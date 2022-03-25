Жителей Донбасса изображали как зомби в книгах украинских националистов

Авторы книг и брошюр, которые украинские националисты распространяли на востоке Украины, изображали жителей Донбасса как нелюдей, рассказал советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

В библиотеках и домах культуры на освобожденных территориях нашли много материалов, прославляющих радикальные организации. В частности, детские книги, где главными героями были члены движения «Правый сектор*»*, пишет РИА «Новости».

«Все издания достаточно качественные, потрачены немалые деньги. Здесь дончане изображены как какие-то зомби, какие-то нелюди», – сказал Гагин.

Он обратил внимание на то, что издание сделано в виде комиксов, чтобы дети могли легче воспринимать навязываемую информацию. «Здесь дончан называют отребьем, уродами и прочим-прочим. Изначально воспитывается неприятие. И неприятие всего русского», – заключил советник главы правительства.

Ранее государственный комитет по ТВ и радиовещанию Украины сообщил о запрете ввоза и распространения издательской продукции, которая была выпущена в России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал россиян быть начеку и проявлять осторожность из-за растущей ненависти к русским и российским гражданам в некоторых западных странах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД