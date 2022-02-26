США и ЕС ввели санкции против Путина

|
26 февраля, суббота | Последнее обновление — 02:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции США и Албании по Украине
Разделы
В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело.
Подробности...
На протяжении нескольких лет я участвовал в переговорах по выполнению политической части Минских соглашений. И моя личная ответственность в том, что Украину так и не удалось убедить их выполнить.
Подробности...
Вот вы, вешающие на аватары флаги Украины – вы понимаете, что делаете? Вы показываете, что вы не против войны, а за одну из сторон в войне.
Подробности...
В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...
В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
США и ЕС ввели санкции против Путина
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента России Владимира Путина.
Минфин США сообщил, что Вашингтон «в координации с союзниками и партнерами продолжил давать решительный ответ на необоснованное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России на Украину». США «ввели санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России», передает ТАСС.
ЕС включил в черный список президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и других представителей российской власти. Соответствующие нормативные акты опубликованы в Официальном журнале ЕС. Всего в список включены 98 представителей руководства страны, парламентариев, чиновников России, а также высокопоставленных военных, командующих пограничными базами и различными частями в Белоруссии.
Евросоюз ввел санкции против 60 ведущих промышленных компаний России. В частности, в черный список попали «Сухой», «Туполев», ракетно-космический центр «Прогресс», Калашников, «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», РЖД, «Камаз», «Севкомфлот», «Севмаш».
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против России санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Стало известно о приказе разведчикам поймать Турчинова
Российские разведчики якобы получили приказ помешать покинуть Украину экс-главе СНБО страны и лидеру штаба партии «Европейская солидарность» Александру Турчинову.
Турчинова якобы планируется показательно судить за военные преступления на Украине и развязывание войны на востоке страны, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в Минобороны России.
Напомним, Турчинов призывал признать «террористическими организациями» Федеральную службу безопасности России и Главное управление Генерального штаба России.
Также он оскорблял украинцев, которые отдали свои голоса за «пророссийские проекты» на выборах в украинский парламент, он называл их «рабами».
В социальных сетях Турчинову дали прозвище «кровавый пастор». В 2014-2015 годах Турчинов отдал приказ о нанесении авиаударов по Донбассу.
Минобороны заявило об успехе десанта у аэродрома Гостомель под Киевом
|
|
В пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель, успешно высадились российские десантники, в операции было задействовано более 200 вертолетов, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что потерь среди вооруженных сил России нет. В операции было задействовано более 200 вертолетов. Успех операции был обеспечен подавлением ПВО и изоляцией района десанта с воздуха.
Силы ВДВ России соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокировку Киева с западной стороны, передает РИА «Новости».
«24 февраля Вооруженными силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. <…> При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины», – рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Накануне сообщалось, что в поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия «Антонов», но сначала он был обстрелян из вертолетов. Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов.
Международный аэропорт Гостомель расположен в 25 км от Киева.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Министерство обороны России сообщило, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по гражданским объектам Украины. Речь идет лишь о точечных ударах по военной инфраструктуре.
Минобороны России обратилось к киевлянам
|
|
В Минобороны России исключили возможность ударов по жилым кварталам Киева, заявив, что киевское руководство использует своих же граждан как живой щит.
«Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее в Минобороны заявили, что в пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель успешно высадились российские десантники, в операции было задействовано более 200 вертолетов.
До этого американские каналы со ссылкой на разведку США заявили о возможном взятии Киева российской армией в ближайшее время.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Министерство обороны России сообщило, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по гражданским объектам Украины. Речь идет лишь о точечных ударах по военной инфраструктуре.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: В ходе боев захвачено большое количество комплексов Javelin и NLAW
|
|
В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, группировка войск Луганской народной республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трехизбенка. А соединения и воинские части Донецкой народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе.
«В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди захваченного оружия американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW», – пояснил Конашенков, передает ТАСС.
Напомним, что в Министерстве обороны России сообщали, что российские десантники высадились в пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель. «При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет», – пояснял официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Также он отмечал, что российские военные блокировали Чернигов.
Накануне сообщалось, что в поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия «Антонов», но сначала он был обстрелян из вертолетов. Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов.
Аксенов показал состояние Северо-Крымского канала в Херсонской области
Глава Республики Крым Сергей Аксенов опубликовал видео, на котором показаны последствия взрыва националистов на Северо-Крымском канале в Херсонской области.
На кадрах виден разрушенный канал, где националисты подорвали мост и ряд заслонок в Херсонской области.
Отмечается, что без их восстановления невозможно будет подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области, сообщает РИА «Новости».
Также глава региона рассказал о планах ликвидировать бетонную дамбу, построенную в 2014 году, чтобы лишить Крым питьевой воды.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, несколько гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Херсонской области уничтожены подрывом, который устроили украинские националисты.
Рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону. Это дало возможность разблокировать Северо-Крымский канал.
Путин сообщил о готовности к переговорам с Украиной
|
|
Россия готова вести переговоры с Киевом на высоком уровне, заявил глава российского государства Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.
«Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне», – передает слова Путина РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.
«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», – сказал он.
В делегацию войдут представители Минобороны, МИДа, а также администрации президента.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров.
«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», – передает его слова ТАСС.
Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский врет, заявляя о готовности обсуждать нейтральный статус страны.
Политолог и публицист Владимир Корнилов сказал газете ВЗГЛЯД, что «договариваться о нейтральном статусе Украины можно было неделю назад, а сейчас единственный вариант для Киева – пойти на более жесткие условия России».
Минобороны сообщило о случаях расправ националистов над бойцами ВСУ
Националисты устраивают расправы над нежелающими воевать срочниками Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих. А в случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов», – цитирует Конашенкова ТАСС.
В министерстве пояснили, что подразделения ВСУ в боевых действиях преимущественно не принимают участие, а батальоны украинских нацистов, напротив, оказывают ожесточенное сопротивление.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Служба безопасности Украины (СБУ) заранее внедрила в штатные воинские части ВСУ группы националистов численностью 25-30 человек, уточнили в Минобороны.
В четверг замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские военные ведут бои с батальонами украинских националистов. По его словам, карательные батальоны, состоящие в том числе из подразделений запрещенной в России экстремистской группировки «Правый сектор*» будут «стоять за спинами всушников и гнать их на убой».
В четверг президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Российские войска блокировали Конотоп и Сумы
|
|
Российские военные во время спецоперации на Украине блокировали города Конотоп и Сумы, принимаются меры по обеспечению безопасности гражданского населения в окрестностях, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах», – сказал Конашенков.
По его словам, всего российскими Вооруженными силами выведено из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины.
«Среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций. Сбито шесть боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
Он добавил, что уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Напомним, Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса начинает спецоперацию по демилитаризации Украины. Ко второй половине дня США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Но после предложения провести переговоры в Минске, украинская сторона предложила Варшаву и перестала выходить на связь.
Не знавший о начале операции России глава разведки ФРГ застрял в Киеве
Глава германской Федеральной разведывательной службы Бруно Каль находился в Киеве еще в четверг, когда началась российская спецоперация, но уже в пятницу покинул страну.
Об этом сообщил источник журналу «Фокус». Отмечается, что начало операции стало неожиданностью для главы БНД. Заранее вместе с дипломатами он покинуть страну не смог, поэтому в сопровождении спецподразделения выехал в Польшу позже. Во второй половине дня он уже должен быть на территории ЕС, передает ТАСС со ссылкой на издание.
Напомним, Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса начинает спецоперацию по демилитаризации Украины. Ко второй половине дня США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
В Сети разоблачили фейк о сбитом на Украине самолете, обстреливавшем жилые дома
Распространявшиеся в Сети кадры якобы боевых действий на Украине оказались роликом из компьютерной игры Arma 3, сообщает Bloomberg.
На видео запечатлен самолет, который якобы ведет огонь по домам и прилегающим территориям, после чего его «сбивают» с земли. Судя по внешним признакам, в ролике отображен американский штурмовик А-10 A-10 Thunderbolt II. Разумеется, подобные летательные аппараты в украинском воздушном пространстве отсутствуют.
Arma 3 — компьютерная игра в жанре тактический шутер с ролевыми элементами.
В ночь на 24 февраля в российских соцсетях начали распространять видео о том, что якобы в Донбассе украинские военные «заживо сожгли русского пленного солдата» в целях устрашения, однако видео было создано еще в 2015 году.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин назвал власти в Киеве «шайкой наркоманов и неонацистов»
|
|
В Киеве засела и взяла в заложники весь украинский народ шайкой наркоманов и неонацистов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прошедшего в режиме видеоконференции оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.
«Обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», – заявил глава государства в своем заявлении, сообщает официальный сайт президента.
Путин отметил, что националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют и роль заградотрядов. «Они действуют так же, как и террористы во всем мире – прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что всё это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего – американских советников», – заявил президент.
Напомним, российская спецоперация началась 24 февраля. Ее цель – демилитаризация Украины, а также помощь Донбассу.
Зеленский предложил Путину переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров.
«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», – передает его слова ТАСС.
Президент выступил с обращением, в котором также раскритиковал Европу за медленную помощь Украине. Зеленский заявил, что Киев не видит, что Европа собирается что-то делать, передает РИА «Новости».
До этого Зеленский допустил обсуждение нейтрального статуса Украины с Россией. До этого на Украине заявили, что Киев осознал провал идеи вступления в НАТО, поэтому теперь власти страны могут попытаться «продать» нейтральный статус за большие деньги.
Кроме того, Зеленский констатировал, что Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека.
Жители Мелитополя приветствовали российских военных красными флагами
Российские военные, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, сообщили в Минобороны России.
Минобороны сообщило, что «мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих». При этом «отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами», передает РИА «Новости».
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Как сообщили в МИД России, Киев «отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
На акции в поддержку Украины в Вильнюсе избили российского дипломата
Участники акции в поддержку Украины у здания посольства России в Литве избили российского дипломата, сообщили в посольстве.
«Такое происшествие имело место. Подробнее прокомментировать инцидент не можем, так как ведется следствие», – передает сообщение дипмиссии ТАСС.
По данным правоохранительных органов, подозреваемый задержан, более детальных комментариев в полиции не дали.
Напомним, российская сторона 24 февраля получила ноту от МИД Украины с уведомлением о разрыве дипломатических отношений между странами.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша и Чехия объявили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов
|
|
Запрет на полеты в воздушном пространстве Польши для российских самолетов начнет действовать с наступлением субботы по местному времени (02:00 мск), сообщил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Мюллер написал в своем Twitter, что соответствующие нормы незамедлительно разрабатываются. «Запрет будет действовать с полуночи», – добавил он, передает ТАСС.
Отмечаемся, что Чехия также закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.
Ранее страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Также президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору.
Между тем Россия, отвечая на предпринятые против нее меры, уже закрыла небо для Британии.
|
|