Япония назвала ракетный запуск КНДР самым успешным по ряду показателей

Запуск баллистической ракеты, который осуществила КНДР, стал самым технически продвинутым с точки зрения продолжительности полета ракеты и максимальной высоты ее полета, заявили в министерстве обороны Японии.

Ракета КНДР, которая, согласно оценке японского оборонного ведомства, могла быть межконтинентальной баллистической ракетой нового типа, находилась в полете около 71 минуты, преодолела порядка 1,1 тыс. км, а максимальная высота ее полета превысила 6 тыс. километров, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Вице-министр обороны Макото Оники не исключает, что КНДР был проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ракета упала в водах префектуры Аомори. Это уже десятый раз, когда запущенная Пхеньяном ракета или ее части упали в пределах исключительной экономической зоны Японии.

«Мы решительно осуждаем ракетные пуски Северной Кореи и по дипломатическим каналам нам был заявлен протест», – добавил вице-министр.

Ранее сообщалось, что КНДР выпустила снаряд в сторону Японского моря. 5 марта Япония уже обвиняла КНДР в пуске баллистической ракеты.