 10% (пары доллар-рубль) ускоряет годовую инфляцию в России на 0,5-1%, то есть не все так страшно. Сейчас не 2009-й и тем более не 1998 год», – заявил Разуваев в беседе с ФАН.

Он отметил, что в России сегодня торги не ведутся, а зарубежные рынки не всегда показательны.

«А еще сегодня Россия «гуляет», сегодня очень «тонкий» рынок, а на таком рынке может быть все. Мое мнение: Банк России должен и в такое время вмешиваться в торги и стабилизировать курс», – заключил он.

Между тем эксперт Николай Подлевских заявил, что не стал бы прогнозировать стоимость валюты в перспективе, так как курсы будут сильно зависеть от развития военно-политической обстановки, контрмер по блокированию движения капиталов.

«Там еще не все перекрыто, но что будет дальше – непонятно. Самое главное, что есть очень большая доля экзальтированной, спекулятивной составляющей, когда в условиях неопределенности люди делают резкие движения», – подчеркнул собеседник издания.

В понедельник рубль на валютных торгах на рынке Forex показал ослабевание к евро и дошел до исторического максимума – евро торговался на уровне 150 рублей.