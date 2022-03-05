Во Владивостоке задержали украинского моряка из-за призывов к экстремизму

Украинского моряка с судна МSC RICARDA задержали во Владивостоке по подозрению в распространении экстремистских материалов в соцсетях, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По данным ведомства, юноша – уроженец Херсона. Он задержан во Владивостоке, на него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», – передает РИА «Новости».

По данным Российского профсоюза моряков, юноша, предварительно, распространял экстремистские материалы в социальных сетях.

«Судно... стояло во Владивостоке с 27 февраля по 4 марта, и моряка гражданина Украины Вадима Игнашова задержали. Но задержали его не за гражданство. В противном случае нужно было бы задерживать и троих других граждан Украины с этого же судна и экипажа. Вадима Игнашова задержали за совершенно конкретное правонарушение: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», – отметил глава первичной профсоюзной организации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков Петр Осичанский.

По его словам, на данный момент рано говорить о наказании, идет процесс выяснения всех обстоятельств. «Хочется надеяться, что для Вадима все закончится благополучно. Он парень молодой, сумеет сделать правильные выводы из своего поведения... Я добился свидания с ним на 10 минут. Вадим выглядел хорошо, держался спокойно, улыбался. Я спросил, есть ли у него жалобы, нужно ли что-нибудь принести. Он сказал, что обращаются с ним хорошо, питание нормальное, жалоб на здоровье нет», – рассказал Осичанский.

Глава организации также добавил, что позже встретился с его адвокатом, стороны обговорили линию защиты. Договорились также, что профсоюз приготовит нужное из бытовых принадлежностей или еды.

«Национальность для нас не имеет никакого значения. Поэтому я убежден, что у Вадима все будет хорошо, в том числе и потому, что в это трудное время мы поддерживаем его», – резюмировал Осичанский.

В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России. В тот же день поправки в законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях ВС России приняли в Госдуме, после чего закон о наказании за фейки про российскую армию одобрил Совет Федерации.

Ранее Минобороны России призвало не распространять недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине. В министерстве отметили, что по мере успешного выполнения задач российскими военными нарастает число «истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой «диванными войсками Украины» в социальных сетях».