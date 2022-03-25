Власти Японии подтвердили способность ракет КНДР достичь любой точки США

Испытанная КНДР 24 марта межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) при обычной траектории запуска способна преодолеть расстояние более 15 тыс. км и достичь любой точки на территории США, заявил министр обороны Японии Нобуо Киси.

«Расчеты показывают, что дальность может составить более 15 тыс. км в зависимости от веса боеголовки. Таким образом в радиус [действия] попадает вся территория США, включая Восточное побережье», – приводит слова министра обороны Японии ТАСС.

«Это серьезная угроза миру и стабильности Японии и международного сообщества, которая отличается от проводимых до сих пор запусков», – добавил министр.

Накануне КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. По данным северокорейской стороны, МБР «Хвасон-17» стартовала почти под прямым углом, пролетела расстояние около 1090 км, а максимальная высота полета ракеты составила 6248 км.

МБР находилась в воздухе 68 минут, после чего поразила условную цель в Японском море. Как отмечает Минобороны Японии, ракета упала в 150 км к западу от полуострова Осима на самом северном острове Хоккайдо, в пределах японской эксклюзивной экономической зоны.

Это 12-я демонстрация силы со стороны КНДР с начала года. 20 марта вооруженные силы народной республики провели стрельбы из реактивных систем залпового огня, 16 марта произошел неудачный пуск, предположительно, баллистической ракеты. 27 февраля и 5 марта были испытаны системы межконтинентальных баллистических ракет.