Собчак: Я русская, я никуда не эмигрирую

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что она не собирается эмигрировать, она отправилась в запланированный отпуск с ребенком.

Собчак ответила в Telegram на распространившиеся в соцсетях сообщения о том, что она якобы решила уехать из страны: «Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания – даже ребенку – надо исполнять)».

«Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт. Муж в Москве – приходите завтра на его «Дядю Леву», он там играет. Репетирует и готовит театр к открытию. Мы не можем никак повлиять на то, что происходит, мы можем только работать. И не истерить. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок», – заявила она.

Ранее режиссер Никита Михалков показал «элиту», за которую ему стыдно. В список вошли те, к кому обратился известный защитник киевского режима Дмитрий Гордон. Среди них Юрий Дудь и Ксения Собчак.