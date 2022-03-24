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Япония назвала ракетный запуск КНДР самым успешным по ряду показателей
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Запуск баллистической ракеты, который осуществила КНДР, стал самым технически продвинутым с точки зрения продолжительности полета ракеты и максимальной высоты ее полета, заявили в министерстве обороны Японии.
Ракета КНДР, которая, согласно оценке японского оборонного ведомства, могла быть межконтинентальной баллистической ракетой нового типа, находилась в полете около 71 минуты, преодолела порядка 1,1 тыс. км, а максимальная высота ее полета превысила 6 тыс. километров, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo.
Вице-министр обороны Макото Оники не исключает, что КНДР был проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа, передает РИА «Новости».
Отмечается, что ракета упала в водах префектуры Аомори. Это уже десятый раз, когда запущенная Пхеньяном ракета или ее части упали в пределах исключительной экономической зоны Японии.
«Мы решительно осуждаем ракетные пуски Северной Кореи и по дипломатическим каналам нам был заявлен протест», – добавил вице-министр.
Ранее сообщалось, что КНДР выпустила снаряд в сторону Японского моря. 5 марта Япония уже обвиняла КНДР в пуске баллистической ракеты.
Байден поведал об особенностях российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», примененную в боевых условиях на Украине, практически невозможно остановить, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил на встрече с представителями бизнеса, что «у нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты, большой разницы нет, кроме того, ее почти невозможно остановить», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.
Напомним, боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность. Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» была уничтожена хорошо защищенная крупная военная топливная база Украины.
Обещавший «кастрировать» пленных россиян украинский врач отказался от своих слов
Украинский военный врач Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских солдат, попавших в плен, решил отказаться от своих слов, объяснив заявление «эмоциями».
Друзенко написал в соцсетях, что на Украине «никого не кастрируют и не собираются», а его слова – это «эмоции», передает «360» в Telegram.
«Мне очень жаль. Мы спасаем жизни», – добавил он.
Ранее в прямом эфире телеканала «Украина 24» Друзенко призвал кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами».
Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями поручил срочно возбудить уголовное дело в отношении врача. Как ожидается, в скором времени медик будет объявлен в международный розыск для привлечения его к уголовной ответственности.
Член СПЧ Александр Брод заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «на Украине жестокость применяется не только к российским солдатам, но и по отношению к собственным гражданам, особенно в Донбассе, эти факты необходимо документировать, чтобы в дальнейшем они были рассмотрены в рамках судебных процессов».
Анонсирован выпуск нового и модернизированного ракетоносцев Ту-160
Один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160 будут выпущены в 2022 году, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).
«За одно мы проинспектировали и сверили часы по производству боевой авиации. Казань, как известно, является основным заводом - производителем стратегической авиации для наших Военно-воздушных сил. Здесь, слава богу, идет все по плану, производство готово. По этому году мы ожидаем один модернизированный и один новый самолет Ту-160. Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство», - сказал он.
В ходе визита вице-премьер осмотрел производственные площади авиационного завода и обсудил его дальнейшие производственные планы.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов в ходе заседания коллегии ВПК заявил, что никакой паники в российском оборонно-промышленном комплексе нет, есть все возможности выполнить Гособоронзаказ за 2022 год.
Ранее сообщалось, что модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта – они способны перехватывать цели, находящиеся у него «за спиной».
Напомним, 12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» (в составе ОАК Ростеха) совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М.
В Китае сочли применение ракет «Кинжал» пощечиной для НАТО
Применение гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» для удара по украинским военным объектам стал «пощечиной» для НАТО, пишут китайские СМИ.
Издание Huanqui утверждает, что основным преимуществом этого вооружения является его проникающая способность. Для атаки по железобетонному укреплению советских времен обычные бомбы или крылатые ракеты не подойдут, передает ФАН.
«Первый боевой опыт «Кинжала» был успешным, и удар, который, на первый взгляд, был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО», – пишет портал Sina.com.
Напомним, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» была ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.
В Германии назвали применение «Кинжала» на Украине угрозой для НАТО. Президент США Джо Байден заявил, что российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» практически невозможно остановить.
В Германии назвали применение «Кинжала» на Украине угрозой для НАТО
Применение Россией ракеты «Кинжал» на Украине поставило Запад перед неразрешимой проблемой, отметил обозреватель Герхард Хегман, подчеркнув, что военные эксперты расценивают использование гиперзвуковых комплексов как предостережение президента Владимира Путина в адрес НАТО.
Хегман заявил в материале для немецкого издания Die Welt, что скорость «Кинжала» может превышать скорость звука в 10 раз. Ракета считается практически неуязвимой, поскольку не оставляет времени на реакцию после ее опознавания, передает канал «360».
«Кроме того, ракетой якобы все же можно управлять, несмотря на кратность скорости звука, что еще больше затрудняет защиту. Эксперты уже давно предупреждают о бреши в обороне Запада против российского гиперзвукового оружия», – добавил он.
По его мнению, страны НАТО отдают себе отчет в эффективности этого оружия, против которого у них нет действенных систем отражения.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», примененную в боевых условиях на Украине, практически невозможно остановить. При этом до этого в Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.
Напомним, боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность. Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» была уничтожена хорошо защищенная крупная военная топливная база Украины.
Российские войска взяли под контроль Изюм в Харьковской области
Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что ВС России «продолжают выполнение задач специальной военной операции, к утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области», передает ТАСС.
Ранее в ходе операции в Изюме российские военные взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Боррель назвал неэффективными расходы ЕС на оборону
На данный момент военные расходы европейских стран оцениваются в 200 млрд евро, это вчетверо больше средств, которые тратит Россия на оборону, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Сегодня мы тратим на оборону 200 млрд евро. Это в четыре раза больше, чем тратит Россия. Мы тратим в четыре раза больше, чем Россия, но не так эффективно. И это столько же, сколько тратит Китай», – цитирует Борреля ТАСС.
Он подчеркнул, что Европейскому союзу следует увеличить военные расходы.
В четверг в ЕС заявили о согласовании документа по созданию собственных сил быстрого реагирования в 5 тыс. человек. Документ, разработанный Боррелем, предполагает, что ЕС будет своими силами «дополнять НАТО, которая останется основой безопасности своих стран-членов».
Компания «Сухой» запатентовала истребитель Checkmate
Компания «Сухой» запатентовала новый легкий тактический самолет (ЛТС) с одним двигателем, известный как Checkmate, говорится в тексте патента к новому истребителю, опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
«Дата начала отсчета срока действия патента: 19.07.2021. Дата регистрации: 23.03.2022 <…> Изобретение относится к области авиации, в частности к легким тактическим самолетам, имеющим малую радиолокационную заметность», – приводит текст документа ТАСС.
В патенте отмечается, что хвостовое оперение Checkmate выполнено V-образным, воздухозаборник располагается в нижней части фюзеляжа. Техническим результатом запатентованной компоновки самолета является повышение устойчивости и управляемости истребителя без ухудшения характеристик радиолокационной заметности.
Напомним, в ноябре в Комсомольске-на-Амуре одновременно начались работы по строительству нескольких истребителей пятого поколения Checkmate.
Как заявлял на авиасалоне МАКС-2021 глава «Ростеха» Сергей Чемезов, новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Стоимость летного часа перспективного российского истребителя Checkmate, как сообщал Чемезов, будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.
В Checkmate учли недостатки американского истребителя F-117А Nighthawk
Разработчики нового российского однодвигательного истребителя Checkmate при его создании учли и исправили недостатки американского истребителя-«невидимки» Lockheed F-117А Nighthawk, говорится в тексте патента, опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
В документе отечественный ЛТС сравнивается с американским самолетом Lockheed F-117А Nighthawk, обладающим малой радиолокационной заметностью. «Однако недостатком данного летательного аппарата являются плохие взлетно-посадочные характеристики, а также недостаточная устойчивость и управляемость летательным аппаратом», – передает ТАСС текст патента.
Там подчеркивается, что задачей разработчиков ЛТС Checkmate было устранить недостатки других известных самолетов похожего уровня. «Таким образом, техническим результатом, на достижение которого направлено заявленное изобретение, является повышение устойчивости и управляемости летательного аппарата без ухудшения характеристик радиолокационной заметности», – говорится в документе.
ЛТС Checkmate разработки компании «Сухой» (входит в Объединенную авиационную корпорацию госкорпорации «Ростех») был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Первый полет Checkmate запланирован на 2023 год, а начало серийного производства – на 2025 год.
Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус – 3 тыс. км.
Ранее в четверг сообщалось, что компания «Сухой» запатентовала новый легкий тактический самолет (ЛТС) с одним двигателем, известный как Checkmate.
Напомним, в ноябре в Комсомольске-на-Амуре одновременно начались работы по строительству нескольких истребителей пятого поколения Checkmate.
Как заявлял на авиасалоне МАКС-2021 глава «Ростеха» Сергей Чемезов, новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Стоимость летного часа перспективного российского истребителя Checkmate, как сообщал Чемезов, будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.
Российские хоры поддержали проведение спецоперации на Украине
Российские хоры поддержали решение президента Владимира Путина о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, присоединившись к акции «Zа мир без нацизма».
Об этом сообщается в группе «Кинематографизм» в соцсети «ВКонтакте».
Указывается, что «исполнители всех возрастов, всех регионов, многочисленных вероисповеданий, этнических групп, проживающих на территории страны, единым общероссийским хором выразили чувство поддержки и солидарности».
«Особенно актуально в эти дни звучат слова песни «Поймет народ любой страны – хотят ли русские войны?» в то время, когда многие западные политики легко бросаются словами «третья мировая война» и пытаются вбросить разного рода провокации», – отмечается в записи.
Указывается, что «идея написать песню, в которой выражался призыв к миру, возникла у поэта Евгения Евтушенко осенью 1961 года во время очередной его поездки за рубеж, так как именно во время поездок по странам Западной Европы и Соединенным Штатам Америки ему неоднократно приходилось слышать один и тот же вопрос: «Хотят ли русские войны?».
Ранее в РЖД поддержали специальную операцию России на Украине.
В Кремле переадресовали Минску вопрос о якобы планах Белоруссии ввести войска на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя материал CNN о том, что Белоруссия якобы может ввести войска на Украину, рекомендовал обратиться с этим в администрацию президента республики Александра Лукашенко.
Песков указал, что в заявлении Лукашенко было сказано «об отсутствии таких планов», передает ТАСС.
«Я как пресс-секретарь президента России не могу говорить за Белоруссию все-таки, рекомендую обратиться к моим коллегам в администрации президента Белоруссии», – добавил он.
Кроме того, вопрос задействования сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в специальной военной операции России на Украине не поднимался на площадке этой организации.
Ранее в CNN заявили, что, по мнению США и НАТО, Белоруссия якобы присоединится к спецоперации на Украине.
В Севастополе простились с замкомандующего ЧФ Анатолием Палием
Церемония прощания с заместителем командующего Черноморским флотом капитаном 1-го ранга Андреем Палием состоялась в Севастополе.
Около здания Драматического театра им. Б. Лавренева Черноморского флота, где прошла церемония, собрались сотни человек: военнослужащие и ветераны флота, представители органов власти, общественных организаций, горожане. Перед входом выстроился почетный караул, передает ТАСС.
Во время специальной операции Палий занимался организацией гуманитарных коридоров, обеспечением морально-психологического состояния личного состава, принимал непосредственное участие в боевых действиях на мариупольском направлении.
Палий родился в Киеве, в 1992 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. В 1993 он отказался принимать присягу Украине, остался верен России, уехал на Северный флот. Проходил службу на эсминце «Бесстрашный», БПК «Очаков». В 2008 году участвовал в операции по принуждению Грузии к миру, принимал участие в операции ВС России в Сирийской Арабской Республике.
Напомним, 20 марта замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в ходе проведения спецоперации на Украине в боях за Мариуполь.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине
Госдума приняла постановление о поддержке инициативы о проведении парламентского расследования работы на Украине биологических лабораторий, документ предусматривает создание комиссии для такого расследования совместно с Совфедом.
Из документа следует, что в Госдуме намерены «поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, выдвинутую депутатами (думы)», передает ТАСС.
Комиссия будет состоять из 14 человек. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов пояснил, что состав комиссии «сформирован и согласован без замечаний всеми фракциями».
Сопредседателем комиссии от Госдумы избрана вице-спикер палаты Ирина Яровая.
«Созданная двумя палатами российского парламента комиссия обязана по итогам своей деятельности проинформировать граждан России, дружественных нам государств и все мировое сообщество о реальном положении дел в сфере потенциальных биологических угроз и причастности к ним представителей США и Украины», – отметил Морозов.
Он не исключил, что в ходе расследования «будут установлены факты причастности конкретных высокопоставленных должностных лиц из США и Украины не только к разработке, но и подготовке практического применения биологического оружия, что является военным преступлением и подлежит соответствующей юридической оценке, причем с привлечением международных организаций».
Ранее Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
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Стало известно о работе британцев с ВСУ задолго до поставок ракет NLAW
Британские инструкторы начали обучать украинских военных применению оружия в 2018 году, когда стороны минского процесса пытались урегулировать конфликт мирным путем, а Лондон еще не объявлял о поставках противотанковых гранатометов NLAW, сообщают СМИ.
В городе Волноваха был обнаружен тайник с документами, среди которых – сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов, передает РИА «Новости».
Отмечается, что во дворе дома также найдено большое количество гранатометов NLAW.
Согласно сертификату, выданному королевским танковым полком Великобритании за подписью полковника Эванса, тренинг проходил с 17 октября 2018 по 2 ноября 2018 года. Среди тем – «обучение обращению с оружием». При этом о поставках Украине противотанковых гранатометов NLAW Лондон объявил лишь в начале 2022 года.
Напомним, в 2018 году стороны предпринимали усилия по дипломатическому урегулированию в рамках минского процесса, а страны Запада неоднократно заявляли о поддержке минских соглашений.
Королевский танковый полк Великобритании – это старейшее подобное подразделение в мире, сформированное во время Первой мировой войны после изобретения танка британцами.
Ранее боец ВСУ рассказал о подготовке канадскими инструкторами украинских военных.
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КНДР выпустила снаряд в сторону Японского моря
Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщают южнокорейские СМИ.
Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных, передает РИА «Новости».
Агентство Reuters, которое ссылается на береговую охрану Японии, сообщило, что речь может идти о баллистической ракете. Суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.
Если информация о пуске подтвердится, это станет уже 11-м испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. 5 марта Япония уже обвинила КНДР в пуске баллистической ракеты.