ФОМ зафиксировал рост поддержки россиянами спецоперации на Украине

|
28 марта, понедельник | Последнее обновление — 15:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Германия заявила об отказе стран G7 платить за энергоресурсы в рублях
Разделы
Вернутся с фронта сто пятьдесят тысяч мужчин, которые уже сейчас обнуляют бессмысленные ценности инстаграм-тщеславия. А придя, обнулят остальную шелуху. Кто осмыслит все это? Уж точно не певица Монеточка или Иван Ургант.
Подробности...
Разложение происходит на уровне смыслов, на уровне идей. Новая методика ведения войны, одним из проявлений которой и является информационная война, делает акцент на идею, на «захват воображения». Захватывается общество, которое влияет и на армию, как производную от этого общества.
Подробности...
Если случится худшее и коллекции не вернут – то это станет самым катастрофическим событием в истории музейной России после того, что натворили немецкие варвары в годы Великой Отечественной войны.
Подробности...
В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
Подробности...
В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...
В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
ФОМ зафиксировал рост поддержки россиянами спецоперации на Украине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
За прошедший месяц среди россиян выросла поддержка спецоперации на Украине до 73%, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
По состоянию на 27 февраля решение о начале специальной военной операции на территории Украины считали правильным 65% россиян, к 20 марта – 73%, следует из данных на сайте ФОМ.
«На вопрос о целях России ответ «обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО» дали 71%, «защитить население ДНР и ЛНР» – 52%, «изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти» – 21% опрошенных. 10% респондентов выбрали позицию «ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России». Не дали ответа на вопрос 8% участников опроса», – отметили в ФОМ.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос был проведен 18 – 20 марта 2022 года в 53 субъектах России среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Ранее данные опроса ВЦИОМ показали, что спецоперацию России на Украине поддерживает 74% россиян, что на 9% больше, чем по состоянию на 25 февраля.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США объяснили заинтересованность Байдена в Украине
|
|
Президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией, пишет в своем блоге американский журналист Гленн Гринвальд.
Он отметил, что с 2014 года Вашингтон не только подталкивал Киев к энергичной милитаризации, но и отправлял военных советников и сотрудников разведывательных служб для обучения ВСУ. Значительная часть сложного вооружения, которым Соединенные Штаты накачивали республику, попала в руки неонацистских батальонов, интегрированных в ее армию, напомнил автор, сообщает РИА «Новости».
«Все это похоже на форму де-факто экспансии НАТО без официального членства в альянсе», – размышляет Гринвальд.
По мнению журналиста, США наращивали военные возможности Украины, чтобы использовать ее как «прокси» для ведения длительной борьбы с Россией.
На протяжении восьми лет американское правительство в жесткой форме пресекало любые дискуссии о том, что необходимо договариваться с Москвой и избегать конфронтации в Восточной Европе.
«Подводя итог, можно сказать, что администрация Байдена <...> рискует столкнуть две мощнейшие ядерные державы в войне», – считает журналист.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Япония призналась в неспособности присвоить резервы Банка России
|
|
Япония не может реквизировать валютные резервы Центрального банка России, которые хранятся в Банке Японии, в силу отсутствия законодательства, регулирующего подобные меры, заявил на парламентском комитете министр финансов Сюнъити Судзуки.
Судзуки заявил, что «исходя из нынешнего законодательства, в частности, закона о Банке Японии (центральный банк страны), нет установлений, согласно которым можно было бы реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии», передает РИА «Новости».
«Правительство Японии не может реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии», – добавил он, отвечая на вопрос депутата, может ли Токио поступить так, если в России будут конфискованы или национализированы активы японских компаний.
В Банке Японии хранится 33 млрд долларов, что в японских иенах составляет около четырех триллионов, и составляет порядка 6% от общего объема золотовалютных резервов России.
Напомним, Япония заморозила средства ЦБ России в рамках экономических санкций.
Также в Токио решили ужесточить валютное законодательство из-за санкций против России. Кроме того, решение России о продаже газа за рубли вызвало в Японии «непонимание».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцы обвинили Зеленского в попытках спровоцировать третью мировую
Читатели Daily Mail обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского за его просьбу отдать танки и самолеты стран НАТО Киеву.
«НАТО не обязано помогать Зеленскому. Он неправильно разыграл свои карты и разозлил Россию, настаивая на вхождении Украины в альянс. Все это происходит из-за его высокомерия»,– приводит РИА «Новости» мнение читателя под ником Januaryaugust.
«Он отчаянно пытается втянуть в это весь мир», – пишет еще один пользователь.
«Задача этого парня и Байдена – начать третью мировую войну», – считает пользователь Barnhillboy.
«Извини, но мы не хотим ядерной войны», – отметил H8INGITHERE.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО попросил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков».
Между тем, глава британского Минобороны Бен Уоллес в интервью газете The Mail on Sunday заявил, что поставки на Украину сложной военной техники западного производства будут малоэффективны.
Немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщило, что на Украину из ФРГ в пятницу прибыли 1,5 тыс. зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3, а также 8 млн патронов для пистолетов.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Пранкеры предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев. До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия. При этом в реальности Великобритании будет очень сложно логистически передать Украине танки и самолеты, об этом прямо заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
NYT: Соцсети сделали из Украины мем
|
|
Украинскому кризису уделяют много внимания в соцсетях, при этом его используют либо для пропаганды, либо ради получения прибыли, считает журналистка Хейли Фелан, ее эссе опубликовано в The New York Times.
По ее мнению, тема Украины обросла большим числом мемов, что имеет за собой множество не только позитивных, но и плохих последствий. Причиной такого феномена Фелан назвала алгоритмы работы соцсетей, нацеленные на распространение самого прибыльного контента, передает РИА «Новости».
По ее словам, «социальные сети оптимизированы для самых быстрых, самых горячих и самых возмутительных действий», об этом журналистке рассказал Макс Стоссель, советник Центра гуманных технологий, некоммерческой организации, занимающейся переосмыслением цифровой инфраструктуры.
Фелан осудила предложение Илона Маска сразиться с российским президентом за судьбу Украины: по ее словам, из-за такого отношения к информации сложная геополитическая история превращается в соцсетях в простой до абсурдности нарратив.
Журналистка также напомнила о случае, когда в соцсетях «завирусился» снимок палестинской активистки Ахед Тамими, противостоящей израильскому солдату. Фотографию от 2012 года выдали в Сети за изображение украинки, выступившей против российского военнослужащего. По мнению Фелан, упрощение создает благодатную почву для подобных фейков.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети, «такой, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль отреагировал на кадры издевательств ВСУ над российскими военнопленными
|
|
Причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы, безусловно, видели. Эти, как и другие факты, будут проверяться – вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим. Достаточно чудовищные кадры. Безусловно, они нуждаются в правовой оценке, и те, кто принимал участие в этих пытках, подлежат преследованию», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что виновные должны понести ответственность за свои действия. Так представитель Кремля ответил на вопрос, видели ли в Кремле видео с жестоким обращением с российскими военнопленными и планируется ли поднимать вопрос на международном уровне.
В Сети ранее опубликовали ролик, на котором российским военным прострелили ноги. По сообщениям в интернете, это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что грозит украинским националистам за жестокое обращение в отношении пленных военнослужащих и гражданских.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киеве прошли обыски у Михаила Погребинского
|
|
Политолог, основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал об обыске и опроверг информацию о своем задержании СБУ.
«Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моем задержании просто провокация», – заявил Погребинский изданию «Страна.ua».
Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что в субботу вечером у Погребинского прошел обыск, после этого ряд правозащитников сообщили о его задержании.
Напомним, главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев сообщил о своем задержании, написав, что за ним пришли.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Подразделения ВДВ совершили марш в Киевской области
Подразделения Воздушно-десантных войск России совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды, сообщили в Минобороны РФ с представлением видеозаписи марша.
«Подразделения Воздушно-десантных войск совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды, в ходе которого обнаружили и уничтожили беспилотники противника», – передает сообщение ведомства ТАСС.
В Минобороны уточнили, что личный состав в ходе совершения марша преодолел водную преграду по наведенному понтонному мосту и продолжил движение в назначенный район. Во время движения радиолокационной станцией мобильного зенитного ракетного комплекса ВДВ «Стрела» были обнаружены разведывательный и боевой беспилотные летательные аппараты (БЛА) националистов. Беспилотники были уничтожены. Кадры публикует «Звезда».
«В данный момент совершили марш, преодолели водные преграды, заняли оборону. Сбили два летательных аппарата. Один из них оказался боевой, второй – разведчик. Коллектив нашей боевой машины слаженный, все опытные, не первый год в армии, каждый знает свою задачу и задачи своего товарища», – сообщил командир боевой машины Алексей.
Также МО показало кадры развертывания мобильного комплекса связи. Военные связисты ВДВ круглосуточно обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и подразделениями ВДВ.
Ранее сообщалось, что ВКС России за сутки уничтожили 67 украинских военных объектов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине решили устранить Россию из МАГАТЭ
Украина вместе с партнерами работает над устранением России из МАГАТЭ, уменьшения ее роли в организации, сообщила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.
«Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике», – сказала Зеркаль в эфире радио «НВ», передает РИА «Новости».
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии, международная организация для развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.
Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой Россию призывают передать контроль над Чернобыльской АЭС и другими ядерными объектами профильным украинским властям.
Напомним, Россия и Китай голосовали против резолюции. Постпред КНР при международных организациях в Вене Ван Цюнь заявил, что Китай выступил против резолюции Канады и Польши по ядерной безопасности Украины, отмечая, что она выходит за рамки мандата МАГАТЭ и содержит множество политизированных элементов. На Украине заявили об обесточивании ЧАЭС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российский сухогруз в Черном море подал сигнал бедствия
Сухогруз «Омский 205» под российским флагом с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Судно направлялось с грузом из Турции в Ростов-на-Дону. Пострадавший сухогруз взяло на буксир спасательное судно Росморречфлота. «Первым к теплоходу подошло пограничное судно. Затем спасательное судно Росморречфлота «Спасатель Демидов» взяло его на буксир. Ведет его в район убежища – это поселок Героевское, в районе Керчи. Сейчас ведется постоянная откачка воды, работают насосы. Идет борьба за живучесть», – сообщили в ведомстве. Причина, по которой судно получило пробоину, не называется, передает РИА «Новости».
Сухогруз «Омский 205» построен в 1993 году на Красноярском судостроительном заводе, согласно данным сайта MarineTraffic, приписан к порту Петербурга.
Накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в Черном море нет чрезвычайной ситуации, в акватории дежурят минно-поисковые суда. В минувшую субботу начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что при ухудшении погодных условий в северной части Черного моря существует угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств. Он также предупредил, что дрейфующие украинские мины достигнут территориального моря Румынии через четверо суток, а Болгарии – через десять суток.
26 марта Анкара закрывала Босфорский пролив для движения судов. Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации в проливе Босфор похожего на мину объекта. Позднее военное ведомство Турции подтвердило, что объектом оказалась мина старого образца.
19 марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ предупредил, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за обрывов тросов и течения. В ЦОС ФСБ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины «в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и граждан государств Европейского союза». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую опасность ржавые украинские мины представляют для мирных судов всей Европы?
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение с российскими пленными на Украине
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими в Харьковской области Украины, сообщили журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.
«Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее в интернете появились кадры, на которых украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными. На видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. По некоторым данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Крымские татары заявили об угрозах от радикалов на Украине
Радикалы угрожают расправой крымским татарам, проживающим в Херсонской области Украины, если они не выйдут на антироссийские акции, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
«Мне начали массово поступать звонки с Херсонской области, где исторически компактно проживают крымские татары. Наши соотечественники сообщают, что украинские радикалы из числа запрещенной в России экстремисткой организации «Меджлис крымско-татарского народа*» оказывают давление, всячески запугивают и угрожают расправой, в том числе над их детьми, которые обучаются в городах Украины, которые находятся под контролем нацистов или учатся за границей», – передает его слова РИА «Новости».
Умеров пояснил, что радикалы требуют от крымских татар выходить на акции против России, которые затем намерены растиражировать украинские и иностранные СМИ.
«Лидеры меджлиса, сбежав сначала с Крыма, а теперь и из Украины, в очередной раз хотят принести крымских татар в жертву в угоду своим амбициям и обещаниям, данным западным хозяевам», – сказал Умеров. Он призвал соотечественников документировать угрозы меджлиса.
«Доказательства о насилии в отношении гражданского населения, добытые таким образом, будут использованы против нацистов на организованном против них международном трибунале», – заявил он.
Напомним, в Министерстве обороны России сообщили, что российские военнослужащие помогли безопасно покинуть Херсонскую область 90 гражданам России, Молдовы и Украины.
В начале марта из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа были доставлены 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских боевых самолетов и 19 дронов
|
|
За минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе Репки, еще два в районе Городня. В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27», – передает его слова РИА «Новости».
Также были уничтожены 19 украинских дронов и перехвачены пять ракет РСЗО «Смерч» в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области.
«В течение суток 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражено 36 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, а также 23 района сосредоточения украинской боевой техники», – сказал Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники», – добавил генерал.
Ранее МО показало видео работы вертолетов армейской авиации в ходе операции на Украине. Также подразделения Воздушно-десантных войск России совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские войска вышли к южным окраинам Новоселовки
Группировка российских войск в ходе наступления вышла к южным окраинам Новоселовки, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Группировка войск российских вооруженных сил, продолжая успешные наступательные действия, вклинилась на 2 километра вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышла к южным окраинам Новоселовки», – передает его слова ТАСС.
За минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских истребителей и 19 беспилотников.
Также подразделения МТО Вооруженных Сил России в ходе специальной военной операции совершают марши к передовым позициям российских войск в Черниговской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин и Эрдоган договорились о встрече делегаций России и Украины в Стамбуле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле, сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.
«В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс. Президент Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В СПЧ рассказали о состоянии эвакуированных в ДНР жителей Мариуполя
Эвакуированным из Мариуполя в Донецкую народную республику (ДНР) людям объяснили, что они, несмотря на заявления украинских властей, не в плену, а могут ходить в магазины и гулять, рассказала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова.
«Сегодня мы посетили несколько школ, в которых размещены эвакуированные из Мариуполя люди. Они сами выбрали ехать сюда, а не на Украину. Ну хотя бы потому, что не уверены в будущем Украины. А мужчины не хотят воевать. Людям объяснили, что они, несмотря на заявления украинских властей, не в плену, не в лагере. Они могут спокойно ходить в магазины, гулять. Но просто не могут пока покидать город до проверки», – написала Ахмедова в своем Telegram-канале.
Она рассказала, что «люди сегодня тыкались в нас, беспомощно задавая одни и те же вопросы. «А если у меня украинский паспорт, что со мной будут делать в Москве?», «А мужчин будут мобилизовать в республике?», «А мужчин не выпустят из ДНР?», «А мужчин в России посадят в тюрьму?», «А нам больше нельзя будет ездить куда мы хотим?», «А пенсии нам Россия никогда не будет платить, у нас же паспорта Украины?».
Ахмедова добавила, что людям объяснили, что им «не нужны дополнительные документы, после проверки для передвижения вам достаточно вашего паспорта», «Эвакуированных мобилизовать не будут», «Мужчин с женщинами разлучать не будут! Вы не в концлагере!», «Вы пройдете проверку и езжайте куда хотите!», «Россия возьмет на себя социальные обязательства по отношению к вам. Вы – наши люди. На территории Донецкой Народной Республики вы – не беженцы! Вы у себя дома».
«А я смотрю на них и вижу перед собой измученных запуганных людей, с глаз которых медленно спадает пелена неправды. Люди замучены не только обстрелами, страхом и подвалом. Они замучены еще неправдой. Официальная Украина много лгала. И сейчас много лжет о ходе военной операции. Люди верят и не пытаются спасти свои жизни бегством. Им говорят, что в республиках и России их посадят в лагеря и, таким образом, предопределяют их человеческий выбор – они не пытаются спастись в России», – добавила журналистка.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|