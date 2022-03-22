Нуланд: США не просили партнеров в ЕС и Индию прекратить поставки нефти из России

США не просили европейских партнеров, а также Индию прекратить поставки энергоносителей из России, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время визита в Нью-Дели телеканалу NDTV.

«Мы прояснили (в ходе встреч Нуланд в Нью-Дели – прим.ВЗГЛЯД), что мы понимаем, что это (поставки нефти – прим. ВЗГЛЯД) не то, что можно немедленно прекратить. То же мы прояснили с нашими европейскими союзниками, которые все еще слишком зависимы от российских энергоносителей», – приводит ТАСС слова Нуланд.

При этом США стремятся работать над тем, чтобы найти другие источники энергоносителей.

«Мы хотим работать вместе, чтобы со временем найти альтернативные источники. И это то, что мы надеемся сделать с Индией, касается ли это сотрудничества в сфере безопасности или в сфере энергетики», – подчеркнула она.

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что его страна в апреле – декабре 2021 года импортировала из России менее 1% сырой нефти. По его словам, основные поставщики сырой нефти в Индию – Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Нигерия и США.

Нуланд прибыла с визитом в Нью-Дели в понедельник, у нее прошла встреча с первым замглавы индийского МИД Харшем Вардханом Шринглой. В пресс-релизе по итогам этой встречи индийское внешнеполитическое ведомство сообщило, что стороны договорились вместе действовать для укрепления глобального партнерства между Нью-Дели и Вашингтоном.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США подталкивают Европу к опасному шагу против России.

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