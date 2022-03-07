Германия временно вывела из-под санкций российские энергоресурсы

Поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Все наши шаги построены таким образом, чтобы сильно ударить по России и быть устойчивыми в долгосрочной перспективе. Европа намеренно вывела поставки энергоносителей из России из-под санкций. В настоящее время нет другого способа обеспечить энергообеспечение Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности. Поэтому это имеет существенное значение для услуг, представляющих общий интерес, и повседневной жизни наших граждан», – его слова приводит пресс-служба кабмина ФРГ, передает РИА «Новости».

Шольц добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.

«Федеральное правительство уже несколько месяцев работает со своими партнерами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив российской энергии. Но это не происходит в одночасье. Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией», – уточнил глава правительства ФРГ.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне событий на Украине считает необходимым выработать общую европейскую энергетическую стратегию, предназначенную для снижения зависимости от поставок энергоресурсов из России.