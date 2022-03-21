Стало известно о намерении стран ЕС запретить поставки нефти из России

Страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы, сообщили источники Reuters.

«Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имен», – приводит РИА «Новости» слова неназванного высокопоставленного европейского дипломата.

Как утверждается в публикации, несмотря на четыре этапа санкций Евросоюза, Россия «не изменила курс в отношении Украины», в связи с этим страны Европы должны решить, вводить ли эмбарго на поставки нефти из России. Неназванные дипломаты сообщили Reutersу, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении таких ограничительных мер, а Германия предостерегает от поспешных действий, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.

По словам неназванных европейских дипломатов, эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия». В понедельник санкции обсудят министры иностранных дел Евросоюза.

Накануне в Германии выступили против отказа от российских энергоресурсов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В свою очередь президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из России угрожает Германии и ЕС.

Депутат Европарламента Тьерри Мариани предупреждал, что если ЕС решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для сообщества катастрофой. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. При этом он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают с партнерами в Евросоюзе и за его пределами над обсуждением возможных альтернатив российским энергоресурсам.

Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.

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