Михалков задал вопрос «плакальщикам» из богемы

Режиссер Никита Михалков показал «элиту», за которую ему стыдно. В список вошли те, к кому обратился известный защитник киевского режима Дмитрий Гордон. Среди них Юрий Дудь и Ксения Собчак.

Тему реакции элиты России на события на Украине Михалков поднял в новом выпуске своей программы «Бесогон». «У меня вопрос к этим плакальщикам, пацифистам, борцам за мир: а что же вы молчали восемь лет? Что вы молчали, когда на наших глазах предали, причем предали не просто кого-то конкретного, а договоренности, государственные, европейские договоренности относительно того, что будет мирная передача власти», – заявил Михалков.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что «появились те, кто начинает рассуждать на тему мира». «Возникает вопрос: где вы были предыдущие восемь лет, когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей, обстреливали их из орудий, когда попирались права и свободы наших граждан и соотечественников?» – написал Володин в своем Telegram-канале.

«Подобные разговоры слышим от родившихся «с золотой ложкой во рту» и уехавших за границу. Вы для начала вернитесь на Родину, поработайте на ее благо, а не транжирьте в ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей. Не забывайте, что их состояние заработано в России благодаря труду граждан, которые не собираются никуда уезжать», – подчеркнул спикер Госдумы.

«Сейчас сложный период в истории нашего государства, но сплотившись, мы все преодолеем. В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов», – подчеркнул Володин.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.

В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Позже главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.

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