Запрет Meta в России не коснулся WhatsApp

В России оценили вероятность передачи турецких С-400 Украине

«Передача таких комплексов третьей стороне противоречит условиям договоров о поставке вооружений. Поэтому их передача повлечет за собой ряд последствий для Турции. Эрдоган на такой шаг не пойдет», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Пентагон подтвердил, что США предлагают Турции передать Украине российские ЗРК С-400.

«Если Турция согласится передать Украине закупленные у России зенитные ракетные комплексы С-400, это может привести к полному прекращению сотрудничества Москвы с Анкарой, поэтому турецкий президент Эрдоган в текущей ситуации не пойдет на такой шаг», – уверен военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Кроме того, для Эрдогана такая помощь Киеву будет означать «политическое харакири». «Турция купила эти комплексы, чтобы организовать свою противовоздушную оборону. Такой шаг вызвал скандал между Анкарой и Вашингтоном. Кроме того, США исключили Турцию из программы производства самолетов F-35 и ввели ряд санкций. В итоге на этом и строилась вся политическая платформа Эрдогана: он демонстрировал турецкому электорату, что является независимым и сильным лидером», – напомнил аналитик.

Собеседник также отметил, что ранее у Украины возникали технические сложности с комплексами прошлых поколений – С-200 и С-300. Это связано с тем, что в 2014 году была нарушена интеграция между Москвой и Киевом, из-за чего обслуживание установок не велось, а гарантийный срок работы комплексов подошел к концу. Кроме того, на Украине нет специалистов, обученных работе с системами С-400, а на их подготовку могут уйти месяцы, а то и годы.

«Что касается непосредственно турецких комплексов, то они по своим техническим характеристикам отличаются от тех комплексов, которые стоят на вооружении ВС России. Это ведь экспортный вариант. Например, дальность применения ракет у турецких комплексов меньше, чем у наших. Кроме того, у России есть множество систем, которые способны уничтожить подобные установки», – подчеркнул Леонков.

Ранее представитель Пентагона сообщил Sky News Arabia, что Соединенные Штаты постоянно ведут переговоры с Анкарой о возможности отказа Турции от С-400 российского производства и передаче их Киеву. Взамен Соединенные Штаты предлагают вернуть Турцию в программу производства американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также отменить ряд санкций. Также о возможности передачи комплексов С-400 Киеву сообщало агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.

В четверг администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы.

Глава Белого дома отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят девять тысяч противотанковых систем, семь тысяч единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов».

Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.

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