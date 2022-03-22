В Германии назвали применение «Кинжала» на Украине угрозой для НАТО

Применение Россией ракеты «Кинжал» на Украине поставило Запад перед неразрешимой проблемой, отметил обозреватель Герхард Хегман, подчеркнув, что военные эксперты расценивают использование гиперзвуковых комплексов как предостережение президента Владимира Путина в адрес НАТО.

Хегман заявил в материале для немецкого издания Die Welt, что скорость «Кинжала» может превышать скорость звука в 10 раз. Ракета считается практически неуязвимой, поскольку не оставляет времени на реакцию после ее опознавания, передает канал «360».

«Кроме того, ракетой якобы все же можно управлять, несмотря на кратность скорости звука, что еще больше затрудняет защиту. Эксперты уже давно предупреждают о бреши в обороне Запада против российского гиперзвукового оружия», – добавил он.

По его мнению, страны НАТО отдают себе отчет в эффективности этого оружия, против которого у них нет действенных систем отражения.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», примененную в боевых условиях на Украине, практически невозможно остановить. При этом до этого в Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность. Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» была уничтожена хорошо защищенная крупная военная топливная база Украины.