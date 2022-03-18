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Кандидат в президенты Сербии назвал лицемерием заявления Запада о России
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Западные страны не имеют права называть специальную операцию на Украине геноцидом, заявления международного сообщества в отношении России являются лицемерными, заявил кандидат в президенты Сербии Миша Вацич.
«Где было международное сообщество в Косове и Метохии? Со времен преступной агрессии НАТО в 1999 году до сегодняшнего дня, целых 23 года под протекторатом ООН, сил НАТО, КФОР продолжаются преступные погромы в отношении сербского населения», – заявил в интервью RT Вацич, добавив, что международное сообщество не имеет права называть специальную операцию геноцидом.
«Целью спецоперации является как раз предотвращение геноцида русских в Донбассе и окончание войны, которую ведет неонацистский режим в Киеве против собственных граждан русского происхождения и русскоязычного населения», – отметил Вацич.
Ранее сербские болельщики на матче Лиги Европы УЕФА напомнили о развязанных США войнах, развернув плакаты со странами, которые подверглись агрессии Запада.
До этого автопробег в поддержку России состоялся в Сербии. Автомобили украсили флагами Сербии, России, ДНР и ЛНР, портретами главы российского государства Владимира Путина, георгиевскими лентами, буквами Z. Из открытых окон звучали сербские и русские патриотические песни. Встречные машины приветствовали участников акции звуками клаксонов, пешеходы приветственно махали руками.
Также в Белграде прошла массовая акция в поддержку России и Донбасса. По оценкам организаторов, в митинге приняли участие около 50 тыс. человек. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Запад оказывает на него «беспрецедентное давление», требуя присоединиться к санкциям против России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Юрий Подоляка: Украинский гарнизон Мариуполя поплыл
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Настал момент, когда «силы гарнизона ВСУ в Мариуполе подломились», заявил украинский блогер и политолог Юрий Подоляка.
Подоляка заявил в Telegram, что «украинский гарнизон Мариуполя поплыл», и силы, и боеприпасы «на исходе». Он полагает, что у украинских военных «произошел внутренний надлом». Именно с этим он связывает то, что продвижение войск России и ДНР «особенно заметно» – «пошел огромный поток беженцев», которым удается покинуть город только тогда, когда в их район приходят силы России или ДНР.
Политолог считает, что окончательного успеха в Мариуполе российские силы добьются уже «в ближайшие дни», хотя могут остаться «очаги сопротивления». Он подчеркнул, что это «будет мощнейшей потерей для ВСУ». Речь не только о потере группировки в 15 тыс. человек, причем «отборных частей», но и о высвобождении сил России и ДНР, задействованных сейчас в Мариуполе, которые смогут начать действовать на других направлениях.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил о 43 тыс. эвакуированных из Мариуполя за сутки. Украинские силы удерживают жителей в качестве живого щита.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Поведение украинского посла вызвало скандал в Берлине
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Немецкая пресса рассказала о скандале, вызванном заявлениями украинского посла в Германии Андрея Мельника, а также возмутилась его требованием «улыбаться проявлениям украинского национализма».
Junge Welt рассказала, что поведение Мельника начало вызывать раздражение у представителей властей Германии. Так, у парламентского госсекретаря в министерстве строительства Серена Бартоля «лопнуло терпение», когда Мельник «потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить с еще одним правительственным заявлением», передает РИА «Новости».
«Я начинаю находить этого «посла» просто невыносимым», – написал Бартоль в Twitter, но позднее «удалил свой твит и извинился «в особенности за кавычки». Junge Welt полагает, что «ему вероятно кто-то позвонил».
Кроме того, Мельник возмутился тем, как Zeit освещает действия радикалов из националистического батальона «Азов». Он потребовал не «демонизировать мужественных борцов». Junge Welt пишет: «Вот такое требование к либеральной газете, помимо всего прочего, проглотить еще и эти неаппетитные проявления украинского национализма и при этом мило улыбаться».
Издание подчеркнуло, что поведение украинского посла нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.
Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями. В частности, он утверждает, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины. Мельник требовал, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
Пентагон доложил о «революционных» усилиях разведки США на Украине
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США оперативно передают Киеву разведывательные данные, которые Украина использует против Вооруженных сил России, сообщил замглавы Пентагона по разведке Рональд Малтри.
Малтри выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Он считает, что «точная» и «своевременная» информация, которую предоставляют Украине США, «существенно меняет положение дел», поскольку «на ее основе можно предпринимать действия». «Мы считаем, что поддерживаем их таким образом, что они довольны тем, что мы предоставляем», – приводит его слова ТАСС.
Ни Малтри, ни начальник разведывательного управления Пентагона Скотт Беррьер, ни глава киберкомандования Пол Накасоне не стали подробнее говорить на эту тему публично. Накасоне, который также занимает пост директора Агентства национальной безопасности, перечислил цели передачи разведывательной информации по Украине зарубежным партнерам.
Он заявил, что США «строят коалицию», вскрывают предполагаемые «операции по дезинформации», а также поддерживают операции войск Украины. Накасоне сказал, что «за свои 35 лет в военной форме не видел, чтобы дело обстояло лучше». Беррьер также заявил, что речь идет о «революционных» усилиях разведки США.
Напомним, накануне администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития.
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Эксперт объяснил выбор «Искандеров» для уничтожения украинских комплексов «Точка-У»
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«Ракеты комплекса «Искандер» наводятся во время полета и обеспечивают стопроцентное попадание. Эти комплексы в несколько раз совершеннее устаревших «Точек-У», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он объяснил, почему украинские комплексы «Точка-У» были уничтожены Россией пуском двух ракет «Искандер».
«Искандеры» – это следующее поколение «Точки-У». Новые комплексы в несколько раз совершеннее, чем их «дедушки». Именно поэтому российские военные использовали эту систему. Ракета, выпущенная комплексом «Искандер», не летит по баллистической траектории, как ракета «Точка-У», а наводится непосредственно во время полета, и происходит стопроцентное попадание в цель», – говорит военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные пуском двух ракет «Искандер» уничтожили установки украинских националистов «Точка-У», которые ранее нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя.
По словам Кнутова, уничтожить украинские «Точки-У» можно было и другими ракетами, но в таком случае возникали бы дополнительные риски. Например, пуск крылатых ракет «Калибр» проще засечь с помощью американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Но в данном случае была сделана ставка на совершенную систему наведения «Искандера».
«Украина уже практически потеряла свою противовоздушную оборону и получает всю информацию от стран НАТО. Более того, за время полета «Калибра» «Точка-У» могла бы сменить место дислокации, потому что это мобильный комплекс. Он быстро перемещается из одного места в другое, его легко замаскировать», – пояснил собеседник.
По всей видимости, украинские комплексы «Точка-У» и боевые расчеты, которые наносили удары по жилым кварталам Мелитополя, были отслежены с помощью российских беспилотников либо разведывательной группой, полагает эксперт. Кроме того, для обнаружения и уничтожения «Точек-У» можно использовать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», «Тор» и «Бук».
Кнутов уверен, что Россия продолжит уничтожать украинские «Точки-У». Также, по его словам, необходимо размещать в пригородах освобожденных украинских городов зенитно-ракетные комплексы для того, чтобы сокращать зону поражения от ударов «Точек-У», выпущенных Украиной по своим городам. «До начала спецоперации РФ на Украине для комплексов «Точка-У» было около 800 ракет и 90 пусковых установок. Поэтому перед Россией стоит задача выводить из строя или уничтожать эти установки и ракеты», – подчеркнул эксперт.
В начале недели штаб Донецкой народной республики (ДНР) сообщал об ударе ВСУ по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». Ее удалось сбить, когда ракета пролетала возле Дома правительства. Обломки упали около отделения Центрального республиканского банка, погибло более 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска.
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В центре Мариуполя начались бои против украинских националистов
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Подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
По его словам, группировка войск ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила более 90 процентов территории республики.
«Группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил освобождено более 90 процентов территории республики. В настоящее время подразделениями Луганской Народной Республики уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное», – сказал Конашенков.
Говоря о продвижении ополченцев и армии России в ДНР, генерал отметил, что группировке войск удалось за сутки продвинуться на 16 километров, взять под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайское и Пречистовка.
Ранее в пятницу официальный представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом. Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник сообщил, что над Рубежным уже поднят флаг ЛНР, народная милиция ЛНР ведет бои с украинскими войсками в городах Попасная и Северодонецк.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В среду президент Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию – в высшей степени достойно.
Российские «Искандеры» уничтожили бившие по Мелитополю украинские комплексы «Точка-У»
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Вооруженные силы России пуском двух ракет «Искандер» уничтожили установки украинских националистов «Точка-У», которые ранее нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вооруженными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет. В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены», – цитирует ТАСС Конашенкова.
По его словам, российские средства ПВО смогли отразить ночью 18 марта ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя. Конашенков добавил, что обстрел был произведен с северного направления, «с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями».
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры, погиб 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.
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Пригожин дал совет живущим в России украинцам, не согласным со спецоперацией РФ
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«Если вам не нравится наш дом, то идите туда, где вам комфортно. Не надо гадить в нашем доме», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя задержание проживавшего в России украинского певца, призывавшего к убийству российских военных.
Украинский 25-летний певец Игорь Левченко 24 февраля 2022 года в своем Instagram разместил видеоролик, на котором призвал к убийству российских военных, после чего его действия были признаны экстремистскими на территории Российской Федерации. В Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили о его задержании.
«Мы не позволяем себе ничего подобного делать ни в чьем доме. Проявляем уважение, терпимость и терпение по отношению ко всем странам, в которых мы прибываем», – говорит Пригожин.
«Если я приезжаю в Германию или во Францию, то я уважаю законы страны и живу по их правилам. Если я пересекаю границу США, то принимаю те правила, которые существуют там. Поэтому если человек, и не важно кто он, исполнитель, журналист, бухгалтер, не следует правилам, то должен взять ноги в руки и пойти в дальнее путешествие», – считает продюсер.
Он объясняет, что каждый человек может критиковать, не соглашаться, рассуждать о происходящем на Украине, но никто не имеет право оскорблять место, страну и дом, в котором он живет.
Высказывание украинского певца собеседник сравнивает с призывом украинского журналиста Дмитрия Гордона сбросить на Россию атомную бомбу. «То есть они призывают к геноциду народа. По моему мнению, такие люди, как Гордон должны быть просто на виселице за такого рода призывы. Эти люди не призывают к миру, а призывают к войне, а значит настроены против народа. Они должны быть если не уничтожены, то по крайней мере наказаны», – заключил Пригожин.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал найти украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, который в эфире телеканала «24» процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. После этого журналист и блогер Максим Кононенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвал без агрессии реагировать на русофобские высказывания со стороны украинцев.
Подбитый Ка-52 под Киевом прикрыл собой Ми-8 с десантом и продержался до эвакуации
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Минобороны России обнародовало кадры полета с Ка-52, уничтожившего несколько огневых позиций операторов ПЗРК украинских военных на аэродроме под Киевом и прикрывшего собой подлетающие Ми-8 с десантом. Ка-52 был подбит, но экипаж смог эвакуироваться.
Группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
В ролике запечатлен полет из кабины Ка-52 и показано поражение целей ВСУ неуправляемыми ракетами и авиационной пушкой.
Также на видео летчик сообщил, что противник поразил воздушное судно. «Мужики, я подбит. Обозначаю себя, иду на вынужденную (посадку). Борт управляем», – сказал он.
После этого борт приземлился в поле. Ведомство пояснило, что командир ведущего Ка-52 попал под интенсивный огонь ЗРК и прикрыл своей машиной вертолеты Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя.
«Вертолет ведущего 18 раз был обстрелян средствами ПЗРК с земли и зенитными установками», – добавили в Минобороны.
Приземлившийся экипаж, занявший оборону возле вертолета, продержался до прибытия второй ударной группы вертолетов, несмотря на сплошное огневое воздействие ВСУ.
«Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой вертолетов. Благодаря мужеству и героизму экипажей передовой ударной группы вертолетов Ка-52 и Ми-24 десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь», – заключили в министерстве.
Ранее Минобороны публиковало кадры авиационного патрулирования и сопровождения колонн российской бронированной и автомобильной техники ударными вертолетами Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24.
Военный эксперт сказал, как лишить Украину американских разведданных
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«Российские войска должны выявлять на территории Украины узлы связи с американскими разведцентрами и методично их уничтожать», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Пентагон доложил о «революционных» усилиях разведки США на Украине.
«Россия уже сталкивалась с разведкой США в Сирии, когда банды повстанцев тоже получали развединформацию от американских коллег и успешно выполняли свои задачи. Мы переломили эту ситуацию за счет активных боевых действий и уничтожения приемников передачи информации», – напомнил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Иным образом, даже с помощью возможностей российских войск радиоэлектроподавления, воздействовать на американскую разведку не получится, отметил эксперт. «Над территорией Украины пролетают и военные, и гражданские спутники. Американцами используются разведывательные спутники высокого качества. При этом точно определить, какой из них используется в конкретный момент времени – крайне сложно», – указал он.
Также специалисты США обрабатывают развединформацию, поступающую из центров в Европе, а потом через систему связи StarLink Илона Маска данные рассылаются по всей Украине в режиме реального времени. «У одного только Маска несколько тысяч спутников, но есть и множество других. Понимаете, какой масштаб работы надо провести, чтобы все это заглушить? Это нереально» – сказал Леонков.
«Конечно, если бы сейчас шла, условно говоря, третья мировая война, то мы бы начали сбивать все спутники подряд. А так ВС России необходимо выявлять на территории Украины узлы связи с американскими разведцентрами и методично их уничтожать. Другого выхода нет», – добавил собеседник.
Ранее замглавы Пентагона по разведке Рональд Малтри на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сообщил, что США оперативно передают Киеву разведывательные данные, которые Украина использует против Вооруженных сил России.
Он указал, что «точная» и «своевременная» информация, которую предоставляют Украине США, «существенно меняет положение дел», поскольку «на ее основе можно предпринимать действия». «Мы считаем, что поддерживаем их таким образом, что они довольны тем, что мы предоставляем», – приводит его слова ТАСС.
В свою очередь глава киберкомандования Пол Накасоне заявил, что США «строят коалицию», вскрывают предполагаемые «операции по дезинформации», а также поддерживают операции войск Украины. Накасоне сказал, что «за свои 35 лет в военной форме не видел, чтобы дело обстояло лучше». В свою очередь начальник разведывательного управления Пентагона Скотт Беррьер заявил, что речь идет о «революционных» усилиях разведки США.
Напомним, накануне администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития.
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Силы ДНР взяли под контроль аэропорт Мариуполя
Аэропорт Мариуполя полностью перешел под контроль вооруженных сил Донецкой народной республики, сообщают информационные агентства.
Контроль над воздушной гаванью установили силы Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».
Между тем в центре самого города продолжаются бои, главные дороги к нему перекрыты баррикадами из транспортных средств.
В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.
СМИ: Националисты перегородили центр Мариуполя баррикадами, идут уличные бои
В центральной части Мариуполя продолжаются бои, главные дороги города в этом направлении националисты перекрыли баррикадами из техники и транспорта.
В первой половине дня в центре населенного пункта продолжались бои, звуки выстрелов и артиллерийских залпов слышны по всему городу, передает РИА «Новости».
Главные дороги в центр сейчас блокированы баррикадами из техники и транспорта.
В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами
Президенты Эстонии и Румынии разошлись во мнениях о бесполетной зоне над Украиной
На совместной пресс-конференции президенты Эстонии и Румынии Алар Карис и Клаус Йоханнис не сошлись во мнениях относительно необходимости ввести бесполетную зону над Украиной.
Так, президент Эстонии заявил, что его страна «хочет сделать больше, чем делает НАТО в настоящий момент». По его мнению, «в определенный момент» нужно будет «ввести такую зону». Сейчас «ведутся дискуссии, но ясного ответа нет», а НАТО «не поддерживает эту идею», сказал Карис, отметив, что «члены национальных парламентов имеют право писать письма, делать заявления», передает ТАСС.
Йоханнис же подчеркнул, что «НАТО не желает военного конфликта» с Россией, а потому «введение бесполетной зоны не может быть реализовано практически». Такой шаг может быть реализован лишь «военными средствами», а в НАТО не хотят «создавать предпосылки для расширения военного конфликта на Украине». Йоханнис сказал, что «эта позиция очень ясна, и Румыния присоединилась к этой позиции».
При этом и Карис, и Йоханнис выступили за наращивание военного присутствия НАТО на восточном фланге альянса. Йоханнис заявил, что требуется «значительное и сбалансированное укрепление всего восточного фланга, единое и укрепленное передовое присутствие». Румыния «выступает за дальнейшее наращивание союзного военного присутствия в стране», заявил он.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона заявил, что военного противостояния между НАТО и Россией быть не должно, по этой причине над Украиной не будут устанавливать бесполетную зону.
Украинские СМИ опубликовали видео дыма в районе аэропорта Львова
Украинские СМИ опубликовали видео, на которых запечатлены столбы дыма – предположительно, в районе львовского аэропорта, где, как утверждают власти города, якобы был нанесен удар по авиаремонтному заводу.
Telegram-канал издания «Страна.ua» опубликовал два видео, где видны столбы дыма, отмечается, что они поднимаются в районе аэропорта Львова.
Мэр Львова Андрей Садовый утверждает, что по авиаремонтному заводу в городе был якобы нанесен удар, передает РИА «Новости».
«Львов. Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожены. Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет. На месте работают спасатели и коммунальные службы», – написал он на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось о гибели подо Львовом троих ветеранов британского спецназа.
СМИ: После удара России западные наемники начали массово покидать Украину
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После ракетного удара, нанесенного 13 марта российскими войсками по военному объекту в Яворове на западе Украины, западные добровольцы начали массово покидать страну.
Оказалось, что их ждет конфликт гораздо более интенсивный, чем они ожидали, передает «ИноСМИ» со ссылкой на Military Watch Magazine.
По словам шведского добровольца Йеспера Седера, удар показался ему «сущим адом», так как вокруг началась паника и крики.
«Они точно знали, куда бить. Они точно знали, где наш склад оружия. Они точно знали, где находится административное здание. Их ракеты попали в самое яблочко», – заявил он.
Ветеран армии США, позже покинувший Украину после удара по Яворову, заявил, что выжил только потому, что ракеты попали в капитальные строения, а не в палатки. По его словам, более двух третей западных добровольцев решили покинуть страну незамедлительно.
Еще один выживший, обращаясь к добровольцам, предупредил их о смерти, так как у ВС России есть самолеты, а «у вас не будет почти ничего».
Ранее Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Власти ЛНР заявили о взятии города Рубежное
Над Рубежным уже поднят флаг ЛНР, народная милиция ЛНР ведет бои с украинскими войсками в городах Попасная и Северодонецк, сообщил дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник.
«Над Рубежным уже поднят флаг ЛНР. Основные бои идут в Попасной и Северодонецке, на очереди Лисичанск. Это все крупные промышленные центры с большой промзоной и многоэтажной жилой застройкой. Туда стянуты украинские формирования со всей округи. Техника и батареи прикрываются жилыми застройками, оборудован укрепрайон», – передает РИА «Новости» слова Мирошника.
В 2014 годах города Попасная, Северодонецк и Лисичанск оказались в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Тогда по результатам боевых действий они остались под контролем Киева. С конца февраля 2022 года силы ЛНР возвращают контроль над провозглашенной в 2014 году территорией республики.
Ранее группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Молодежное и Возгорье.
В четверг в Минобороны России сообщили, что группировка войск Луганской Народной Республики в течение ночи вела успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежного.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В среду президент Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию – в высшей степени достойно.