Президент Финляндии предупредил о рисках подачи заявки на членство в НАТО

Подача заявки на вступление Финляндии в НАТО несет «серьезный риск», это может повлиять на эскалацию в Европе, заявил президент страны Саули Ниинисте в интервью Financial Times.

Ниинисте отметил, что вступление в альянс – один из главных вариантов развития Финляндии как члена ЕС. Второй – укрепление военного сотрудничества с США и Швецией, передает «Коммерсант».

По его словам, оба варианта в конечном счете помогут укрепить безопасность страны. Однако второй содержит в себе риски. «Может показаться, что со вступлением в НАТО наши заботы закончатся. Но... различные альтернативы включают в себя риски, которые мы должны признать. На данный момент основным риском является эскалация ситуации в Европе»,– уточнил глава Финляндии.

Ранее Саули Ниинисте заявил, что решение о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО должен принимать парламент.

Президент Финляндии также предложил начать обсуждение вступления страны в НАТО.

Напомним, в конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Напомним, 11 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО. Двумя днями позже генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал очень быстро принять Швецию и Финляндию в альянс, если они сами захотят вступить в НАТО. Вопреки этому глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО. В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об отсутствии у Хельсинки планов вступления в НАТО, однако не исключила возможности такого шага в будущем. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил зазывающих Финляндию и Швецию в НАТО в отсутствии уважения к суверенитету этих стран.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на присоединение. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.