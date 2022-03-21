Минобороны назвало провокацией националистов утечку аммиака в Сумах

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21 марта, понедельник | Последнее обновление — 11:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern упал на юге Китая
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США торопятся, им надо успеть провернуть свой ультраглобалистский проект. Но в самый неудобный момент на сцене появляется Россия и говорит: мы тут подумали и решили, что тоже поучаствуем в переменах.
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Отдельного внимания заслуживает решение местных властей запретить использование видеорегистраторов «с целью пресечь разглашение информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и выполнении заданий сил обороны».
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Это ощущение противостояния непознанному, непонятному, пугающему методичному паровому катку, накатывающему откуда-то из сумрака уральских лесов, но главное – идущему вперед, несмотря на потери, сопротивление и сложности, и открывает дорогу к новому «долгому миру», когда мы сможем заняться своими делами.
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Минобороны назвало провокацией националистов утечку аммиака в Сумах
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Утечка аммиака на заводе «Сумыхимпром» в Сумах стала результатом провокации украинских националистов, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало Минобороны России», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
«По заявлению главы Сумской областной администрации, на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались «не в сторону города», – добавил он.
Конашенков напомнил, что еще 19 марта Минобороны официально предупредило о минировании этого предприятия украинскими националистами для совершения провокации с целью обвинений России в якобы применении химического оружия.
«Хочу в очередной раз подчеркнуть - Вооруженные силы Российской Федерации не планировали и не наносят никаких ударов по украинскими объектам хранения или выработки ядовитых веществ. Координаты всех подобных объектов и данные о хранящихся там ядовитых веществах на территории Украины получены нами при захвате боевой документации 4-й бригады украинской национальной гвардии», – добавил он.
«За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим», – подчеркнул генерал.
Ранее в понедельник глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что утечка аммиака произошла на заводе «Сумыхимпром».
Ранее стало известно, что националисты готовят на Украине провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Зеленский обратился к израильскому Кнессету в футболке с символом УПА
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Президент Украины выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, во время выступления на нем была футболка с символом УПА*.
«Мы хотим жить, но наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это не дает нам много места для компромисса», – приводит его слова MIGnews.com.
При этом на видео, которое опубликовало израильское издание Kann News, видно, что Зеленский одет в футболку с символом УПА.
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Ранее историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко обратил внимание на символику на одежде Зеленского. По его словам, символика на футболке Зеленского является «значком УПА* – Украинской повстанческой армии*».
Эта структура появилась в 1943 году на базе Организации украинских националистов (ОУН*), ее члены пользовались помощью фашистов для разведки и диверсий против СССР, одним из лидеров организации был Степан Бандера.
УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
Российские военные в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов
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Военнослужащие спецназа и СОБР Росгвардии в ходе операции по освобождению города Изюма в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, военнослужащие и сотрудники нескольких отрядов специального назначения, а также одного из отрядов СОБР Росгвардии в темное время суток внезапным броском форсировали реку на окраине города Изюма, захваченного националистическими формированиями, и стремительно овладели плацдармом, передает ТАСС.
«В течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки численно превосходящих подразделений украинских ВСУ и националистов, тем самым сковав крупные силы противника и обеспечив установку понтонного моста подразделениями Вооруженных сил Минобороны России. Росгвардейцы приняли основной удар боевиков на себя, умелыми маневрами блокировали бандгруппы, нанесли серьезный урон живой силе и технике противника. Кроме того, в ходе боя они смогли расширить плацдарм, а также взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы», – уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что благодаря грамотным действиям спецназа Росгвардии удалось отбить атаки и удержать плацдарм, выполнить сложнейшую задачу и при этом сберечь жизни солдат и офицеров. За мужество и героизм, проявленные в этом бою, 40 военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам, передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация за ночь уничтожила 62 военных объекта Украины, в том числе баллистическую ракету «Точка-У», украинский вертолет Ми-8 и шесть беспилотников.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Живущий в Донецке американский видеоблогер сделал репортаж из Мариуполя
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Патрик Ланкастер, назвавший себя «первым западным журналистом на территории Мариуполя, подконтрольной России и ДНР», опубликовал в воскресение репортаж из освобожденных от украинских националистов частей города.
Независимый репортер, американский видеоблогер Патрик Ланкастер после 2014 года поселился в Донецке и за это время сделал несколько сотен любительских видеорепортажей о событиях в ДНР. 12 марта Ланкастер показал, как выглядит освобожденная Волноваха.
В начале нового видео показана длинная очередь автомобилей с беженцами, покидающими Мариуполь. Затем репортер продвигается вглубь города, демонстрируя разрушенные кварталы многоэтажек. Местные жители рассказывают Ланкастеру, как обстановка: «Пытаемся выжить ради детей и внуков». На кадрах видно задержанного военными ДНР человека в гражданском, у которого был отобран автомат.
Напомним, 24 февраля на территории Украины началась специальная военная операция Вооруженных сил России совместно с народными милициями ДНР и ЛНР по демилитаризации и денацификации Украины. Мариуполь в первые дни спецоперации был окружен, но укрепившиеся в городе значительные силы ВСУ и украинских националистов из полка «Азов», прикрываясь мирным населением, уже четвертую неделю удерживают город. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как проходит освобождение Мариуполя.
В боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом
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Замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в ходе проведения спецоперации на Украине в боях за Мариуполь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Николаевич Палий. В 1993-м он отказался принимать присягу Украине, остался верен России, уехав на Северный флот. Я дружил с Андреем Николаевичем, <...> он был очень открытым и порядочным человеком», – написал Развожаев в Telegram-канале.
Развозжаев добавил, что Палий пользовался большим авторитетом на флоте, умел найти подход к любому человеку. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в своем Telegram-канале также написала, что лично знала офицера, преданного присяге и Военно-морскому флоту.
«Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-герою была посвящена вся его жизнь. Его любили и уважали подчиненные. Он к каждому умел найти подход. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе. Приношу родным и близким искренние соболезнования. Больно и горько терять таких людей. Светлая память настоящему Офицеру», – написала сенатор.
Как сообщает издание ForPost, под Мариуполем Палий обеспечивал функционирование мирного коридора для выхода из города гражданских лиц.
По одной из версий, Палий погиб от пули снайпера, по другой – от осколочного ранения. Обе версии официально пока не подтверждаются и проверяются. Известно, что на Черноморском флоте готовились документы для присвоения Андрею Палию звания контр-адмирала.
В 1992 году Андрей Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, а в 1993 году отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить на Северный флот. Проходил службу на эсминце «Бесстрашный», большом противолодочном корабле «Очаков». В августе-сентябре 2008 года участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс»
Российские военные завершают разгром украинского нацбатальона «Донбасс», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения российских Вооруженных сил завершают разгром националистического батальона «Донбасс», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, в течение дня ВС продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и совместно с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое.
Конашенков заявил, что удалось уничтожить «до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов». Он добавил, что сейчас идет бой за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Стало известно о гибели воевавших в рядах «Азова» троих грузин
На Украине погибли трое военных Грузии, воевавших в рядах украинской армии, сообщает грузинская телекомпания «Мтавари архи».
По данным телеканала, погибли Бахва Чикобава, Гия Бериашвили и Давид Ратиани, сообщает РИА «Новости».
«Все грузинские ветераны войны и бывшие военнослужащие Вооруженных сил страны за последние годы зачислены в украинский батальон «Азов» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело)», – сообщает телекомпания.
По данным ТВ, Чикобава погиб в Мариуполе, а другие в городе Ирпень.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Минобороны призвали националистов сложить оружие и покинуть Мариуполь
Вооруженные силы России призывают подразделения украинских националистов и иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Призываем подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и по согласованным с украинской стороной гуманитарным коридорам выйти на подконтрольные Киеву территории. При этом всем сложившим оружие гарантируется безопасный выход из Мариуполя и сохранение жизни», – приводит слова Мизинцева ТАСС.
«В случае если должностные лица Киева в очередной раз вас бросят и прикажут умереть как мученикам, мы призываем всех тех, кому дорога и ценна своя собственная жизнь, вы можете это сделать самостоятельно (сложить оружие и покинуть город) и в составе отдельных групп», – добавил генерал.
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации заверил, что командиры подразделений ДНР и ВС РФ будут готовы к такому сценарию и обеспечат безопасный выход боевиков, но только без оружия и боеприпасов, в любой названный район.
Ранее в Минобороны обвинили националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо и Дамаском.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
Накануне жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. В пятницу Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.
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Зеленский подписал указ о едином вещании для всех телеканалов при военном положении
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О реализации единой информационной политики в условиях военного положения», соответствующий указ размещен в воскресенье на сайте главы государства.
«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года «О реализации единой информационной политики в условиях военного положения», – говорится в документе, сообщает ТАСС.
Он называет реализацию такой политики приоритетным вопросом нацбезопасности, ее обеспечение «осуществляется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных или информационно-аналитических передач, на единой информационной платформе стратегической коммуникации – круглосуточном информационном марафоне «Единые новости #UАразом».
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с Россией.
Депутат Кнессета назвал речь Зеленского «на грани отрицания Холокоста»
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Депутат Кнессета Симха Ротман счел тезисы из речи президента Украины Владимира Зеленского находящимися «на грани отрицания Холокоста».
Ротман написал в Twitter, что не понимает украинский язык и ориентируется на перевод, и если он верен, то «Зеленский просил нас вести себя с украинцами так, как они вели себя с нами 80 лет назад».
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«Извините, думаю, нам придется отклонить его просьбу. Все-таки мы моральная нация. А если серьезно, то если Зеленский уже оказался в Израиле с помощью Zoom, стоило бы устроить ему зум-тур в Яд ва-Шем (музей памяти о преступлениях Холокоста – прим. ВЗГЛЯД), прежде чем он выступит в Кнессете. Возможно, это избавило бы нас от сравнений, которые находятся на грани отрицания Холокоста», – добавил депутат.
Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, при этом во время выступления на нем была футболка с символом УПА* (деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Зеленский сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с Холокостом и попросил Израиль о помощи. «Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев», – сказал Зеленский.
Напомним, УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
Военкор: Окраина Мариуполя напоминает сирийский Алеппо и Дамаск
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Окраина Мариуполя напоминает сирийский Алеппо и Дамаск, сообщил российский военный корреспондент Семен Пегов.
«Все пытаются добыть себе продукты пропитания. Действительно, картина и гуманитарная ситуация выглядят жутко. Пейзажи окраин Мариуполя, честно говоря, напоминают мне сирийский Алеппо и Дамаск. Зрелище, конечно, тяжелое. Сотни тысяч людей оказались заложниками неонацистов здесь», – рассказал Пегов в видео из района бульвара Шевченко в Мариуполе, опубликованной в Telegram-канале WarGonzo.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
Накануне жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. В пятницу Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить националистов из Мариуполя.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Украина отвергла предложение России по гумкоридорам из Мариуполя
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Украинская армия в Мариуполе не сложит оружие и не покинет город, заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук изданию «Украинская правда».
«Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне», – приводит слова Верещук ТАСС.
Вице-премьер Украины сообщила также, что Киев уведомил о своем решении ООН и Международный комитет Красного креста, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны Российской Федерации призвали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы.
В Минобороны РФ сообщили, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая 6838 иностранных граждан из 18 государств. С целью спасения человеческих жизней и сохранения инфраструктуры города Мариуполя, руководствуясь исключительно гуманными принципами, Россия 21 марта с 10.00 мск решила открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и в западном направлениях.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
Накануне жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. В пятницу Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.
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Глава Сумской обладминистрации сообщил об утечке аммиака на химзаводе
Утечка аммиака произошла на заводе «Сумыхимпром», сообщил глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий.
«В настоящее время зона поражения составляет около 2,5 км. Под угрозой оказалось село Новоселица», – приводит слова Живицкого ТАСС.
Глава Сумской областной администрации заверил, что в данный момент угрозы для Сум нет, так как воздушные массы движутся не в сторону города. На месте работают аварийные бригады завода и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
В субботу в Минобороны РФ предупреждали, что в Сумах на химическом заводе «СумыХимПром» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей с целью обвинения в случившемся российских военных.
Кроме того, 11 марта в российском внешнеполитическом ведомстве предупреждали о подготовке украинскими радикалами провокаций с токсичными веществами.
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Российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ
Подразделения ВДВ оттеснили с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов, следует из видео Минобороны.
«Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые отступая бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
На кадрах показан ангар с трофейными танками – не менее пяти машин Т-64БВ и Т-72Б. Также российские военные захватили гранатометы немецкого производства Panzerfaust 3, украинские противотанковые ракетные комплексы «Стугна» и ПЗРК «Игла-1».
Кроме того, на видео присутствует большое число стрелкового оружия, в том числе пистолеты-пулеметы MP-38/40, стоявшие в годы Второй мировой войны на вооружении вермахта и частей войск СС.
Всю технику и вооружения десантники передадут подразделениям народной милиции ДНР и ЛНР.
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал, что во время операции по захвату десантниками аэродрома «Антонов» в Гостомеле не применялось десантирование с самолетов, так как в этом не было необходимости.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
НАТО намерено не выпустить военный конфликт за пределы Украины
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Страны НАТО намерены обеспечить то, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы этой страны, поэтому нарастили присутствие на восточном фланге альянса, заявил генсекретарь организации Йенс Столтенберг в интервью NBC.
«Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины. Поэтому мы значительно нарастили военное присутствие на восточном фланге альянса», – приводит его слова ТАСС.
Столтенберг добавил, что союзники по НАТО наращивают свою поддержку Украины, в том числе посредством поставок вооружений, гуманитарной помощи, а также через многомиллиардную помощь ее экономике, передает РИА «Новости».
Он отметил, что помимо этого страны – члены альянса вводят беспрецедентные по своему масштабу санкции против России, которые призваны заставить Москву «уплатить цену за неоправданную и полностью бессмысленную войну против Украины».
Генсек альянса также прокомментировал возможность введения бесполетной зоны над Украиной, в поддержку которой активно выступает официальный Киев. «Альянс поддерживает Украину. В то же время чрезвычайно важно, чтобы мы не допустили перерастания данного конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией», – указал Столтенберг.
В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе.
Между тем в МИДе заявляли о вербовке иностранцев за рубежом для участия в боевых действиях на Украине против России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Экипаж российского Ми-24 уклонился от выпущенного ВСУ «Стингера»
Экипаж российского вертолета Ми-24 при выполнении задач в районе Днепра смог уклониться от прямого попадания выпущенного украинскими войсками «Стингера», сообщило Минобороны.
Ракета взорвалась в районе хвостовой балки, но летчик продолжил полет, передает РИА «Новости».
Затем в течение семи минут группа ударных вертолетов подавила все выявленные украинские огневые позиции, заключили в оборонном ведомстве.
Как рассказал командир российского вертолета Ми-24 Олег Есман, он выяснил, куда идет ракета, и резким маневром ушел от нее.
Есман принимал участие в высадке десанта на одном из украинских аэродромов. Он входил в группу Ми-24, которые должны были расчистить аэродром перед высадкой десантников с вертолетов Ми-8. При пролете Днепра по ним начался очень плотный огонь: по словам Есмана, было порядка 14-15 пусков ракет Stinger.
«При первом же заходе мне в лоб выпустили Stinger. В этот момент расстояние очень маленькое, время на принятие решения было доли секунд. Я просто понял, что надо как-то выжить. Я переложил вертолет в слабый левый крен, увидел, что ракета идет мне в двигатели, и далее резким маневром вправо ушел от ракеты», – рассказал Есман.
Он уточнил, что ракета взорвалась в районе хвостовой балки винтокрылой машины и перебила блоки, в результате чего нарушилось управление, отказали автопилот и приборы. Тем не менее индикаторы продолжали показывать скорость и высоту – и, что самое главное, вертолет мог продолжать огневое воздействие на противника.
Командир вертолета также сказал, что на зачистку аэродрома потребовалось семь-восемь минут. После этого подошла десантная группа, которая смогла высадиться без потерь.
«Встали в так называемую огненную карусель, это афганский вариант, когда всегда на боевом курсе есть вертолет, который ведет огонь. Я думаю, тем самым мы внесли сумятицу в войсках противника. При подходе уже десантной группы никакого огневого воздействия не происходило ни по десантным вертолетам, ни по нам», – отметил в свою очередь летчик ведомого Ми-24 Артем Соколов.
Именно Соколов заметил, как машина Есмана, по которой была пущена ракета Stinger, совершает маневр, обнаружил огневую точку и уничтожил украинский расчет. При отходе от аэродрома летчики заметили подбитый вертолет Ка-52. Его экипаж был жив и находился рядом с машиной. Однако по ним шел интенсивный минометный огонь – снаряды взрывались практически рядом с вертолетом. Соколов привел к подбитому вертолету один из Ми-8 десантной группы и прикрыл его.
По всем вертолетам даже после уничтожения огневых точек расчетов Stinger продолжал идти огонь из пулеметов. В видео, распространенном российским военным ведомством, демонстрируются многочисленные повреждения, полученные Ми-24. Несмотря на это, все вертолеты, которые среди специалистов получили прозвище «Летающий танк», вернулись с задания.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка комплексом «Вихрь» с вертолета Ка-52. Также Минобороны показало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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