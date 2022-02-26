США и ЕС ввели санкции против Путина

Минобороны заявило об успехе десанта у аэродрома Гостомель под Киевом

В пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель, успешно высадились российские десантники, в операции было задействовано более 200 вертолетов, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что потерь среди вооруженных сил России нет. В операции было задействовано более 200 вертолетов. Успех операции был обеспечен подавлением ПВО и изоляцией района десанта с воздуха.

Силы ВДВ России соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокировку Киева с западной стороны, передает РИА «Новости».

«24 февраля Вооруженными силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. <…> При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины», – рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Накануне сообщалось, что в поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия «Антонов», но сначала он был обстрелян из вертолетов. Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов.

Международный аэропорт Гостомель расположен в 25 км от Киева.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Министерство обороны России сообщило, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по гражданским объектам Украины. Речь идет лишь о точечных ударах по военной инфраструктуре.