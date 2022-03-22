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22 марта, вторник | Последнее обновление — 17:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков ответил на вопрос о реформировании органов власти на Украине
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Нуланд: США не просили партнеров в ЕС и Индию прекратить поставки нефти из России
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США не просили европейских партнеров, а также Индию прекратить поставки энергоносителей из России, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время визита в Нью-Дели телеканалу NDTV.
«Мы прояснили (в ходе встреч Нуланд в Нью-Дели – прим.ВЗГЛЯД), что мы понимаем, что это (поставки нефти – прим. ВЗГЛЯД) не то, что можно немедленно прекратить. То же мы прояснили с нашими европейскими союзниками, которые все еще слишком зависимы от российских энергоносителей», – приводит ТАСС слова Нуланд.
При этом США стремятся работать над тем, чтобы найти другие источники энергоносителей.
«Мы хотим работать вместе, чтобы со временем найти альтернативные источники. И это то, что мы надеемся сделать с Индией, касается ли это сотрудничества в сфере безопасности или в сфере энергетики», – подчеркнула она.
Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что его страна в апреле – декабре 2021 года импортировала из России менее 1% сырой нефти. По его словам, основные поставщики сырой нефти в Индию – Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Нигерия и США.
Нуланд прибыла с визитом в Нью-Дели в понедельник, у нее прошла встреча с первым замглавы индийского МИД Харшем Вардханом Шринглой. В пресс-релизе по итогам этой встречи индийское внешнеполитическое ведомство сообщило, что стороны договорились вместе действовать для укрепления глобального партнерства между Нью-Дели и Вашингтоном.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США подталкивают Европу к опасному шагу против России.
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МИД: Высказывания Байдена ставят российско-американские отношения на грань разрыва
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Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина.
«Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
«При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования», – добавили в МИДе.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
СМИ: США отправили на Украину тайно закупленные советские средства ПВО
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США передают украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали «десятилетия назад», сообщила газета Wall Street Journal.
Сообщается, что среди отправленного вооружения – зенитный ракетный комплекс «Оса», однако систему С-300, полученную в свое время из Белоруссии, американцы направлять на Украину не планируют, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».
Также, по данным WSJ, США приобретали единичные экземпляры средств ПВО, которые Советский Союз использовал сам и продавал в другие страны в ознакомительных целях.
США и их союзники предоставили Украине сотни переносных зенитных ракетных комплексов, которые эффективны против авиации, действующей на малых высотах. Теперь они ищут знакомые украинским силам средства борьбы с более высотными целями, сказано в публикации.
Ранее в Госдуме призвали Конгресс США объявить импичмент Байдену, поскольку оружие, которое США поставляет на Украину, попало в руки нацистского батальона «Азов».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
Напомним, администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
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Эксперт предупредил о намерении Запада передать замороженные российские активы Киеву
Запад намерен передать замороженные российские активы Украине, чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение и арест, выразил мнение председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.
«В краткосрочной перспективе шансы у России вернуть в ближайшее время свои деньги весьма незначительны. Для этого потребуется полностью урегулировать ситуацию на Украине с учетом позиций всех трех сторон, включая и cтраны Евросоюза. Кроме того, остро стоит вопрос – кто будет компенсировать ущерб, нанесенный в ходе спецоперации, и у Запада есть, к сожалению, намерения, передать замороженные активы Украине», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом специалист отметил, что для Банка России заморозка активов означает ограничение возможности использовать ресурсы для проведения валютных интервенций в поддержку рубля и для погашения внешних долговых обязательств.
«ЦБ сейчас предстоит титаническая юридическая и политическая работа по защите права распоряжаться своими активами. И госпожа (глава ЦБ Эльвира) Набиуллина, при которой данная ситуация стала в принципе возможной, была оставлена на своем посту, в том числе, для проведения «работы над ошибками», – добавил Богданов.
В минувшее воскресенье власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран.
Ранее сообщалось, что в связи с санкциями, введенными против России из-за ситуации на Украине, с 24 февраля в Нидерландах заморожены российские активы объемом более 200 млн евро (около 220 млн долларов).
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Тем временем США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Создание термоядерного реактора в США оказалось под угрозой из-за санкций
Антироссийские санкции могут разрушить планы по созданию термоядерного реактора в США, сообщают местные СМИ.
По информации портала Axios, компания Commonwealth Fusion Systems (CFS), занимающаяся разработкой этого проекта, рискует столкнуться с проблемами в поставках высокотемпературных сверхпроводников, передает РИА «Новости».
Основной производитель – российское предприятие SuperOx, и с учетом массового бойкота со стороны иностранных предприятий из-за спецоперации на Украине это сотрудничество тоже оказалось под угрозой.
Представитель CFS Кристен Каллен отказалась подтвердить или опровергнуть, что американская сторона прекратит закупки. Однако она отметила, что еще до обострения ситуации компания диверсифицировала поставки сверхпроводников, а продолжающийся кризис сделал эти меры актуальнее.
В CFS подчеркнули, что сроки достижения энергетической эффективности реактора остаются прежними: на положительный баланс планируют выйти к 2025 году.
Ранее в Китае указали на просчет США в связи с санкциями против России.
Венгрия отказалась поддерживать энергетические санкции против России
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Венгрия не будет поддерживать введение широких санкций Евросоюза против России в области энергетики, также страна не будет направлять на Украину свои вооружения, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, беседуя с журналистами в перерыве совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.
«Мы не поддержим санкции, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии», – сказал Сийярто. Он подчеркнул, что в настоящее время отказ от российских нефти и газа для его страны «красная линия», переступать через которую венгерское правительство не будет. Видеозапись разговора главы МИД Венгрии с журналистами опубликована на его странице в Facebook* (соцсеть запрещена в России; она принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской), сообщает ТАСС.
Сийярто добавил, что Венгрия не будет блокировать поставки оружия на Украину другими европейскими странами, но сама не станет направлять туда свои вооружения. Он напомнил, что такие грузы считаются военными и могут стать целью нападения.
«Мы не хотим подвергать ни Венгрию, ни людей, проживающих на Украине, в том числе [этнических венгров] в Закарпатье, такому риску», – пояснил Сийярто.
В то же время он отметил, что Будапешт не может запретить правительствам других государств направлять вооружения на Украину на основе двусторонних договоренностей. Министр добавил, что Венгрия хочет остаться в стороне от конфликта на Украине. Поэтому правительство Венгрии разделяет позицию, которой до сих пор придерживалось руководство НАТО относительно призывов к созданию на Украине запретной для полетов зоны. По его словам, Венгрия выступает против подобных предложений, поскольку они могут привести «к боевым действиям в воздухе».
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Евросоюз обсуждает возможность полного отказа от российского газа в течение двух лет.
До этого крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
Захарова высмеяла слова Псаки об уходе западных организаций из России
Официальный представитель МИД Мария Захарова саркастически прокомментировала высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из России.
«Как и «Северный поток – 2» – трубопровод сам решил не пропускать через себя газ», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Псаки заявила, что власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение.
Как отметил заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов выразил мнение, что иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету.
СМИ: Лондон намерен временно взять на себя управление «дочкой» Газпрома
Британское правительство готовится временно взять на себя управление «дочкой» Газпрома Gazprom Marketing & Trading Retail, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Издание сообщает, что отдел розничных поставок Газпрома Gazprom Marketing & Trading Retail, у которого более 30 тыс. бизнес-клиентов, может подпасть под «специальный режим управления» Лондона, передает РИА «Новости».
Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против РФ, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия создавала защиту от санкций Запада.
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МИД: Российско-американские отношения находятся на грани разрыва
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Отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что накануне «была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило (российско-американские) отношения на грань разрыва», передает ТАСС.
«Нет ничего сверх того, что там было сказано. Я еще раз подчеркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США», – указал замминистра.
Рябков подчеркнул, что Вашингтону «нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями», а также «надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», чтобы сохранить отношения с Москвой.
Он также подчеркнул, что действия США никак не влияют на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской военной операции на Украине.
Ранее в МИД заявили, что посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания американского лидера, потому что является мудрым и культурным международным деятелем.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
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В МИД рассказали об уговаривающих другие страны прекратить контакты с Россией послах США
Американские послы и делегации маниакально уговаривают другие страны изолировать Россию и прекратить с ней все контакты, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».
Рябков заявил, что «американские послы, делегации колесят по миру с одним и тем же сигналом: «никаких контактов с Россией, Россия должна быть изолирована», передает ТАСС.
Он отметил, что это «маниакальное стремление навязать всем свой взгляд на мир».
Замглавы МИД подчеркнул, что иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени, закончатся плачевным образом. Он также отметил, что партнерами и друзьями Москвы являются все здравомыслящие силы в мире.
«У нас нет страха перед будущим. Мы всегда преодолевали любые трудности. Трудности закаляют. Есть возможность нормально работать», – подчеркнул Рябков.
Он констатировал, что коллективный Запад объявил России экономическую и информационную войну, но страна преодолеет эти трудности, соответствующая работа уже ведется.
Напомним, президент США Джо Байден заявлял, что США продолжат добиваться изоляции экономики России.
ФРС: США будет нелегко стабилизировать экономику
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Правительству США будет нелегко добиться в геополитических условиях «мягкой посадки» национальной экономики, удержав ее от скатывания к рецессии, заявил руководитель Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джером Пауэлл.
«Спешу добавить: никто не ожидает, что обеспечение «мягкой посадки» будет несложным в нынешнем контексте. В нынешнем контексте очень немногое является несложным. А денежно-кредитную политику зачастую называют тупым инструментом, неспособным обеспечить хирургическую точность. Мои коллеги [в ФРС] и я сделаем все возможное, чтобы добиться успеха в решении этой сложной задачи. Стоит заметить, что сегодня экономика [США] очень сильна и хорошо подготовлена к тому, чтобы справиться с более прижимистой денежно-кредитной политикой», – заявил Пауэлл на конференции одной из ассоциаций американского бизнеса в Вашингтоне, передает ТАСС.
В своем выступлении он задался вопросом о том, «насколько вероятно, что денежно-кредитная политика способна привести к снижению инфляции без провоцирования рецессии» в Соединенных Штатах. «Наша цель – восстановить стабильность цен, содействуя обеспечению еще одного долгого периода расширения (то есть роста американской экономики – прим. ВЗГЛЯД) и прочного рынка труда»,– заверил глава ФРС.
Ранее экономист Егор Клопенко заявил, что многие страны задумались о переходе во взаимных расчетах на национальные валюты из-за сомнений в способности Вашингтона вернуть долги в условиях начинающейся рецессии в экономике Соединенных Штатов и гигантского размера госдолга США.
Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Идея Саудовской Аравии о продаже нефти за юани встревожила экспертов в США. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.
В прошлую среду глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. 10 марта американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
Глава Нафтогаза: Украина продолжит транзит газа из России
Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что страна будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно.
«Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине. На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа... Как глава компании, я должен предоставлять бесперебойный транзит, пока у нас есть техническая возможность предоставлять такой транзит», – заявил Витренко в интервью Bloomberg TV, сообщает РИА «Новости».
Глава Нафтогаза также заявил, что российские силы в ходе спецоперации на Украине стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа через страну.
Ранее крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
Белый дом: Власти США не просили компании уходить из России
Власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу (из России). Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению», – сказала Псаки, отвечая на вопрос, есть ли у администрации США позиция по поводу присутствия американских компаний в России, сообщает РИА «Новости».
Ранее заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов выразил мнение, что иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету.
Байден заявил об отсутствии биологического и химического оружия в Европе
Президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
«Это просто неправда, я гарантирую», – сказал Байден на встрече с представителями бизнеса, сообщает РИА «Новости».
По его словам, Украина также не располагает подобными средствами. Как заявил Байден, российские власти обвиняют США и Украину не просто так, «это явный признак, что он (президент России Владимир Путин) рассматривает использование обоих этих видов».
Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
Fitch: Стоимость газа в Европе в среднесрочной перспективе может оставаться высокой
Цены на газ в Европе в среднесрочной перспективе из-за ограничения предложения со стороны Газпрома, низкого уровня запасов в европейских подземных газохранилищах и намерения Евросоюза снизить энергетическую зависимость от России могут оставаться высокими, сообщили аналитики агентства Fitch.
«Возросшие ожидания относительно цен на газ на Title Transfer Facility (TTF) (крупнейшем европейском хабе – прим. ВЗГЛЯД) отражают ограниченное предложение на европейском рынке из-за сокращения экспорта со стороны контролируемого Россией Газпрома, низкий уровень запасов (в подземных газохранилищах – прим. ВЗГЛЯД) и намерение Евросоюза снизить энергетическую зависимость от России, сосредоточившись на дополнительных поставках сжиженного природного газа (и экономии энергии и загрузке ветровых и солнечных станций) в краткосрочной перспективе, что должно поддержать более высокие цены на европейском рынке газа в среднесрочной перспективе», – пишут аналитики, передает РИА «Новости».
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что отказ от газа из России может привести к отключению отопления в Германии следующей зимой.
7 марта вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу и не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков. Он также обратил внимание, что контракт на транзит газа через Украину исполняется российской стороной на 100%, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год.
Кроме того, Новак предупредил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, цена барреля может превысить 300 долларов, заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа.
Напомним, что цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник опустилась ниже 1 тыс. 200 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 15 марта.
Песков ответил на заявление Байдена о якобы планируемых Россией кибератаках
Российская сторона не намерена заниматься кибератаками на объявившие антироссийские санкции страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Российская Федерация, в отличие от многих западных стран, в том числе и Соединенных Штатов, бандитизмом на государственном уровне не занимается», – заявил Песков в ответ на вопрос, допускает ли Москва возможность использования кибератак на западные страны, передает РИА «Новости».
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у Белого дома есть разведданные о якобы подготовке Россией кибератаки против США в ответ на санкции.
До этого американские СМИ сообщали, что антироссийские санкции могут разрушить планы по созданию термоядерного реактора в США.
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