В правительстве поддержали легализацию майнинга в России

Инициативу партии «Новые люди» по легализации майнинга в России поддержал вице-премьер Александр Новак, назвав вопрос своевременным.

«Основным ресурсом для майнеров является электроэнергия. В России для майнинга практически идеальные условия с учетом ее доступности. Майнинг криптовалют позволил бы дополнить федеральный бюджет новыми доходами в объеме до 30% от нынешнего. С учетом нынешних валютных ограничений – это просто находка для экономики. Плюс, это новые рабочие места, инвестиции, проекты», – сказал на правительственном часе депутат от партии «Новые люди» Антон Ткачев.

Новак поддержал инициативу и предложил разработать качественное законодательство в этом направлении, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Я поддерживаю идею по легализации майнинга в России. В том числе это полезно и для нашей энергетической отрасли. Пока майнингом занимаются зачастую с использованием серых схем. Это негативно влияет как на энергетическую отрасль, так и на потребителей, включая наших граждан, а также на экономику в целом. Используются электросети, которые зачастую не предназначены для передачи электроэнергии в таком объеме. Майнеры не платят налоги. Поэтому, безусловно, процесс майнинга должен быть легализован. Для этого у нас есть все возможности. Есть достаточное количество свободных электрических мощностей и в сетевом комплексе, и в генерирующем, которые компании готовы предоставить для соответствующего использования», – заявил зампред правительства.

Сегодня Россия занимает третье место в мире по объему майнинга. «Новые люди» уверены, что при правильном использовании этой технологии можно многократно его приумножить. Это не только позволит получать больше доходов в бюджет, но и даст стимул к развитию предпринимательства.

«Чтобы не вешать на государство финансирование еще и энергетики, предлагаем самим предприятиям найти возможности для дополнительного дохода. Такой возможностью может стать майнинг криптовалюты. Это позволит конвертировать свободные мощности в деньги, которые можно использовать для компенсации выпадающих доходов от снижения тарифов. И в качестве инвестиций для развития самих предприятий», – считает депутат от «Новых людей».

Также партия «Новые люди» предлагает дать возможность предпринимателям оплачивать электроэнергию и газ по факту и субсидировать энергопоставщиков. Все они страдают сейчас из-за санкций.

«Во многих производствах затраты на электричество и газ являются весьма значительными. В этой связи необходимо отменить практику внесения авансовых платежей за энергоресурсы. Дать возможность предпринимателям оплачивать электроэнергию и газ по факту. А на ближайшие два-три года тарифы для предприятий снизить до уровня тарифа для физических лиц. Это стало бы очень существенной поддержкой бизнеса в это нелегкое время», – заявил Ткачев.