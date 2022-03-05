Президент Финляндии сказал, кто будет решать вопрос о членстве страны в НАТО

Решение о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО должен принимать парламент, заявил президент республики Саули Ниинисте в интервью телекомпании PBS во время визита в Вашингтон.

«Решать Финляндии», – приводит ТАСС ответ Ниинисте на вопрос о возможности вступления республики в Североатлантический альянс.

«Я понимаю, что НАТО держит свои двери открытыми [для потенциального присоединения новых членов к альянсу] <…>. В Финляндии у нас идет очень и очень оживленная и важная дискуссия касательно НАТО, членства в НАТО <…>. Но, как я говорил, дискуссия идет, наш парламент очень активен в этом. И в конечном итоге это решение принимается парламентом», – продолжил политик.

Ниинисте также спросили, считает ли он, что Финляндия, оставаясь вне НАТО, находится в той же безопасности, в какой бы была, будучи членом альянса. «Мы были в полной безопасности, но, конечно, мы должны учитывать то, что мы увидели сейчас в Европе», – ответил финский президент.

По данным опроса, проведенного в конце февраля по заказу телекомпании Yle, большинство жителей Финляндии хотели бы, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса. За присоединение к блоку высказались 53% респондентов, против – 28%. Еще 19% не смогли определиться с ответом. Как отметила телекомпания, с 2017 года, когда был проведен предыдущий аналогичный опрос, поддержка НАТО выросла на 34%.

Ранее президент Финляндии предложил начать обсуждение вступления страны в НАТО.

Напомним, в конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Напомним, 11 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО. Двумя днями позже генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал очень быстро принять Швецию и Финляндию в альянс, если они сами захотят вступить в НАТО. Вопреки этому глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО. В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об отсутствии у Хельсинки планов вступления в НАТО, однако не исключила возможности такого шага в будущем. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил зазывающих Финляндию и Швецию в НАТО в отсутствии уважения к суверенитету этих стран.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на присоединение. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

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