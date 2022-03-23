ВЦИОМ зафиксировал рост поддержки среди россиян спецоперации на Украине

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23 марта, среда | Последнее обновление — 14:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Польша объявила о высылке 45 российских дипломатов
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А ведь я помню, как по офисам ходили специальные мытари, проверяли, лицензионный ли у нас стоит на компьютерах Windows. И если пиратский, то страшно наказывали. Вот зачем это было, а? Теперь, надеюсь, такого не будет.
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Чтобы нацизм на Украине был уничтожен и никогда не возродился, мало истребить нацистов и разогнать их батальоны. Нужно искоренить всякую дискриминацию русского языка и русской культуры.
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Украинские чиновники вновь поспорили о целесообразности эвакуации людей из прифронтовых городов под Киевом. О чем это говорит? О том, что они до сих пор не поняли одну простую истину: вовремя проведенная эвакуация равнозначна минимизации потерь среди мирного населения.
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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ВЦИОМ зафиксировал рост поддержки среди россиян спецоперации на Украине
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Спецоперацию России на Украине поддерживает 74% россиян, что на 9% больше, чем по состоянию на 25 февраля, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
«Решение о проведении специальной военной операции России в Украине скорее поддерживают 74% граждан России, по сравнению с 25 февраля доля поддерживающих выросла на 9 п.п. Скорее не поддерживают операцию 17% (на 8 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
При этом представление о целях специальной военной операции сформировалось и остается неизменным на протяжении двух последних недель. «Основная из них – защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (46% опрошенных). Кроме того, считываются цели изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (19%), защитить население Донбасса (17%). О том, что цель специальной военной операции – оккупировать Украину и присоединить ее к России, сообщили 5% опрошенных», – следует из данных опроса.
Также больше половины россиян считают, что реализация предпринятых правительством России мер по стабилизации экономической ситуации в стране скорее позволит снизить негативные последствия санкций (61%), четверть считают, что скорее не позволит (24%). Еще 15% граждан затруднились ответить.
«В случае если в настоящее время в регионе их проживания состоятся массовые выступления протеста, принять участие в них готов каждый десятый россиянин (17.III – 10%). В январе текущего года о готовности участвовать в акциях протеста сообщали 17% опрошенных. Большинство россиян сообщили, что скорее всего не примут участия в подобных акциях (17.III - 85%)», – сказано в сообщении.
По данным на 17 марта, допускают, что в настоящее время в их населенном пункте возможны массовые акции протеста 18% россиян, три четверти считают, что массовые акции протеста маловероятны (17.III – 75%).
Опрос был проведен 25, 27 февраля, 3, 17 марта методом телефонного интервью среди 1600 человек в возрасте от 18 лет.
Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что большинство россиян поддерживает спецоперацию России на Украине и президента Владимира Путина.
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Вован и Лексус озадачили министра обороны Британии «отказом» Украины от «негодных» ПТУРов
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Британский министр обороны Бен Уоллес в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) признался, что у них заканчивается собственный арсенал ПТУРов NLAW из-за поставок украинской стороне.
Пранкеры позвонили Уоллесу от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, в ходе беседы они заявили главе ведомства, что эти ПТУРы часто выходят из строя. Видео беседы опубликовано в YouTube.
«Я также хотел бы попросить больше не поставлять ПТУРы NLAW, поскольку они часто выходили из строя. Для нашей страны это проблема», – сказали пранкеры в беседе.
«А у нас вроде бы все в порядке было. У меня есть вся информация об этих ПТУРах. Мы отправили вам более четырех тысяч штук. И еще на подходе», – ответил Уоллес шутникам.
Он также признался, что у Британии начали заканчиваться собственные запасы ПТУРов, и он каждый день находится в контакте с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.
До этого пранкеры опубликовали другой эпизод беседы с Уоллесом. В этом отрезке они поговорили на предмет поддержки Британией Украины в разработке ядерного оружия.
Ранее сдавшийся боец ВСУ рассказывал, что украинским военнослужащим приходится изучать противотанковые комплексы NLAW с помощью видео из интернета, в результате чего эти комплексы зачастую оказываются бесполезными.
Французские наемники передумали воевать за Украину
Планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения, сообщают французские телеканалы.
Тренировкой наемников занимается бывший французский спецназовец, они проходят в сельской местности рядом с Бордо, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France24.
Часть «новобранцев», наблюдая за ходом спецоперации России на Украине, начинают сомневаться в своих планах.
«У меня такое впечатление, что, если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – сказал один из бойцов.
Другой заявил, что участвовать в конфликте – «не такая уж и хорошая идея», так как у него нет соответствующего опыта.
«Теперь я в большей степени заинтересован в гуманитарной работе», – пояснил он.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что свыше 100 украинских военных и иностранных наемников убиты в результате российского высокоточного удара по центру подготовки украинских сил специальных операций под Житомиром.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Россия одним ударом решила проблему иностранных наемников на Украине.
В ДНР заявили о денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем
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За последние сутки российские войска и подразделения ДНР ликвидировали на донецком направлении 56 украинских военных, сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«На донецком направлении за прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 56 украинских оккупантов, 23 огневых точки, две БМП, одну реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», одну САУ 2С1 «Гвоздика», три бронетранспортера и полевой артиллерийский склад. Захвачены один танк, четыре БМП, два бронеавтомобиля и склад с иностранным вооружением и боеприпасами», – цитирует Басурина «Донецкое агентство новостей».
По его словам, девять военнослужащих 54-й механизированной бригады и шесть из 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.
«На мариупольском направлении подходит к завершению денацификация 36-й бригады морской пехоты, и в ближайшее время она перестанет существовать», – заключил представитель Народной милиции.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российские военные взяли под контроль поселок Урожайное, находящийся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины.
Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.
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СК возбудил уголовное дело против Александра Невзорова
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Журналиста Александра Невзорова обвиняют в распространении фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе, сообщили в СУ СКР.
По данным следствия, Невзоров 9 марта 2022 года на своей публичной странице в запрещенной в Российской Федерации социальной сети и 19 марта 2022 года на канале в YouTube опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе.
«Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети «Интернет», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Против Невзорова было возбуждено уголовное дело. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации), заявили в СК.
Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий.
Ранее на журналиста Александра Невзорова предложили завести уголовное дело за его пост в Instagram* (запрещено в РФ), в котором он прокомментировал прибытие на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали. Его считают одним из лучших в мире в своем деле: он способен поражать цель на расстоянии 3,5 километров.
«На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира», – написал в своем блоге журналист. – «Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82, может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».
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Старший лейтенант подбил украинский Су-25 из ПЗРК и взял в плен летчика
В ходе спецоперации старший лейтенант Алексей Гришин смог подбить украинский штурмовик Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), сообщили в Минобороны России.
Группа Гришина подверглась нападению на земле, также подразделения были атакованы с воздуха огнем Су-25, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение ведомства.
Гришин лично произвел выстрел из ПЗРК по самолету, штурмовик был подбит, а летчику пришлось катапультироваться. После этого летчик был взят в плен, а полученная от него информация дала российскому командованию возможность развить успех в наступлении.
Также проявил себя младший сержант Евгений Балухта, он уничтожил грузовик с 25 националистами и передвижной пункт управления. Благодаря его действиям удалось развить наступление и захватить важные документы, указали в ведомстве.
Капитан Антон Михайлусь обнаружил и обезвредил несколько самодельных мин, часть которых он активировал в тылу противника ночью. Его действия позволили бронетехнике продвинуться для наступления.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российские военные взяли под контроль поселок Урожайное, находящийся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины. После этого в ДНР заявили о денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем.
Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.
Украинские военные попытались покинуть Мариуполь в женской одежде
Некоторые украинские военнослужащие пытаются смешаться с мирными жителями, чтобы выбраться из окруженного Мариуполя, и даже надевают для этого женскую одежду, рассказал командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев.
Кокарев сообщил, что «они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти, они зачастую ходят в женской одежде», передает РИА «Новости».
По его словам, одного военнослужащего задержали в шубе, платье и женских туфлях.
«Клялся, что он мирный житель, что он здесь живет. Ну, по крайней мере, по нему видно, что это боевик», – сказал офицер.
Он добавил, что задержанных допрашивают и отправляют в соответствующие инстанции.
Ранее житель Киева в парике и с макияжем пытался сбежать с Украины, выдавая себя за женщину на границе.
В Минске заявили о готовности Польши взять под контроль запад Украины
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«Польша при поддержке США может организовать провокации на границе с Белоруссией для оттягивания войск с украинского направления. Кроме того, Варшава дает понять о готовности взять под контроль часть Западной Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Ранее в Сети сообщалось о скоплении техники США на польско-белорусской границе.
«Польша давно сосредоточила большую военную группировку в подбрюшье Белоруссии – еще когда прикрывалась якобы защитой от мигрантов. Кстати, сейчас она может снова искусственно создать мигрантский кризис, чтобы устроить провокации на границе», – пояснил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.
По его словам, такими провокациями Польша и США могут попытаться оттянуть часть сил Белоруссии с южного направления. «Впрочем, на Западе должны понимать, что белорусская армия с ракетным вооружением, силами спецопераций и другими подразделениями – это серьезный сдерживающий фактор», – указал эксперт.
Политолог указал, что Минск, будучи готовым к любой эскалации, тем не менее ведет разъяснительную работу через СМИ о том, что США и Польша не имеют цели входить в Белоруссию.
«Власти стараются не повышать уровень тревожности, чтобы не играть на поле противника, который нагнетает обстановку через украинские и западные информресурсы. Вместе с тем Лукашенко четко указывает: Белоруссия не позволит Западу ударить России в спину», – напомнил аналитик.
На фоне этого, заметил Дзермант, Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США, причем – даже «поверх» решения НАТО. «Кроме того, Варшава примет такое решение, если увидит, что Россия продвигается вглубь Украины, а Киев теряет контроль над всей территорией страны», – добавил собеседник.
Ранее в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
В свою очередь Британия выразила намерение разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre, об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес. По словам Уоллеса, эта система обладает средней дальностью, она может «попасть в цель размером с мяч для тенниса со скоростью звука».
Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве заявил, что Европейский союз должен в срочном порядке предоставить Украине оборонительное вооружение.
Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.
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Эксперт раскрыла масштабы геноцида русинов на Украине
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Тысячи молодых русинов, не согласных с политикой запрета русского языка на Украине, пропали без вести, народ подвергся чудовищному геноциду со стороны киевского режима, заявила президент межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге.
«Чудовищная государственная политика дискриминации на Украине касалась не только русскоязычных жителей Донбасса, но и русинов, которые составляли большинство населения Закарпатья. Им также категорически запрещали использовать родной русский язык, а за отказ признавать себя частью украинского народа в СБУ волокли даже 70-летних бабулек. Тысячи молодых русинов, не согласных с такой политикой, начиная с 2014 года просто исчезли. Родные до сих пор ничего не знают об их судьбе», – написала Маргарита Лянге для Telegram-канала «Общественной палаты».
По ее словам, она столкнулась, как журналист, со сложной ситуацией, когда невозможно было обнародовать вопиющие факты со ссылкой на первоисточник.
Лянге рассказала, что русины, которым удалось перебраться в Россию и которые рассказывали фактически о геноциде и том, что на Украине они давно и привычно «люди второго сорта», боялись называть свои имена. Потому что на родине в Закарпатье остались родственники, к которым потом непременно нагрянут националисты, будут издеваться или просто убьют.
По ее словам, на Украине еще с 1996 года существовала госпрограмма «по решению проблем русинов», которая перекрывала им доступ на руководящие должности, открыто декларировала ускоренную украинизацию, запрет на референдум о самоидентификации и усиленное применение уголовной ответственности ко всем несогласным на ассимиляцию.
«Сегодня, когда благодаря России у народа Донбасса появилась надежда на то, что они могут быть свободными и самобытными, русины не случайно напоминают, что и они уже 30 лет как мечтают о такой же свободе и самобытности», – добавила она.
По словам политика и журналиста Владимира Зорина, обращение лидера движения русинов Петра Гецко к президенту России с просьбой поддержать образование русинской автономии в Закарпатье вполне закономерно.
«Плохо живется в Незалежной не только русским, но и близкой им этнической группе русинов. Этот маленький и гордый народ последние несколько десятков лет испытывает на себе прессинг государства, которое сдерживает сохранение культуры, развитие родного языка, право на самоидентификацию», – отметил журналист. Он добавил, что лозунг «Украина – для украинцев» – это тупиковый путь развития, который ведет не к укреплению, а к распаду государства.
Зорин считает, что полное обеспечение прав и свобод на этнокультурное развитие могло бы способствовать денацификации, преодолению русофобии на Западной Украине и в целом в стране. Однако ущемление этнокультурных прав русинов и других этнических меньшинств на Украине никого не волнует в Совете Европы, в целом на коллективном Западе.
«Украина – многонациональное и поликонфессиональное государство по своей сути. Федеративное его устройство, учет интересов регионов, малых и больших народов, поддержка родных языков – непременное условие его благополучия. У Украины был мирный путь решения вопроса этнокультурного многообразия. А Украина вместо федерализации пошла путем дискриминации и геноцида в отношении коренных народов», – отметил он.
Ранее лидер международного центра «Матица русинов» Петр Гецко обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь. По его мнению, если Западная Украина останется в том виде, в котором есть сейчас, то под вопросом будут «стратегия национальной безопасности России, русофобия».
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Удар «Калибрами» из Севастополя уничтожил крупный арсенал оружия ВСУ
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Крупный арсенал вооружения к северо-западу от Ровно уничтожен высокоточным оружием морского базирования, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Он добавил, что в ходе спецоперации ВС России уничтожили 184 самолета и вертолета украинских ВВС, 246 беспилотников, передает РИА «Новости».
Напомним, накануне вечером пользователи Сети опубликовали видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» российским боевым кораблем из акватории Севастополя.
Позже Минобороны опубликовало кадры того, как корабль ВМФ России нанес по украинским военным объектам удар восемью ракетами «Калибр».
Также были уничтожены 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, 1354 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее Конашенков сообщал, что российские военные взяли под контроль поселок Урожайное, находящийся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины. После этого в ДНР заявили о денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем.
Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.
Минобороны показало уничтожение украинской батареи с помощью РСЗО
Минобороны России обнародовало видеозапись с уничтожением артиллерийской батареи ВСУ огневым налетом из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
В ролике, снятом с беспилотника, запечатлен пролет над лесистой местностью. В деревьях заметны несколько украинских буксируемых гаубиц калибра 152-мм, передает РИА «Новости».
Также рядом расположены машины с боеприпасами.
После этого на видео показывается удар со стороны российской РСЗО, позиция украинской батареи покрывается взрывами от реактивных снарядов.
В Минобороны пояснили, что «огневые позиции артиллерии ВСУ, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесен удар».
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка комплексом «Вихрь» с вертолета Ка-52. Также Минобороны показывало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.
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Лавров предупредил об угрозе прямого столкновения НАТО и России на Украине
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В случае отправки миротворцев Североатлантического альянса на Украину начнется прямое столкновение Вооруженных сил России и НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Надеюсь, они понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Глава ведомства указал, что у России есть документальное подтверждение планов Киева по завоеванию Донбасса силой.
«Забывается и то, что украинская власть сконцентрировала на линии соприкосновения 120 тыс. своих военных, что резко активизировались обстрелы, вслух заговорили про план «Б», и как теперь выясняется, такой план «Б» был, есть документ, которые сейчас у нас в руках и который показывал справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется агрессия прямая и будет попытка Донбасс завоевать силой оружия», – приводит слова министра ТАСС.
Он добавил, что у российских граждан есть дух и воля, чтобы защитить собственную страну и обеспечить ее безопасность.
«У нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух, и воля защитить то, что мы сейчас защищаем, и обеспечить надежно и безопасность Российской Федерации, и в не малой степени, может быть даже в более важной степени, достойную жизнь тех, кто хочет жить на Украине, но кто считает себя представителем русской культуры во всех ее проявлениях, как это всегда было в соседних славянских странах», – заключил Лавров.
Минский политолог Алексей Дзермант в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США.
До этого в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
Кедми: Речью в Кнессете Зеленский дискредитировал Украину перед всем Израилем
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«Репутационные потери, который Зеленский нанес украинской власти своим выступлением перед Кнессетом, будет трудно восполнить», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми. Ранее в израильском парламенте назвали речь Зеленского высказыванием «на грани отрицания Холокоста».
«Те, кто проталкивал выступление Владимира Зеленского перед израильским парламентом – Кнессетом, явно не понимали, чего они хотят добиться. Президент Украины продемонстрировал полное непонимание ситуации. В итоге все израильское общество в отношении произошедшего разделилось примерно поровну: одна часть выразила непонимание, замешательство и смущение, а вторая – откровенный гнев», – пояснил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Напомним, что в минувшее воскресенье Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве. При этом во время выступления на нем была футболка с символом «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). В годы Великой Отечественной войны УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения. Были уничтожены десятки тысяч человек. В частности, один из лидеров УПА Роман Шухевич (в 1941–1942 годах замкомандира 201 батальона шуцманшафта СС) несет ответственность за организацию Львовского погрома, унесшего жизни до 5 тысяч евреев.
В своем выступлении Зеленский сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с Холокостом и попросил Израиль о помощи. «Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев», – сказал Зеленский.
«Общественность не могла не отреагировать на «просьбу» Зеленского к Израилю – вести себя с украинцами так, как те вели себя с евреями 80 лет назад. Мы помним, что абсолютное большинство евреев на оккупированных гитлеровцами территориях было уничтожено руками украинских коллаборационистов», – заметил Кедми.
Реакцию общественности и политиков на выступление украинского лидера можно выразить фразой «А чем мы вам обязаны?» – учитывая, сколько раз Украина в ООН голосовала за резолюции, перечащие интересам Израиля, добавил израильский эксперт.
Политолог также заявил, что израильские политики, СМИ и общество уличили Зеленского во лжи, когда он захотел спекулировать на антисемитской теме и заявил, что Вооруженные силы России бомбили монумент жертвам нацизма в Бабьем Яре. Кедми указал, что на самом деле все в Израиле знают, что мемориальный комплекс не пострадал при спецоперации.
«Что касается отказа Израиля передавать Украине наши средств ПВО, то тут есть и прозаическая причина: «Железный купол» не подходит для обороны от полномасштабной атаки, он защищает от эпизодических нападений примитивными ракетами и минометами со стороны террористических отрядов», – добавил собеседник.
Добавим, что депутат Кнессета Симха Ротман назвал тезисы речи Зеленского находящимися «на грани отрицания Холокоста». Ротман написал в Twitter, что не понимает украинский язык и ориентируется на перевод, и если он верен, то «Зеленский просил нас вести себя с украинцами так, как они вели себя с нами 80 лет назад».
«Извините, думаю, нам придется отклонить его просьбу. Все-таки мы моральная нация. А если серьезно, то если Зеленский уже оказался в Израиле с помощью Zoom, стоило бы устроить ему Zoom-тур в Яд ва-Шем (музей памяти о преступлениях Холокоста – прим. ВЗГЛЯД), прежде чем он выступит в Кнессете. Возможно, это избавило бы нас от сравнений», – добавил депутат.
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Мартиросян опроверг информацию, что он заменит Урганта на Первом канале
Шоумен Гарик Мартиросян назвал фейком сообщения в СМИ о том, что он якобы заменит Ивана Урганта на Первом канале.
«Фейк», – написал Мартиросян на своей странице в Instagram* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) и приложил скрин, на котором написано «Гарик Мартиросян заменит Ивана Урганта на Первом канале», передает РИА «Новости».
Ранее в СМИ появились сообщения, что шоу «Вечерний Ургант» заменит другая программа, ведущим которой станет Мартиросян.
Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля. Пресс-служба Первого канала ранее опровергла информацию о закрытии шоу. Сам Ургант сообщал, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется.
Шольц объяснил, как в G20 должны решать вопрос о членстве России
Вопрос об участии России в G20 должны решать все страны-члены этой организации, а не по отдельности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Что касается того, как будет дальше с ВТО и G20, то этот вопрос точно нужно решать со странами, участвующими в этих организациях, а не по отдельности и в индивидуальном порядке», – цитирует Шольца ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения России из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.
Министр развития и технологий Польши Петр Новак сообщал, что польское руководство предложило американской администрации рассмотреть возможность исключения России из G20 из-за ситуации вокруг Украины.
Песков: Спецоперация на Украине идет по плану
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине идет по четкому плану и в соответствии с заранее установленными планами и задачами.
Он отметил, что с самого начала никто и не планировал провести ее за пару дней. Также Песков опроверг сообщения о якобы созданных в России трудовых лагерях для беженцев, передает ТАСС.
«Она [спецоперация] идет строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами», – указал Песков. Отвечая на соответствующий вопрос ведущей в интервью телекомпании Си-Эн-Эн, он подчеркнул, что «никто с самого начала не думал, что [спецоперация на Украине] займет пару дней».
«Это серьезная операция с серьезными целями», – отметил пресс-секретарь президента.
Представитель Кремля напомнил, что главная цель ВС России в Мариуполе заключается в очищении города от националистов. Оккупировать Украину никто не планирует, подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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