Байден назвал начало третьей мировой войны альтернативой санкциям против России

Альтернативой введению масштабных санкций против России из-за событий на Украине было бы начало «третьей мировой войны», заявил президент США Джо Байден.

«У вас есть два варианта: начать третью мировую войну и физически отправиться на войну с Россией, либо гарантировать, что страна, которая столь сильно нарушает международное право, заплатит цену за то, что делает это», – сказал Байден журналисту и актеру Брайану Тайлеру Коэну на его YouTube-канале, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что события на Украине будут иметь последствия для России не только в ближайшем, но и далеком будущем.

«Россия заплатит серьезную цену за это в ближнесрочной и долгосрочной перспективе – в особенности, в долгосрочной», – добавил американский президент.

Ранее США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента России Владимира Путина.

США не исключают возможности введения санкций против энергетического сектора России. При этом подчеркивается, что война с Россией не в интересах США.

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