Эксперты пояснили, как можно пользоваться Facebook и Instagram после запрета

Российские пользователи и юридические лица не будут привлекаться к ответственности за вход в Facebook и Instagram или публикацию контента там. Однако некоторые действия в этих соцсетях могут расцениваться как пропаганда и финансирование экстремизма, разъясняют эксперты. В понедельник суд признал Meta экстремистской организацией и запретил принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram.

На заседании суда прокурор заявил, что «использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности. Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta», говорится на сайте Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Это решение означает, что компании Meta будет запрещено открывать отделения в России и вести коммерческую деятельность. Пользователи и юридические лица не будут привлекаться к ответственности за использование Facebook и Instagram на территории России, а именно за вход на данные ресурсы и размещение в нем контента, не противоречащего законодательству Российской Федерации, разъясняет РАЭК.



Однако, согласно антиэкстремистскому законодательству, возможно привлечение к ответственности за выполнение работ или оказание услуг в интересах Meta.Inc, а также за заказ платных услуг (включая размещение рекламы) и осуществление каких-либо платежей в пользу Meta.Inc. Это может быть расцененно либо как участие в деятельности экстремистской организации, либо как финансирование экстремистской организации.

Кроме того, запрещена публичная демонстрация логотипа компании Meta.Inc – это может квалифицироваться как административное правонарушение за пропаганду либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, а в случае его внесения в Федеральный список экстремистских материалов – как производство и распространение экстремистских материалов, говорится в сообщении Российской ассоциации электронных коммуникаций.

В понедельник Тверской суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о запрете в стране деятельности компании Meta из-за ее отказа удалять призывы к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram запрещены на территории страны за экстремистскую деятельность.



Основанием для обращения Генпрокуратуры в суд стало временное снятие запрета для жителей ряда стран на размещение в соцсетях Meta информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников компании. Ранее Роскомнадзор уже ограничил работу Instagram и Facebook в РФ.

Решение суда о запрете деятельности Meta (Facebook и Instagram) в России не распространяется на мессенджер WhatsApp.

Напомним, Роскомнадзор 11 марта ограничил доступ к Instagram на территории России из-за того, что компания Meta разрешила призывать к насилию в отношении российских военных.