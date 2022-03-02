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Лавров обозначил характер третьей мировой войны
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Третья мировая война, если она случится, будет ядерной и разрушительной, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров заявил телеканалу al-Jazeera, что «третья мировая война будет разрушительной ядерной войной», передает ТАСС.
Он также обратил внимание на слова президента США Джо Байдена, который заявил, что альтернативой жестким санкциям, которые Вашингтон ввел в отношении Москвы, была бы третья мировая война.
Министр также заявил, что «у России много друзей, и ее невозможно изолировать».
Он подчеркнул, что страны Запада отказались обсуждать с Россией формирование новой архитектуры европейской безопасности.
Ранее Байден назвал начало третьей мировой войны альтернативой санкциям против России.
Член Европарламента назвал сроки вступления Украины в ЕС по ускоренной процедуре
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Украине после подачи заявления на вступление в Евросоюз грозит ожидание длиной минимум пять лет и это при «хорошем поведении», заявил член Европарламента от Латвии Иварс Иябс.
По его словам, страна вступит в Евросоюз, если Киев успешно проведет необходимые евроатлантические реформы. И только спустя 3-5 лет Украина сможет стать членом Евросоюза, передает издание BaltNews.
Он отметил, что Украине сейчас будет достаточно будет статуса претендента на вступление, чтобы поддержать ее в защите от «российской агрессии».
Сегодня же Европарламент принял резолюцию с «слегка разбавленным» статусом Украины как кандидата в ЕС, так как пока ее успехи в реформах не очень удовлетворительные, добавил Иябс.
Ранее Совет ЕС заявил о намерении серьезно проанализировать запрос Украины на членство в Европейском союзе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС)по ускоренной процедуре, сообщила пресс-служба украинской партии «Слуга народа».
Экс-советник главы Пентагона: Битва на востоке Украины почти закончена, ВСУ окружены
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Президент Украины Владимир Зеленский проиграл, США уже сказали ему, что поддержат его решение, если он выберет нейтралитет для Украины, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас МакГрегор.
«Путин говорил, что не потерпит войска и ракеты США на своих границах. Точно так же, как мы не потерпим российские войска на Кубе. Мы проигнорировали его, и он начал действовать», – приводит Sputnik Ближнее Зарубежье слова МакГрегора.
Полковник считает, что битва на востоке Украины, в общем-то, почти закончена, а ВСУ там окружены и отрезаны.
«На юго-востоке сосредоточено от 30 до 40 тысяч, и если они не сдадутся, то будут уничтожены», – предположил экс-советник главы Пентагона, предрекая разгром ВСУ.
Также он объяснил, почему Зеленский согласился на переговоры. Военный советник считает, что президенту Украины придется заключить сделку с Россией, договариваться о лучших условиях, которые только сможет получить.
«США уже сказали ему, что если он выберет нейтралитет для Украины, мы его поддержим», – заявил МакГрегор, добавив, что США не должны вмешиваться, в том числе не должны вводить санкции.
Полковник также считает, что Владимиру Путину не нужна Украина.
«Ему нужен ее нейтральный статус. Если он заберет Украину, то получит НАТО на своих границах. Именно этого он не хочет», – считает он.
Ранее в МИД Украины заявили о возможном отказе Киева от переговоров с Россией.
До этого говорилось, что новый этап переговоров делегаций из России и Украины может пройти на белорусско-польской границе 2 марта, заявил близкий к организаторам встречи политолог Юрий Воскресенский.
Накануне российско-украинские переговоры, проходившие на украино-белорусской границе, завершились, они длились пять часов.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
Украинские СМИ сообщили о нанесении удара, о котором предупреждало Минобороны России
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В столице Украины нанесены ракетные удары по военным объектам. Один из них пришелся по телевышке.
В городе сейчас звучат сирены, сообщает издание Страна.ua.
Ранее официальный представитель МО Игорь Конашенков, обращаясь к жителям, попросил их требовать от украинских военных немедленно убрать все тяжелое вооружение от домов и из жилых кварталов.
«Обращаемся к жителям Украины: «Требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелое вооружение от своих домов и жилых кварталов городов», – заявил официальный представитель Минобороны.
Подчеркивалось, что российские военные никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят.
Напомним, несколько часов назад Министерство обороны России предупредило жителей Киева о том, что могут начаться удары. Говорилось, что для остановки информационных атак против России, войска будут наносить удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (центр информационно-психологических операций) в Киеве.
Местных жителей, чьи дома расположены рядом с ретрансляционными узлами, по которым будут нанесены удары, попросили покинуть свои дома.
72-й центр информационно-психологических операций (сокращенно 72 ЦИПсО (укр. 72 ЦІПсО) – воинская часть сил специальных операций Украины. После начала операции на юго-востоке Украины центр ведет психологические и информационные операции в Донбассе.
Авиаэксперт: Российский ответ США на закрытие воздушного пространства будет больнее
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«Россия, скорее всего, в ответ закроет свое воздушное пространство для американских самолетов, что приведет к серьезным проблемам для Америки», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее США закрыли воздушное пространство для всех российских самолетов.
«Конечно, это неприятно. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то закрытие воздушного пространства США, по сути, для нас ничего не меняет. Мы же летали туда через Европу, а воздушное пространство ЕС для нас уже закрыто, не говоря уже о том, что США отзывают и самолеты», – считает руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Мы видим ответный комплекс санкций со стороны Запада, однако если не будет прямых рейсов, мы сможем летать транзитом – например, через Дубай», – полагает авиаэксперт.
«Российское воздушное пространство было важно для США. Дело в том, что американцы достаточно активно летают по кросс-полярным маршрутам – через Россию в Юго-Восточную Азию. И я не исключаю, что теперь ответом России будет запрет на полеты по этим маршрутам. А для них это действительно достаточно неприятно», – отметил собеседник.
«Таким образом, им придется сильно облетать нашу территорию, что приведет к удорожанию полетов. Наше воздушное пространство для них куда более важно, чем их для нас», – заключил Гусаров.
В среду президент США Джо Байден заявил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов. «Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику», – цитирует его РИА «Новости».
Американский минтранс сообщил, что запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Силы России и Донбасса уничтожили штаб украинской группировки «Север»
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Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР уничтожили штаб украинской оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север», сообщил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин.
«Большинство офицеров штаба погибли. По данным нашей разведки, среди погибших командующий ОТГ «Север» генерал Красильников», – передает Regnum со ссылкой на слова Басурина.
Также Басурин сообщил о перехвате переговоров украинских военных, содержание подтвердило планы по ликвидации в районе Волновахи командира 53-й бригады украинских нацистов полковника Титенко.
Отмечается, что подразделения украиснких националистов на этом направлении фронта остались без управления.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью помощь Донбассу и демилитаризацию Украины.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Власти Украины заявили о возможности превентивного удара по Белоруссии
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии, на территории которой размещены российские войска.
«По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это», – сказал он в эфире телеканала «Украина-24», отвечая на вопрос, может ли Украина нанести «превентивный удар по Белоруссии», – передает ТАСС со ссылкой на слова политика, сказанные в интервью.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине и не собираются делать этого впредь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по демилитаризации Украины и помощи Донбассу, после обращения главы республики Дениса Пушилина.
В Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.
Глава Николаевской области: Русские пытаются избежать жертв среди мирного населения
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Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что «русские не хотят стрелять в мирных» граждан и пытаются выманить украинских военных из населенных пунктов с помощью специальной тактики.
«Я считаю, что русские не хотят стрелять в мирных и боятся заходить в города. Вот что происходило три предыдущих дня или два: они идут колонной, идут на город, останавливаются и возвращаются – выманивают», – заявил он, добавив, что российские военные уехали в сторону Снигиревки.
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что советники из США научили военное руководство Украины расставлять в жилых кварталах реактивную артиллерию, чтобы использовать мирное население как «живой щит».
«Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах. Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит», — сказал Конашенков.
В МИД Украины заявили о возможном отказе Киева от переговоров с Россией
Переговоры с Россией нужны, но Киев может на них не поехать, если Россия будет выдвигать только свои ультиматумы.
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Украины, передает РИА «Новости».
Ранее говорилось, что новый этап переговоров делегаций из России и Украины может пройти на белорусско-польской границе 2 марта, заявил близкий к организаторам встречи политолог Юрий Воскресенский.
Накануне российско-украинские переговоры, проходившие на украино-белорусской границе, завершились, они длились пять часов.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
МВД заявило об отсутствии гражданства России у продюсера Лободы
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МВД России выяснило, что продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина, публиковавшая русофобские высказывания в соцсетях, не является гражданкой Российской Федерации.
«Установлено, что при подаче заявления о приеме Н.В. Крапивиной (на тот момент являвшейся несовершеннолетней) в гражданство Российской Федерации ее законным представителем не был представлен полный пакет документов. В результате заключение о приобретении гражданства Российской Федерации в отношении Н.В. Крапивиной и ее сестры А.В. Алиевой не выносилось», – говорится в сообщении на сайте МВД.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Сообщается, что в связи с этим Крапивина и ее сестра Алиева гражданами России не являются, их паспорта признаны выданными в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка. Материалы по указанным фактам будут направлены в Следственный комитет Российской Федерации.
Кроме того, имеются основания полагать, что законный представитель указанных лиц при подаче заявления о приеме в гражданство Российской Федерации сообщила о себе ложные сведения. По данному факту проводится проверка.
Ранее член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов попросил начальника Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России Валентину Казакову проверить обоснованность выдачи гражданства России в 2011 году продюсеру Нателле Крапивиной, которая публикует русофобские высказывания и посты о неприязни действий властей России.
Крапивина с 2010 по 2021 год была продюсером украинской певицы Светланы Лободы. Она уволилась с этой должности после скандала с Филиппом Киркоровым. Он произошел после премии телеканала «Муз-ТВ».
Зеленский заявил о блокаде всех крупных украинских городов
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Европарламенту объявил, что все крупные города страны находятся в блокаде.
«Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Украинские СМИ узнали о предъявленных требованиях России на переговорах
Россия на переговорах с Украиной потребовала от Киева денацификации, на уровне парламента закрепить внеблоковый статус с проведением референдума по этому вопросу и признание ЛНР и ДНР, сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на дипломатические источники.
«В частности, страна-агрессор требует денацификации, внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума, признания ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – прим.ВЗГЛЯД) в административных границах Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении «Зеркала недели», передает РИА «Новости».
Напомним, российско-украинские переговоры прошли на украино-белорусской границе. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
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Радиостанцию «Эхо Москвы» отключили от эфира
Радиостанция «Эхо Москвы» отключена от эфира, это решение будет оспорено в суде, заявил главный редактор станции Алексей Венедиктов.
«Редакция «Эха Москвы» категорически несогласна с представлением Генпрокуратуры, приведший к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта», – написал Венедиктов в своем Telegram.
По его словам, редакция будет оспаривать в судах это решение.
Напомним, в связи с публикацией ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом).
Москва попросила проживающих рядом с объектами СБУ и Минобороны киевлян покинуть дома
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Минобороны России предупредило, что для остановки информационных атак против России, войска будут наносить удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (центр информационно-психологических операций) в Киеве.
«Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Жителей столицы, чьи дома находятся рядом с ретрансляционными узлами, по которым будут нанесены удары, попросили покинуть свои дома, чтобы не подвергать их жизни опасности, пояснили в Минобороны.
72-й центр информационно-психологических операций (сокращённо 72 ЦИПсО (укр. 72 ЦІПсО) — воинская часть сил специальных операций Украины. После начала операции на юго-востоке Украины центр ведет психологические и информационные операции в зоне АТО. Предполагаестся, что 72 ЦИПсО использует мощный радиопередающий центр времён СССР, ранее применявшийся для глушения «вражеских голосов».
Напомним, ранее сообщалось, что западные и украинские СМИ раскручивают очередной фейк о якобы ударе российских Вооруженных сил по центру Харькова, публикуя кадры разрушений. Ранее Москва уже опровергала схожий миф о «прилете российской ракеты» в один из жилых домов Киева. Но количество однотипных фейков растет.
Участник спецоперации на Украине: «Нациков» в плен не берем
Один из российских офицеров, который участвует в спецоперации на Украине сообщил, что на южном направлении «зачистили практически все побережье».
«С нами тут чеченцы – все вежливые, счастливы, что за Россию воюют. "Нациков" по полной в расход пускают», – рассказал телеканалу RT один из офицеров российский армии.
По его словам, на побережье морпехи сначала окружают населённый пункт, подразделения из Чечни заходят на зачистку, Росгвардия прикрывает их.
Он добавил, что пленных украинцев очень много: «Автозаки сутками курсируют». «Тех, кто сами сдаются, грузят по автобусам — и в фильтрационный отстой. После войны домой отпустят. Тех, которых в боях берут, — через суд. "Нациков" нет — все "двухсотые"», – рассказал мужчина.
Минобороны России опубликовало видео работы спецназа на Украине
Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показаны действия российского спецназа на Украине.
Лица силовиков скрыты, военные находятся в транспортно-штурмовом вертолете, летящим над населенными пунктами Украины, передает РИА «Новости».
Далее показан процесс высадки спецназовцев в одном из районов Украины и полет вертолета спецподразделений над взлетно-посадочной полосой аэродрома в ночных условиях.
Напомним, в понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.