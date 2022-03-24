Госкомпания из Индии купила у России 3 млн баррелей нефти

Эксперт: На рынке нефти может подняться «идеальный шторм»

«Эта авария усугубит дефицит нефти на мировом рынке и, скорее всего, толкнет цены вверх. Это событие, к сожалению, совпало с другими факторами, вроде бомбардировок саудовских нефтепромыслов и постоянных угроз ввести эмбарго на российскую нефть», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее шторм в Новороссийске повредил нефтеналивные терминалы Каспийского трубопроводного консорциума.

«Повредились два из трех выносных терминала, по сути это плавающие выносные терминалы. Танкер подходит и через них загружается нефтью. Такие системы созданы для того, чтобы танкеру не приходилось швартоваться непосредственно к берегу. Там три трубы и одна из них теперь уже точно уйдет на ремонт. Вторую трубу обследуют – скорее всего, она тоже потребует ремонта. В итоге загрузка танкеров, видимо, замедлится в 4–5 раз», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Экономист напомнил, что на мировом рынке и так уже существует дефицит, а теперь весьма крупный игрок – Казахстан – сократит поставки, по крайней мере из Новороссийска. «Именно Казахстан использовал этот терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Он поставлял отсюда около 60 млн тонн. Конечно, он еще может перенаправить нефть на Усть-Лугу или на Баку, но потребуются и время, и дополнительные затраты. В любом случае, авария усугубит дефицит на мировом рынке и, вероятно, толкнет цены вверх», – предположил Юшков.

«Это событие совпало с другими факторами. Например, хуситы бомбардируют нефтепромыслы в Саудовской Аравии. В Евросоюзе постоянно обсуждается, вводить ли эмбарго против российской нефти. Мы видим, что в Европе при этом происходят постоянные забастовки. Там уже рекордные цены на топливо, как и в США. Если события на КТК совпадут с другими факторами, поднимется «идеальный шторм», и цены могут взлететь к 140–150 долларам за баррель. Очень неудачный момент – целый ряд факторов совпали в одно и то же время», – считает Юшков.

«При нормальных условиях, если не будет шторма на море, ремонт одного агрегата продлится от двух недель. Если будет признано, что повреждены два агрегата, то уйдет четыре–пять недель. Если ремонт будет завершен успешно, через несколько недель КТК опять сможет отгружать танкеры с казахской нефтью», – пояснил экономист.

Ранее стало известно, что аномальный шторм в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума привел к серьезным повреждениям инфраструктуры этого крупнейшего нефтяного хаба. Как передает НТВ, смещены силовой каркас и защита одного из трех выносных причальных устройств. Сейчас специалисты, включая водолазов, оценивают последствия случившегося. По предварительным данным, повреждения действительно серьезные.

Глава КТК Николай Горбань сообщил, что замена поврежденного оборудования на одном из выносных причальных устройств займет минимум несколько недель: «Минимальный срок ремонта – три недели. Это при условии благоприятных погодных условий и оперативного подхода танкера для промывки линий. На сегодняшний день пока по подходу танкера у нас нет информации, мы ожидаем, что к вечеру может быть что-то появится от наших партнеров».

По его словам, возможна остановка отгрузок нефти. «Пока два ВПУ (выносные причальных устройства) в работе, поставки будут производиться штатно. Сегодня вечером у меня будут результаты по обследованию оставшихся двух ВПУ и всех шлангов на этих ВПУ», – добавил глава КТК.

Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, организовано проведение проверки, разлива нефтепродуктов не произошло.

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