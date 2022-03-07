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Экономисты оценили влияние санкций на инфляцию в России
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Российским гражданам не стоит паниковать из-за падения рубля к американской и европейской валютам, заявил аналитик и экономист Александр Разуваев.
«Что касается крика по поводу того, что рубль падает, инфляция растет. Действительно, падение рубля разгоняет инфляцию, но не все так страшно. Падение рубля к доллару на 10% (пары доллар-рубль) ускоряет годовую инфляцию в России на 0,5-1%, то есть не все так страшно. Сейчас не 2009-й и тем более не 1998 год», – заявил Разуваев в беседе с ФАН.
Он отметил, что в России сегодня торги не ведутся, а зарубежные рынки не всегда показательны.
«А еще сегодня Россия «гуляет», сегодня очень «тонкий» рынок, а на таком рынке может быть все. Мое мнение: Банк России должен и в такое время вмешиваться в торги и стабилизировать курс», – заключил он.
Между тем эксперт Николай Подлевских заявил, что не стал бы прогнозировать стоимость валюты в перспективе, так как курсы будут сильно зависеть от развития военно-политической обстановки, контрмер по блокированию движения капиталов.
«Там еще не все перекрыто, но что будет дальше – непонятно. Самое главное, что есть очень большая доля экзальтированной, спекулятивной составляющей, когда в условиях неопределенности люди делают резкие движения», – подчеркнул собеседник издания.
В понедельник рубль на валютных торгах на рынке Forex показал ослабевание к евро и дошел до исторического максимума – евро торговался на уровне 150 рублей.
Рогозин ответил на предложение американского астронавта работать в «Макдоналдс»
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на заявление американского астронавта Скотта Келли о том, что космическая программа России не будет стоить ничего без США.
Скотт Келли в Twitter опубликовал пост в ответ на заявление Рогозина о том, что российская ракета-носитель «без флагов некоторых стран будет краше выглядеть». «Димон, без этих флагов и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить. Может, найдешь себе работу в «Макдоналдс», если «Макдоналдс» еще существует в России», – заявил астронавт.
«Это мне прислал американский астронавт Скот. Этот Скот дважды летал в космос на российском корабле «Союз», но при этом остался верным себе – Скотом. Публикую это для того, чтобы все поняли степень американской «благодарности» за то, что Россия сделала для Соединенных Штатов, возя их астронавтов, таких вот Скотов, в течение девяти лет на МКС после того, как американские аварийные и крайне ненадежные корабли угробили два своих экипажа и в итоге были выведены из эксплуатации», – ответил Рогозин.
Он напомнил, что Россия в то время «протянула руку помощи» НАСА, но сейчас «агрессивный Скот ее укусил». «Ну что ж, такой скот полезен только для бигмаков», – заключил глава Роскосмоса.
До этого Рогозин с иронией отозвался к переговорам президента Украины Владимира Зеленского с американским бизнесменом Илоном Маском. «Да, встретитесь, косячка свернете и поговорите о космосе. Может и полегчает», – комментировал глава российской госкорпорации.
Актриса Шукшина обратилась к российским военным на Украине
Заслуженная артистка России Мария Шукшина поддержала российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Она пожелала военнослужащим вернуться с победой.
«Знайте, что мы всем сердцем, всей душою, совестью нашей мы с вами», – сказала она в видеообращении, которое опубликовал «Царьград».
Шукшина также призвала военных не терять силу духа и добавила, что в России «мы каждую минуту говорим о вас».
Ранее российские звезды спорта и эстрады Евгений Плющенко, Олег Газманов и Дмитрий Билан призвали поддержать Россию и пострадавших от санкций паралимпийцев, также в регионах прошел патриотический автопробег в поддержку российской армии.
В поддержку спецоперации на Украине также выступил певец Стас Михайлов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто еще из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.
В России возмутились символикой на майке Зеленского
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Историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко обратил внимание на символику на одежде президента Украины Владимира Зеленского.
«Во время одного из последних выступлений ... Зеленского многие обратили внимание на крестик на его маечке. При ближайшем рассмотрении он ожидаемо оказался значком УПА* – Украинской повстанческой армии*», – написал Якеменко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что эта структура появилась в 1943 году на базе Организации украинских националистов (ОУН*), ее члены пользовались помощью фашистов для разведки и диверсий против СССР, одним из лидеров организации был Степан Бандера.
УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
«И вот теперь клоун выступает в маечке с символом УПА. Вы не поверите, но это «президент». Других маечек у него для нас нет», – заключил Якеменко.
В свою очередь журналист Андрей Вышинский отметил, что «пока весь мир делает вид, что на Украине нет никаких нацистов, президент страны носит футболку с символом УПА (запрещенная в России организация)».
«УПА была создана на базе Организации украинских националистов и всегда придерживалась радикальных русофобских и антисемитских взглядов. Сейчас эту эмблему сделали официальным символом Вооруженных сил Украины, но мировое сообщество по-прежнему не видит, что представляет из себя киевский режим», – написал он в Telegram.
Он заключил, что «именно поэтому Россия и проводит денацификацию и демилитаризацию Украины - потому что вся ее суть в том, чтобы быть анти-Россией, прямо у нас под боком. Мы себе этого позволить не можем – наши дети не простят нам бездействия в отношении тех, кто хочет их убить».
Ранее в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что корни украинского национализма кроются в истории, в том числе в деятельности таких организаций, как Организация украинских националистов.
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Медведев сыронизировал по поводу газа за 3500 евро
Европейских чиновников можно поздравить с ценой на газ в 3,5 тыс. евро, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Могу только поздравить дальновидных европейских коллег, которые надежно защитились от коварных русских и проекта «Северный поток – 2», – цитирует Медведева РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе на торгах выросла более чем на 60% и превысила уже 3 тыс. 500 долларов за 1 тыс. кубометров. Через несколько часов цена приблизилась к 3 тыс. 900 долларов.
В субботу Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
Глава минобороны Украины заявил о подготовленном для России «сюрпризе»
Россию ожидает «сюрприз» из-за поставок Украине боеприпасов и оружия, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
«Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это деликатный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс», – цитирует Резникова РИА «Новости».
Он добавил, что в последние три дня уже было доставлено, в пути или законтрактовано более 50 тыс. касок и бронежилетов.
«Мы «перехватываем» у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное», – добавил Резников.
Ранее американские СМИ сообщили, что руководитель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли побывал на секретном аэродроме рядом с украинской границей, откуда поставляют оружие в эту страну.
В Европе стремительно подорожал бензин
Стоимость бензина в европейских странах стала стремительно расти, об этом рассказывают местные жители в социальных сетях.
Топливо в Италии стоит уже 1,90 евро, на заправках собираются очереди из водителей, которые в ожидании очередного поднятия цен закупают бензин канистрами. Кроме того, в Италии резко подорожали коммунальные услуг. При этом в соцсетях отмечают, что рост начался еще в январе, однако теперь итальянцы опасаются, что цены снова могут вырасти.
В Германии бензин стоит уже 2 евро (около 240 рублей), в Дания – 1,90 евро, в Ирландии – 1,99 евро. В Латвии и Литве топливо стоит 1,75 и 1,63 евро соответственно.
Ранее Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
В Киеве пригрозили началом вторжения в Россию
Украина может начать вторжение в Россию, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
«Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майами, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале... Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам», – написал Данилов в Facebook, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россию ожидает «сюрприз».
До этого в СНБО Украины сообщали о готовности нанести удары по Белоруссии.
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В Китае заявили о возвращении Тайваня «в объятия родины» в перспективе
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Тайвань в конечном итоге «вернется в объятия родины», заявил министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.
«Во-первых, тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского, и их нельзя сравнивать», – сказал Ван И, говоря о том, что общего и какие различия есть в тайваньском и украинском вопросах, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Тайвань – исключительно внутреннее дело КНР, поскольку Китай считает его своей неотъемлемой частью, а украинский вопрос – это спор между странами.
Глава ведомства добавил, что Тайвань «в конце концов вернется в объятия родины».
В США некоторые для сдерживания Китая поощряют силы, выступающие за независимость Тайваня, они бросают вызов принципу «одного Китая» и нарушают основы международных отношений.
Министр подчеркнул, что «попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал».
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США, обвиняя Китай в бездействии в отношении украинского кризиса, пытаются уйти от собственной ответственности.
До этого глава МИД КНР Ван И заявлял, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе бросает открытый вызов Китаю.
Напомним, Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.
Блинкен заявил о способности ВС России «перемолоть» украинскую армию
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У российских Вооруженных сил есть возможность «перемолоть» украинскую армию, эти силы несравнимы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить «перемалывать» украинскую армию», – цитирует Блинкена РИА «Новости».
Также госсекретарь США добавил, что Вашингтон и страны НАТО на регулярной основе пересматривают свою позицию. Они изучают вопросы развертывания сил и их размещения на постоянной основе, передает ТАСС.
«В ближайшие дни в Литву дополнительно прибудут еще 400 человек из боевой группы 1-й бронетанковой бригады США», – сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что ВС России уничтожили практически всю боеспособную авиацию киевского режима.
Также российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове.
Против вышедшего на награждение с буквой Z на форме российского гимнаста решили возбудить дело
Международная федерация гимнастики (FIG) откроет дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на награждение на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме, сообщается на сайте организации.
«FIG подтверждает, что обратится в фонд этики с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка после его шокирующего поведения на этапе Кубка мира в Дохе», – приводит РИА «Новости» сообщение FIG.
Куляк в субботу завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.
Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине, так как «Z» – это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в ней.
Ранее российские паралимпийцы, уезжая из олимпийской деревни в Чжанцзякоу, исполнили национальный гимн.
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Западные политики признали ответственность за начало спецоперации на Украине
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Все больше политиков на Западе приходят к выводу о том, что в происходящем на Украине виноваты НАТО и США, а спецоперация России – это защитная реакция на приближение альянса к ее границам. Такие оценки прозвучали в Германии, Канаде, Греции и Нидерландах.
Глава парламентской группы «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель осудила бундестаг за «исторический провал» Запада, который поддерживал перспективу вступления Украины в НАТО вместо того, чтобы продвигать для этой страны решение «гарантированного нейтралитета». По ее словам, это равносильно лишению России «статуса великой державы».
Как пишет The Times of Israel, в том, что «ответственность несет НАТО, которое продолжает расширяться», заявил деятель французских правых Эрик Земмур, который намерен участвовать в предстоящих президентских выборах. А лидер греческой партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос задался вопросом о том, если России ничего не угрожает, «то что НАТО делает у ее границ?»
«По моему мнению, у России не было большого выбора», – заявил нидерландский политик Тьерри Боде, вызвав гнев других партий, которые обвинили его в распространении «российской пропаганды».
Швейцарское сетевое издание Infosperber прекратило многолетнее сотрудничество с журналистом Кристианом Мюллером за то, что тот в своих комментариях переложил на Европу ответственность за развязывание Россией наступательных действий и не критиковал Владимира Путина. Мюллер назвал «ужасной трагедией» то, что «Путин позволил себя спровоцировать западным державам и СМИ».
Глава Партии Зеленых Квебека Алекс Тирелл назвал требования России по денацификации Украины «разумными». По его мнению, Запад и украинские власти должны признать Крым частью России и уважать независимость Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, есть доказательства связей украинских властей с неонацистскими группировками. После этих заявлений Тирелл подвергся критике со стороны других канадских политиков.
В понедельник президент Владимир Путин в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем изложил позицию России в связи с проведением спецоперации по защите республик Донбасса. Путин подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан Украины. Он добавил, что основная угроза исходит от украинских националистов, которые используют тактику террористов, прикрываясь гражданскими.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Владимир Путин принял решение о ее проведении с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Одна из поставленных целей – это предание суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Кроме того, Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Кадыров пожаловался на постоянно убегающих бандеровцев на Украине
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Командир чеченского спецназа Хусейн Межидов в ходе спецоперации на Украине никак не может настигнуть бойцов националистических батальонов, посетовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Утро начинается с оперативных новостей из Украины. Дорогой брат Хусейн Межидов рассказывает, что никак не может наткнуться на бандеровцев и шайтанов. Наши ребята ищут этих бандитов, но последним успешно удается позорно бежать и оставлять позиции», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он предупредил, что в скором времени убегающих националистов «прижмут», и им не получится скрыться.
Сами же бойцы чеченского спецназа остаются в «хорошем расположении духа», они готовы выполнять поставленные задачи.
«Российские военнослужащие успешно проходят вглубь территории, не встречая упорного сопротивления. В ближайшее время нас ждут интересные новости», – заключил Кадыров.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать власть Виктору Януковичу и «уповать на судьбу», чтобы отчасти искупить свою вину.
Собчак ответила на обвинения в отъезде из России
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Российская телеведущая Ксения Собчак написала ответ на сообщения с обвинениями в «предательстве», она напомнила, что отъезд из страны в России не карается по закону.
«У нас вроде выезды за рубеж не запрещены пока, или я что-то пропустила? Или уехать на неделю = предать Родину?», – написала Собчак в своем Telegram-канале.
Так она прокомментировала предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева запретить возвращаться в Россию тем, кто покинул ее «в ответственный период».
«Считаю, что нужна технология блокировки возврата «сбежавших гастролеров». Те, кто в ответственное время покидает свою страну, видимо, считают своей Родиной другое государство», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Собчак поясняла, что не собирается эмигрировать, а отправилась в запланированный отпуск с ребенком.
«Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт. Муж в Москве – приходите завтра на его «Дядю Леву», он там играет. Репетирует и готовит театр к открытию», – указывала она.
Западные СМИ рассказали о секретном пути передачи оружия на Украину
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Руководитель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли побывал на секретном аэродроме рядом с украинской границей, откуда поставляют оружие в эту страну, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Пентагона.
Милли пронаблюдал лично за поставкой оружия на Украину, на аэродроме он встретился с военными и посмотрел, как проводится транспортировка вооружений, сказал собеседник CNN, передает РИА «Новости».
Утверждается, что в последние дни на этом аэродроме, расположение которого не сообщается, число рейсов увеличилось с нескольких до 17 в день.
Представитель Пентагона уточнил, что российские военные не пытались пресечь эти поставки, но есть опасения, что этот канал может быть под прицелом «по мере продолжения наступления».
По этим данным, Киеву отправлена помощь из 14 стран, подавляющая ее часть – из США на сумму 240 млн из 350 млн долларов, выделенных на эти цели. В числе доставленного – «бронебойные» средства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране.
В Москве предупредили о последствиях попадания немецкого оружия на Украину
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Российскую сторону разочаровало решение немецкой о поставках оружия Украине, оно может попасть в руки террористов, заявил директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
«Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, что было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР», – сказал Тяпкин в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что у России вызывает серьезную озабоченность тот факт, что поставленное на Украину оружие «в нынешней ситуации может стать легкой добычей для террористов и мародеров».
Представитель ведомства добавил, что правительство Германии, несмотря на заверения в приверженности процессу исторического примирения между немецким и российским народами, «полностью солидаризировалось с антироссийской позицией «коллективного Запада» и целенаправленно перекрывает существовавшие каналы сотрудничества и профильного диалога во всех сферах».
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине. Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии.